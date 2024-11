Die venezolanische Regierung unter Nicolás Maduro drückte am Donnerstag ihre tiefe Unzufriedenheit über die Entscheidung Brasiliens aus, die Aufnahme des Landes in die BRICS-Gruppe der Schwellenländer zu blockieren.

Caracas betrachtet diese Entscheidung als eine „feindliche Aktion“ und eine Form der „Aggression“ gegen seine Interessen, da Venezuela seit Jahren versucht, dieser Koalition beizutreten.

Das venezolanische Außenministerium verurteilte das Veto in einer offiziellen Erklärung und bezeichnete es als Ausdruck des „von westlichen Mächten geförderten Hasses, der Ausgrenzung und der Intoleranz“, deren Ziel es sei, eine Mitgliedschaft des Landes in der Organisation zu verhindern.

Steigende Spannungen zwischen Venezuela und Brasilien innerhalb der BRICS-Staaten In der Erklärung heißt es weiter: „Diese Aktion stellt eine Beleidigung Venezuelas dar und ist eine weitere der ungerechten Sanktionen, die einem tapferen und revolutionären Volk auferlegt wurden.“

Kein Plan und keine Strategie, die darauf abzielen, Venezuela zu untergraben, wird den Lauf der Geschichte ändern.“

Darüber hinaus behauptete die Regierung von Nicolás Maduro, sie habe auf dem Gipfel in Russland Unterstützung von anderen Ländern erhalten, um die Integration Venezuelas in diese Initiative voranzutreiben.

Die brasilianische Regierung unter Lula da Silva war einer der stärksten Verbündeten von Nicolás Maduro in Lateinamerika, doch in jüngster Zeit zeigte sie sich besorgt über die Menschenrechtslage in Venezuela und positionierte sich entschieden gegen das Ergebnis der Wahlen im Juli in dem Land.

All dies wirft Fragen über die politische und wirtschaftliche Zukunft Venezuelas auf, falls Maduro an der Macht bleibt und die Vereinigten Staaten beschließen, die Sanktionen gegen das Land zu verschärfen.

Energiedynamik: Brasiliens Position zum BRICS-Beitritt Venezuelas

Copy link to section

Die Energielandschaft Brasiliens, die maßgeblich von den Kohlenwasserstoffvorkommen des Landes bestimmt wird, spielt eine bedeutende Rolle bei der Zurückhaltung des Landes gegenüber einem Beitritt Venezuelas zur BRICS-Gruppe.

In den vergangenen zehn Jahren hat die Ölproduktion Brasiliens deutlich zugenommen; sie stieg um 64 Prozent und lag Ende letzten Jahres bei über 3,6 Millionen Barrel pro Tag.

Im Jahr 2024 ist allerdings ein leichter Rückgang auf etwa 3,4 Millionen Barrel pro Tag zu verzeichnen.

Trotz dieses leichten Rückgangs bleibt Brasilien der führende Rohölproduzent Lateinamerikas.

Im Gegensatz dazu erlebte Venezuela einen drastischen Rückgang seiner Ölproduktion, der um etwa 65 Prozent von über 2,7 Millionen Barrel pro Tag auf etwa 943.000 Barrel pro Tag sank.

Dieser deutliche Rückgang hat dazu geführt, dass Venezuela seine langjährige Position als führender Ölproduzent der Region verloren hat, wie das lokale Medienunternehmen Petroguía feststellte.

Auf kommerzieller Ebene hat Brasilien seine Rohöl- und Derivatexporte in die USA dramatisch gesteigert und das Volumen im Laufe des Jahrzehnts vervierfacht.

Ende 2023 erreichten diese Exporte mit 400.000 Barrel pro Tag ihren Höhepunkt und sicherten Brasilien damit einen Platz unter den fünf größten Öllieferanten der USA – eine Liste, die Kanada, Mexiko und Saudi-Arabien umfasst, wodurch das Land in direkte Konkurrenz zu Venezuela tritt.

Geht es den BRICS-Staaten mehr um geopolitische Strategie als um wirtschaftliche Vorteile?

Copy link to section

Der Ökonom Henkel García von Econométrica wies in einem früheren Invezz-Bericht darauf hin, dass es Venezuelas Streben nach einer BRICS-Mitgliedschaft eher um geopolitische Strategien als um unmittelbare wirtschaftliche Vorteile gehe.

Er stellte fest, dass der Schwerpunkt offenbar darauf liege, die Unterstützung der BRICS-Staaten zu gewinnen, um die Allianzen angesichts der sich verändernden globalen Dynamik zu stärken.

García wies auch darauf hin, dass geopolitische Manöver – etwa die Zusammenarbeit mit Ländern, die mit den USA im Konflikt stehen, etwa Russland oder Nordkorea – weitreichende Folgen haben könnten, die über rein wirtschaftliche Erwägungen hinausgehen.

Der venezolanische Ökonom Alejandro Grisanti äußerte sich unterdessen skeptisch, was die praktischen Vorteile einer BRICS-Mitgliedschaft für Venezuela angeht.

