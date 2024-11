Aktienkurs von Waaree Energies fällt um 9 %, obwohl er 66 % an der Börse zulegt: Darum geht es

Waaree Energies, ein führender Hersteller von Solarmodulen, hatte einen starken Börsengang mit einem Aufschlag von fast 70 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis, was das Vertrauen der Anleger in Indiens boomenden Sektor der erneuerbaren Energien widerspiegelt.

Advertisement Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Mit der Notierung zu Rs 2.550 an der Bombay Stock Exchange (BSE) verzeichneten die Aktien einen Zugewinn von 69,66 % und erreichten später Rs 2.600, eine Steigerung von 72,98 % gegenüber dem Ausgabepreis.

Advertisement

Trotz des beeindruckenden Starts kam es bei der Waaree-Aktie schnell zu Gewinnmitnahmen, was sowohl an der BSE als auch an der National Stock Exchange (NSE) zu einem Rückgang von 8–10 % führte.

Experten vertreten unterschiedliche Ansichten über das langfristige Potenzial von Waaree im Zuge der Energiewende in Indien.

Aktiendebüts mit hohen Prämien an NSE und BSE

Copy link to section

Die Aktien von Waaree Energies eröffneten an der BSE mit 2.550 Rs und lagen damit deutlich über dem Ausgabepreis. An der NSE waren sie mit 2.500 Rs notiert, was einem Aufschlag von 69,66 % bzw. 66,33 % entspricht.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens erreichte an der NSE 68.983,88 Crore Rs, was auf eine solide anfängliche Nachfrage hindeutet.

Gewinnmitnahmen führten zu einem raschen Rückgang, wobei die Aktien an der NSE auf ein Intraday-Tief von 2.300 Rs fielen, während sie an der BSE auf 2.294,55 Rs fielen.

Sollten Anleger ihre Position halten oder verkaufen?

Copy link to section

Marktanalysten vertreten unterschiedliche Ansichten über die Wachstumskurve von Waaree Energies. Narendra Solanki, Leiter der Fundamentalanalyse bei Anand Rathi, ist der Ansicht, dass langfristige Anleger das Unternehmen behalten sollten, und verweist auf Waarees starke Marktpositionierung und die staatliche Unterstützung für Initiativen im Bereich erneuerbare Energien.

Unterdessen rät Prashanth Tapse von Mehta Equities zur Vorsicht und schlägt vor, dass Anleger nach den deutlichen Kursgewinnen durch die Notierung teilweise Gewinnmitnahmen in Erwägung ziehen sollten.

Waaree Energies hat seine Marktposition durch Rückwärtsintegration, umfangreiche Kapazitätserweiterungen und internationale Marktdurchdringung strategisch gestärkt.

Da der indische Markt für Solarstromanlagen auf Hausdächern weitgehend von der gewerblichen und industriellen Nachfrage angetrieben wird, ist das Unternehmen durch seine Konzentration auf Großanlagen gut für zukünftiges Wachstum aufgestellt.

Sagar Shetty von StoxBox betrachtet die globale Lieferkette und das robuste Auftragsbuch von Waaree als günstig für mittel- bis langfristige Investoren.

Waaree Energies hat ein beeindruckendes finanzielles Wachstum gezeigt, wobei der Umsatz zwischen dem GJ22 und dem GJ24 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 99,8 % gestiegen ist.

Der Nettogewinn stieg von 79,6 Crore Rs im GJ22 auf 1.274,3 Crore Rs im GJ24, wobei die Eigenkapitalrendite (ROE) von 17,69 % auf 30,26 % anstieg, was auf finanzielle Belastbarkeit und betriebliche Effizienz hindeutet.

Das Unternehmen hat durch seinen Börsengang, einschließlich einer Neuemission und einer Offer-for-Sale-Komponente (OFS), 3.600 Crore Rupien eingenommen.

Der Erlös aus der Neuemission soll eine neue 6-GW-Produktionsanlage in Odisha für Ingots, Wafer, Solarzellen und Photovoltaikmodule finanzieren. Dadurch wird die Produktionskapazität von Waaree gesteigert und der steigenden Nachfrage nach Solarenergie entsprochen.

Diese Erweiterung spiegelt das Engagement von Waaree wider, den indischen Sektor für erneuerbare Energien voranzutreiben.

Während die Erwartungen auf dem Graumarkt auf einen 100-prozentigen Notierungsaufschlag hindeuteten, bleibt der Zugewinn von 70 Prozent für Waaree Energies ein bemerkenswerter Einstand.

Die Entwicklung signalisiert sowohl eine starke Nachfrage als auch ein gewisses Volatilitätspotenzial, wie die Intraday-Einbrüche durch Gewinnmitnahmen zeigen.

Die Widerstandsfähigkeit der Aktie gegenüber diesen Schwankungen wird für Anleger mit Blick auf die langfristigen Aussichten ein entscheidender Faktor sein.