POPCAT dreht FLOKI um, nachdem es ein neues ATH erreicht hat

In einer bemerkenswerten Wendung der Ereignisse stieg der Preis von POPCAT auf neue Höhen und erreichte ein Allzeithoch (ATH) von 1,67 $, womit er seinen langjährigen Konkurrenten FLOKI überflügelte.

Dieser kometenhafte Aufstieg hat POPCATs Position als drittgrößte Meme-Münze im Solana-Ökosystem gefestigt, direkt hinter Dogwifhat (WIF) und Bonk (BONK), und sie schnell zu einer der Kryptowährungen mit der besten Performance des Jahres gemacht.

Warum steigt der POPCAT-Preis?

Trotz eines leichten Rückgangs auf etwa 1,54 US-Dollar zum Zeitpunkt der Drucklegung ist der Preis von POPCAT in den letzten drei aufeinanderfolgenden Tagen um über 17 % in die Höhe geschossen, wodurch die Marktkapitalisierung auf über 1,5 Milliarden US-Dollar anstieg, was einem deutlichen Anstieg gegenüber nur 457 Millionen US-Dollar im September entspricht.

Dieser Wertanstieg ist auf das deutlich gestiegene Interesse von Investoren zurückzuführen, was sich in der gestiegenen Zahl der Inhaber widerspiegelt, die von einem Tiefstand von 65.000 auf über 77.700 angewachsen ist.

Interessanterweise halten die zehn größten Wallets den Daten von HolderScan zufolge nur etwa 21 % des Gesamtangebots, was auf eine gesunde Verteilung unter den Anlegern hindeutet.

Ein weiterer wichtiger Faktor hinter dem jüngsten Preisanstieg von POPCAT ist der deutliche Anstieg des offenen Futures-Interests, das einen Rekordwert von 277 Millionen US-Dollar erreichte, bevor es zum Redaktionsschluss auf 237,95 Millionen US-Dollar fiel.

Dies stellt einen dramatischen Anstieg gegenüber weniger als 20 Millionen US-Dollar vor nur wenigen Monaten dar und verdeutlicht die gestiegene Nachfrage seitens der Händler.

Ein höheres offenes Interesse wird im Allgemeinen als bullisches Signal angesehen und deutet darauf hin, dass viele Händler auf das weitere Wachstum der Münze setzen.

Darüber hinaus hat das Handelsvolumen für POPCAT einen erheblichen Anstieg erfahren. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels wurden am Donnerstag über 146 Millionen US-Dollar gehandelt, was einem Durchschnitt von über 120 Millionen US-Dollar in den letzten Wochen entspricht.

Der Großteil dieser Handelsaktivität konzentriert sich auf Bybit, wobei erhebliche Volumina auch über Gate.io, Raydium und Orca fließen.

Dieses robuste Handelsumfeld spiegelt ein breiteres Interesse an POPCAT wider, da sich die Anleger von zentralisierten Börsen abwenden, was oft als positives Zeichen für die zukünftige Preisstabilität gesehen wird.

Die Marktdynamik wird außerdem durch den starken Anstieg der Liquidationen von Leerverkäufen veranschaulicht, die 720.550 US-Dollar überstiegen, verglichen mit nur 367.030 US-Dollar bei bullischen Positionen.

Dies deutet darauf hin, dass viele Händler, die gegen POPCAT gewettet haben, gezwungen waren, ihre Positionen zu schließen, was auf eine starke optimistische Stimmung schließen lässt, die den Preis der Münze nach oben treibt.

Source: Coinglass

Der Anstieg von POPCAT fiel auch mit einem breiteren Aufschwung im Solana-Ökosystem zusammen, wobei andere Token wie Cat in a Dogs World und GOAT um über 20 % stiegen.

Darüber hinaus hat sich die Rolle von Solana in der dezentralen Börsenbranche (DEX) gestärkt. Laut DefiLlama-Daten ist das siebentägige Handelsvolumen auf über 14,724 Milliarden US-Dollar gestiegen, verglichen mit 7,898 Milliarden US-Dollar für Ethereum.

Da POPCAT weiterhin an Zugkraft gewinnt, bleiben Analysten hinsichtlich seiner kurzfristigen Aussichten optimistisch.

Sollte der Preis wichtige Widerstandsniveaus durchbrechen, könnten die nächsten Ziele bei 0,7416 USD und 1,4926 USD liegen, was ein spannendes Kapitel in der anhaltenden Saga der Kryptowährungsinvestitionen bedeuten würde.