Er führte an, dass sich die BRICS-Mitglieder durch ihre große Volkswirtschaft und Bevölkerung auszeichnen, Kriterien, die Venezuela nicht erfülle.

Grisanti verglich Venezuelas Wirtschaft mit der der Dominikanischen Republik und seine Bevölkerung mit der von Panama und Costa Rica und stellte die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen eines BRICS-Beitritts in Frage.

Venezuelas Bemühungen, der BRICS-Staaten beizutreten, werden von seinen Ölreserven und strategischen Allianzen angetrieben und verdeutlichen das komplexe Zusammenspiel geopolitischer und wirtschaftlicher Bestrebungen.

Dies deutet darauf hin, dass ein Beitritt Venezuelas zu den BRICS-Staaten – ob nun oder nicht – zu großen wirtschaftlichen Veränderungen führen wird.

Dies bedeutet auch, dass Venezuela zunächst seine politische Krise lösen muss, um seine Investitionen und seine allgemeine Wirtschaftslandschaft zu verbessern.

Ein genauerer Blick auf die politischen Beziehungen zwischen Brasilien und Venezuela

Copy link to section

Der Politikanalyst und Wahlberater Aníbal Sánchez untersuchte die komplexen Faktoren, die die Beziehungen zwischen Brasilien und Venezuela beeinflussen.

Er wies auf das Potenzial engerer Beziehungen zwischen den beiden Ländern hin, insbesondere durch die Einschaltung des ehemaligen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva als Vermittler.

Sánchez diskutierte außerdem die Herausforderungen, die sich aus den jüngsten politischen Entscheidungen Brasiliens ergeben, insbesondere im Lichte seiner Rolle innerhalb der BRICS-Gruppe.

Er betonte, dass es dabei um eine komplexe Mischung von Problemen gehe, zu denen auch Territorialstreitigkeiten und die Unterstützung Brasiliens für verschiedene Fraktionen innerhalb Venezuelas gehörten.

In dieser sich verändernden diplomatischen Landschaft unterstreicht der Ansatz des brasilianischen Außenministeriums innerhalb der BRICS-Staaten die wesentliche Bedeutung des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Nachbarländern.

Sánchez weist darauf hin, dass der Vertrauensverlust aufgrund nicht eingehaltener Verpflichtungen nach den Wahlen in Venezuela die Entscheidungsfindung Brasiliens und den anhaltenden Widerstand des Landes gegen die Politik Venezuelas beeinflusst habe.

Während Brasilien und Venezuela unter Präsident Lula da Silva ein neues Kapitel aufschlagen, gibt es auf der Weltbühne klare Anzeichen für Bemühungen zur Verbesserung der diplomatischen Beziehungen. Dies deutet auf ein gemeinsames Ziel hin, nämlich die Förderung von Stabilität und Zusammenarbeit in der Region.

Sánchez betont, dass die Interessen Brasiliens über das Öl hinausgehen und ein breiteres Engagement für regionale Stabilität und eine strategische Positionierung bei der Bewältigung dieser komplexen Dynamiken widerspiegeln.

Beim BRICS-Gipfel in Kazan verurteilte die venezolanische Regierung die Entscheidung Brasiliens, den Beitritt des Landes zur Gruppe zu blockieren. In einer offiziellen Erklärung bezeichnete sie den Schritt als „Aggression und feindselige Geste“.

„Gleichzeitig war Präsident Maduro damit beschäftigt, strategische Gespräche mit dem iranischen Beamten Masoud Pezeshkian zu führen, mit dem Ziel, bilaterale Abkommen in den Bereichen Öl, Bergbau und Gesundheitswesen auszuhandeln und gleichzeitig eine starke Solidaritätsbekundung mit Teheran zu bekunden“, sagte Sánchez.

Als Zeichen seiner Unterstützung lobte der russische Präsident Putin Venezuela als verlässlichen und langjährigen Partner sowohl in Lateinamerika als auch im weiteren globalen Kontext.

Bei Treffen mit namhaften Staatschefs wie dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, dem indischen Präsidenten Narendra Modi und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan betonte Präsident Maduro die Rolle Venezuelas als eines wichtigen Verbündeten außerhalb des westlichen Einflusses und stellte das Potenzial des Landes als bedeutender Akteur im Energiebereich heraus.

Dieser diplomatische Wandel bringt Venezuela auf einen einzigartigen politischen Weg, der es von anderen südamerikanischen Nationen wie Argentinien oder Panama unterscheidet.

Dank der vorteilhaften geografischen Lage auf dem Kontinent scheint das Land auf engere Beziehungen mit Mexiko und Kolumbien hinzuarbeiten.

Diese Entwicklungen werfen wichtige Fragen über die außenpolitischen Strategien der neuen US-Regierung auf. Sie erfordern eine Neuüberlegung der Prioritäten im Hinblick auf nationale Interessen, insbesondere im Licht von Problemen wie unkontrollierter Migration und schwankenden Treibstoffpreisen.