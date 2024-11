Anleger sollten Gewinnmitnahmen bei Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) in Erwägung ziehen, da der Aktienkurs in den nächsten zwölf Monaten möglicherweise deutlich sinken könnte, warnt Brandon Nispel, Analyst bei KeyBanc.

Am Freitag stufte Nispel den iPhone-Hersteller auf „untergewichtet“ zurück und sagte, die Aktie könnte auf 200 Dollar sinken, was von dort aus ein potenzielles Abwärtspotenzial von 13 Prozent bedeutet.

Er ist gegenüber dem Technologiegiganten zurückhaltend, da die Markteinführung des iPhone SE Anfang 2025 „möglicherweise einen kannibalistischen Effekt auf die Verkäufe des iPhone 16 haben könnte“.

Die Apple-Aktie hat in den letzten sechs Monaten um rund 40 Prozent zugelegt.

iPhone SE könnte Gegenwind für Apple-Aktie bedeuten

KeyBanc hat heute eine Herabstufung der Apple-Klasse beschlossen. Grundlage dafür war eine aktuelle Umfrage, bei der 59 % der Teilnehmer angaben, auf das iPhone 16 upgraden zu wollen.

Aber 61 % der Befragten, die Interesse an einem Upgrade bekundeten, zeigten auch Interesse am kommenden iPhone SE.

„Unserer Ansicht nach könnte, wenn das iPhone SE erfolgreich ist, die Zahl der iPhone-Stückzahlen steigen, die durchschnittlichen Verkaufspreise könnten jedoch entgegen der Konsensmeinung sinken“, argumentierte er in seiner Forschungsnotiz.

Das letzte Mal, dass AAPL ein iPhone SE herausbrachte, war im Jahr 2022.

Brandon Nispel äußerte sich heute Morgen pessimistisch gegenüber der Apple-Aktie, auch weil die Erwartungen, dass der Umsatz des Unternehmens im Jahr 2025 in allen Regionen und allen Kategorien steigen werde, „unrealistisch“ seien.

Und es ist auch nicht so, dass das Unternehmen mit Hauptsitz in Cupertino eine superlukrative Dividendenrendite hätte, die Einkommensinvestoren dazu bewegen würde, auf dem aktuellen Niveau in seine Aktien zu strömen.

KI wird Zeit brauchen, um den Aktienkurs von Apple zu steigern

KeyBancs gemäßigte Einschätzung von Apple Inc. erfolgt nur wenige Tage, bevor das an der Nasdaq notierte Unternehmen seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal vorlegen soll. Konsensus geht von einem Gewinn von 1,54 Dollar pro Aktie aus, im Vorjahr waren es noch 1,46 Dollar.

Im Juni kündigte der multinationale Konzern Apple Intelligence an – seine eigene Marke für KI-Lösungen – und hoffte, dass dies zu einem großen Upgrade-Zyklus führen würde.

Doch Analysten äußerten in letzter Zeit Bedenken, dass Apple Intelligence möglicherweise nicht in der Lage sein könnte, die Materialnachfrage in absehbarer Zeit anzukurbeln.

Brandon Nispel sprach zudem davon, dass AAPL bei der kommenden Veröffentlichung der Quartalsergebnisse „einen Plan zur Monetarisierung von Apple Intelligence darlegen“ müsse, um den Aktienkurs weiter nach oben zu treiben.

„So wie es aussieht, arbeitet Apple an der Bekanntheit, die Monetarisierung wird jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen“, sagte er seinen Kunden am Freitag.

Anfang dieser Woche warnten Analysten von UBS zudem, dass die iPhone-Verkäufe im Septemberquartal des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wahrscheinlich unverändert bleiben würden. Dies verdeutlichte weiter, dass sich der KI-Hype derzeit noch nicht in den Umsätzen niederschlägt.