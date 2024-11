SAFE-Token springt um 16 %, als Binance unbefristeten Vertrag auflistet

Der Safe-Preis ist in den letzten 24 Stunden in die Höhe geschossen, da die Community die Unterstützung für den SAFE-Token des dezentralen Verwahrungsprotokolls bejubelt.

Advertisement Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Am 25. Oktober gab die Kryptobörse Binance ihre Pläne bekannt, den unbefristeten SAFEUSDT-Vertrag auf ihrer Plattform hinzuzufügen.

Advertisement

Der Kontrakt soll am Freitag, den 25. Oktober 2024 um 12:30 UTC in Kraft treten und Händlern Zugang zu einem Hebel von bis zu 75x bieten.

Die Notierung bei Binance hat Token häufig einen Marktschub beschert und ihre Sichtbarkeit und Zugkraft verbessert.

Und wie es kürzlich beim REEF-Token der Fall war, können Delistings die negative Stimmung verstärken.

SAFE-Token-Preis steigt um 16 %

Copy link to section

Safe (ehemals Gnosis Safe) ist ein Smart-Contract-Protokoll, das es Benutzern ermöglicht, digitale Assets über eine Multi-Sig-Wallet-Architektur zu verwalten.

Das Protokoll war Teil von Gnosis (GNO), einem Ethereum-Infrastrukturbauer.

Bei einer Abstimmung im April 2022 kam es jedoch zur Abspaltung von Gnosis Safe.

Der Governance-Token SAFE des Projekts erreichte im April dieses Jahres einen Höchststand von 3,56 US-Dollar und stieg parallel zum Gesamtmarkt auf ein Allzeithoch.

Ein Abwärtstrend drückte den Preis der Altcoin nach unten, bis die Bullen Anfang August inmitten des Kryptomarktcrashs, der auch die Bitcoin-Bullen dezimierte, einen Tiefststand von 0,64 $ erreichten.

SAFE wurde in den letzten beiden Monaten größtenteils in Schwankungen gehandelt.

Ein Ausbruch in dieser Woche half den Käufern jedoch, die psychologische 1-Dollar-Marke zu durchbrechen.

Bemerkenswerterweise ist SAFE/USD in der vergangenen Woche um mehr als 75 % gestiegen, was teilweise auf positive Nachrichten im gesamten Ökosystem zurückzuführen ist.

Am Freitag wurde die Marke von 1,75 USD überschritten und das aktuelle Preisniveau ist das höchste seit Juni 2024.

SAFE price 1 day chart. CoinMarketCap

Spitzen bei den offenen Positionen

Copy link to section

Laut Daten von CoinGecko lag der SAFE-Preis am 25. Oktober um 8 Uhr ET bei etwa 1,65 $ – ein Anstieg von über 109 % in den letzten 30 Tagen.

Das Vertrauen der Händler in SAFE lässt sich auch an der Kennzahl für offene Futures-Interessen ablesen. Coinglass-Daten zeigen, dass das offene Interesse an Safe in den letzten 24 Stunden um mehr als 12 % auf über 19 Millionen US-Dollar gestiegen ist.

Das ist der höchste Wert aller Zeiten.

Bemerkenswerterweise betrug der OI in diesem Altcoin am 24. Oktober nur 885.000 $.

Wie geht es weiter mit SAFE?

Copy link to section

Während Binance den Spothandel für SAFE noch nicht hinzugefügt hat, hat die Ankündigung eines unbefristeten Vertrags neues Kaufinteresse geweckt.

Der Gesamtwert des Protokolls ist im Zuge der neuen Einführung sprunghaft gestiegen.

In einem aktuellen Beitrag auf X wies das Safe-Team darauf hin, dass der TVL des Projekts viel höher sei als der einiger der führenden zentralisierten Börsen auf dem Markt.

Am 2. Oktober beispielsweise hatte die Handels-App Robinhood einen TVL von 13 Milliarden Dollar und OKX von 18 Milliarden Dollar.

Zum Vergleich: Safes TVL betrug rund 69 Milliarden US-Dollar. Binance, die weltweit größte Kryptobörse, hatte einen TVL von 110 Milliarden US-Dollar.

Sichere Pläne zur Überbrückung der On-Chain-Liquidität mit der Off-Chain-Liquidität.

Wachstumskennzahlen und eine breitere Marktdynamik könnten zusammen den SAFE-Preis nach oben treiben.

Auch die Prognosen der Analysten für Kryptowährungen deuten darauf hin, dass SAFE mit Rückenwind sein Allzeithoch erreichen könnte.