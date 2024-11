Binances Gambaryan nach 8 Monaten im nigerianischen Gefängnis freigelassen

Der Leiter der Abteilung für Finanzkriminalitäts-Compliance von Binance hat Nigeria verlassen, nachdem er wegen Geldwäsche fast acht Monate im berüchtigten Kuje-Gefängnis verbracht hatte.

Advertisement Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Am 23. Oktober ließ die niegrianische Regierung nach monatelangen Forderungen von US-Gesetzgebern und Akteuren der Kryptoindustrie sämtliche Anklagen gegen Tigran Gambaryan fallen.

Advertisement

Laut lokalen Medienberichten hat das Bundesgericht in Abuja die Anklage gegen den Binance-Manager zurückgezogen, da er keine Schlüsselfunktion im Unternehmen innehatte.

Die Anklage wurde zwei Tage vor einer angesetzten Anhörung am 25. Oktober fallengelassen, angeblich um öffentliche Aufmerksamkeit zu vermeiden.

In einer Erklärung gegenüber Invezz begrüßte Binance-CEO Richard Teng die Nachricht von Gambaryans Freilassung und erklärte:

Wir sind zutiefst erleichtert und dankbar, dass Tigran Gambaryan nach fast acht Monaten Haft in Nigeria endlich freigelassen wurde. Während dieser schwierigen Zeit hat Tigran enorme Stärke bewiesen und wir loben seine Widerstandskraft angesichts solch schwerer Widrigkeiten. Wir sind allen zutiefst dankbar, die unzählige Stunden investiert haben, um Tigrans Freilassung zu unterstützen.

In Bezug auf die Zukunft von Binance in Nigeria fügte Teng hinzu, dass das Unternehmen „weiterhin der Zusammenarbeit mit globalen Regulierungsbehörden verpflichtet“ sei und „begierig darauf sei, diese Episode hinter sich zu lassen und weiter auf eine bessere Zukunft für die Blockchain-Industrie auf der ganzen Welt hinzuarbeiten“.

Gambrayan aus gesundheitlichen Gründen freigelassen?

Copy link to section

Während die nigerianische Staatsanwaltschaft, die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität, behauptet, die Anklage sei fallengelassen worden, weil Gambaryan nur in geringem Maße in die alltäglichen Aktivitäten von Binance eingebunden war, die im Mittelpunkt der Anklage standen, deuten einige Berichte darauf hin, dass der sich verschlechternde Gesundheitszustand des Geschäftsführers zu seiner Freilassung beigetragen haben könnte.

Berichten zufolge wurde Gambaryan unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten, was zu mehreren gesundheitlichen Komplikationen führte, darunter Malaria und Probleme im Zusammenhang mit einem Bandscheibenvorfall, der operiert werden musste. Sein Zustand verschlechterte sich aufgrund der fehlenden medizinischen Versorgung, wie mehrfach berichtet wurde.

Wie Invezz bereits berichtete, tauchte Anfang September ein Video auf, das Gambaryan vor Gericht zeigt. Er kann nicht gehen, nachdem ihm ein Rollstuhl verweigert wurde. Auf dem Filmmaterial ist sogar zu sehen, wie ein Wachmann ihm nicht hilft, sodass Gambaryan auf eine einzige Krücke angewiesen ist.

Man hörte einen verzweifelten Gambaryan sagen: „Ihm wurde gesagt, er solle mir nicht helfen. Er sagte, es gäbe Anweisungen … Warum darf ich keinen verdammten Rollstuhl benutzen? Das ist eine Show.“

Forderungen nach Gambaryans Freilassung

Copy link to section

Als das Video auftauchte, kritisierte Teng die Behandlung Gambarayans, nannte die Situation „unmenschlich“ und forderte seine sofortige Freilassung, damit er in den USA eine angemessene medizinische Behandlung erhalten könne.

Zuvor hatte die anhaltende Festnahme des Managers bereits internationale Aufmerksamkeit erregt, als US-Gesetzgeber Präsident Joe Biden zum Eingreifen aufforderten.

Im Juni besuchten die Abgeordneten Chrissy Houlahan und French Hill Gambrayan im Gefängnis und forderten seine sofortige Freilassung mit der Begründung, er habe abgenommen und leide an Malaria und einer doppelseitigen Lungenentzündung.

Im September tauchten dann Berichte auf, denen zufolge Mitglieder der US-Regierung private Gespräche mit dem nigerianischen Präsidenten, dem Finanzminister, dem Generalstaatsanwalt und dem Handelsminister geführt und sich für die Freilassung Gambaryans eingesetzt hätten.

Nigerias Fall gegen Binance

Copy link to section

Die Probleme von Binance in Nigeria begannen im September 2023, nachdem die nigerianische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) einen Haftungsausschluss herausgab, in dem es hieß, Binance Nigeria Limited sei „weder bei der Kommission registriert noch von ihr reguliert“, was seine Geschäftstätigkeit in Nigeria illegal mache.

Im Februar 2024 äußerte die Zentralbank von Nigeria Bedenken hinsichtlich nicht nachvollziehbarer Gelder, die über Binance flossen.

CBN-Gouverneur Olayemi Cardoso gab bekannt, dass innerhalb eines Jahres etwa 26 Milliarden US-Dollar über Binance Nigeria abgewickelt worden seien, wobei die Quellen dieser Gelder unbekannt blieben.

Gambaryan wurde zusammen mit seinem Kollegen und Binance-Regionalmanager Nadeem Anjarwalla am 26. Februar verhaftet, nachdem die Führungskräfte Nigeria besucht hatten, um Binance bei der Verteidigung gegen Steuerhinterziehung und Geldwäschevorwürfe zu helfen.

Während es Anjarwalla im März mit einem gefälschten Reisepass gelang, der Inhaftierung zu entgehen, blieb Gambaryan wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche im Gefängnis von Kuje in Haft.

Im Mai gab Binance-CEO Richard Teng bekannt, dass nigerianische Beamte sich an das Team der Börse gewandt und vor dem Treffen, das zu Gambaryans Verhaftung führte, eine geheime Krypto-Einigung vorgeschlagen hatten; ein Angebot, das Binance letztlich ablehnte.

Im Laufe des Verfahrens wurde Gambaryan zweimal die Freilassung auf Kaution verweigert – einmal im Mai, als das Gericht bei ihm Fluchtgefahr einstufte, und noch einmal im Oktober, als sein Antrag auf Kaution aus medizinischen Gründen abgelehnt wurde.

Der Richter entschied, dass der Gesundheitszustand eines Gefangenen nicht automatisch einen Anspruch auf Entlassung aus der Haft begründet.

Zum Redaktionsschluss wurde Binance immer noch mit vier Anklagen wegen Steuerhinterziehung konfrontiert, unter anderem wegen unterlassener Registrierung bei der nigerianischen Steuerbehörde.