Gold und Kupfer verlieren an Wert, während der Dollar an Stärke gewinnt; Palladium weitet Gewinne aus

Die Goldpreise fielen am Freitag, da ein stärkerer Dollar und steigende Staatsanleiherenditen die Stimmung der Anleger drückten.

Advertisement Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Obwohl der Goldpreis am Freitag im Minus war, waren die Preise weiterhin auf Kurs, leichte Wochengewinne zu verzeichnen.

Advertisement

Dies wäre die dritte Woche in Folge mit Gewinnen für Gold.

Andere Edelmetalle wie Palladium konnten ihre starken Gewinne aus der vorherigen Sitzung aufgrund von Versorgungsrisiken weiter ausbauen.

Unter den Industriemetallen verzeichneten die Kupfer-Futures an der London Metal Exchange einen deutlichen Rückgang um ein halbes Prozent.

Gold wird durch Nachfrage nach sicheren Häfen gestützt

Copy link to section

Auch wenn der Goldpreis fällt, wird der Kurs des gelben Metalls durch die geopolitischen Spannungen und Unsicherheiten im Zusammenhang mit den US-Präsidentschaftswahlen gestützt.

Im Nahen Osten haben die zunehmenden Spannungen zu einem Zustrom von Gold in sichere Häfen geführt.

Reuters berichtete am Freitag, dass bei einem Bombenanschlag auf ein von Mitgliedern der internationalen Presse genutztes Gästehaus drei libanesische Journalisten getötet worden seien.

Dies geschieht während des Besuchs von US-Außenminister Anthony Blinken in Doha, wo er mit Vertretern Israels und Katars zusammentreffen soll.

Der hochrangige Hamas-Funktionär Osama Hamdan erklärte jedoch gegenüber der libanesischen pro-Hisbollah-Nachrichtenagentur Al-Mayadeen, es gebe keine Änderung in der Position der Gruppe.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels lag der aktivste Dezember-Goldkontrakt an der COMEX bei 2.741,60 USD pro Unze, was einem Rückgang von 0,3 % gegenüber dem vorherigen Schlusskurs entspricht.

US-Wahl hält Händler in Atem

Copy link to section

Zu den Entwicklungen im Nahen Osten kommt die Nachricht hinzu, dass der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump im Kampf gegen Vizepräsidentin Kamala Harris die Nase vorn hat.

Berichten zufolge liegt Trump in Schlüsselstaaten wie Wisconsin und North Carolina vorn.

„Das deutet darauf hin, dass er gute Chancen hat, die US-Präsidentschaftswahl zu gewinnen“, sagte Joaquin Monfort, Autor bei Fxstreet.com, in einer Notiz.

„Ein Sieg Trumps würde die bestehende geopolitische Ordnung erschüttern und möglicherweise den Zustrom in sichere Häfen erhöhen, trotz seiner Behauptungen, die weltweiten Konflikte würden in wenigen Tagen beendet“, sagte Monfort.

Kupferpreis fällt aufgrund des starken Dollars

Copy link to section

Die Kupferpreise an der LME fielen am Freitag und steuerten auf die vierte Verlustwoche in Folge zu.

Ein stärkerer Dollar macht in Greenback gehandelte Rohstoffe für Besitzer anderer Währungen teurer, was die Nachfrage einschränkt.

Kupferhändler bezweifelten zudem, dass Chinas jüngste Konjunkturmaßnahmen die Nachfrage nach dem roten Metall bei einem der größten Verbrauchermärkte ankurbeln könnten.

Eine Sitzung des Nationalen Volkskongresses Chinas, die weitere Hinweise zu Konjunkturmaßnahmen geben sollte, wurde einem Reuters-Bericht zufolge von Ende Oktober auf November verschoben.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels lag der Dreimonats-Kupferkontrakt an der LME bei 9.533,50 USD pro Tonne und damit 0,4 % unter dem vorherigen Schlusskurs.

Palladium weitet Gewinne aus

Copy link to section

Die Terminkontrakte für Palladium stiegen am Freitag den zweiten Handelstag in Folge, da Versorgungsrisiken die Stimmung am Markt steigerten.

Informierten Quellen zufolge will die US-Regierung die übrigen G7-Staaten auffordern, Sanktionen gegen russisches Palladium zu verhängen.

Dies hat den Preisanstieg unterstützt.

Der Palladiumkontrakt an der New York Mercantile Exchange stieg am Donnerstag zeitweise um 9 Prozent und erreichte damit seinen höchsten Stand seit Dezember letzten Jahres. Aktuell notiert der Preis 0,4 Prozent höher bei 1.168 Dollar je Unze.

Russland hat eine beherrschende Stellung auf dem Palladiummarkt: Nach Angaben der Commerzbank AG deckt ein einziges Unternehmen 40 Prozent der weltweiten Minenproduktion ab.

Barbara Lambrecht, Rohstoffanalystin bei der Commerzbank, sagte in einer Notiz:

Die EU, die etwa die Hälfte ihres Palladiums importiert, bezog im Jahr 2021 etwa ein Drittel ihrer Importe aus Russland. Der Anteil dürfte zwar zurückgegangen sein, aber weiterhin beträchtlich bleiben.