Chinas Goldverbrauch sinkt um 11 %, da hohe Preise Käufer abschrecken

Aufgrund der höheren Preise ist Chinas Goldverbrauch im Zeitraum Januar bis September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 11 Prozent zurückgegangen.

China verbrauchte in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 741.732 Tonnen Gold, 11,2 % weniger als im Vorjahr, teilte die China Gold Association am Montag mit.

Der asiatische Riese ist neben Indien einer der größten Goldverbraucher.

Die hohen Goldpreise in diesem Jahr hielten die Verbraucher vom Schmuckkauf ab, was sich in den Daten widerspiegelte.

Aufgrund des Optimismus hinsichtlich einer Zinssenkung und geopolitischer Spannungen sind die Goldpreise seit Jahresbeginn um mehr als 30 Prozent gestiegen.

Der am stärksten gehandelte Goldkontrakt für Dezember an der COMEX war Anfang des Monats auf ein Rekordhoch von 2.772,60 Dollar pro Unze gestiegen.

Schmuck-Kaufscheine

Der Schmuckkonsum Chinas, der fast 54 % der Gesamtnachfrage nach dem gelben Metall ausmacht, war in den ersten neun Monaten des Jahres stark rückläufig.

Im Zeitraum Januar bis September sank der Schmuckverbrauch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27,5 % auf 400.038 Tonnen.

Der Verband erklärte:

Die Goldpreise sind in den ersten drei Quartalen gestiegen und haben sich auf den Schmuckkauf ausgewirkt. Allerdings hat die schnelle Entwicklung neuer E-Commerce-Modelle wie Live-Streaming und Instant-Einzelhandel den Konsum von Goldschmuck in kleinen Grammmengen gesteigert.

Den Daten zufolge sank die Verwendung von Gold für industrielle und andere Zwecke in den ersten drei Quartalen dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent auf 58.973 Tonnen.

„In den ersten drei Quartalen stieg der Goldpreis kontinuierlich an und der Konsum von Goldschmuck wurde erheblich beeinträchtigt“, hieß es in der Mitteilung des Verbands.

Auch die Goldproduktion geht zurück

Jüngsten Statistiken zufolge belief sich Chinas inländische Rohgoldproduktion im Zeitraum von Januar bis September auf 268.068 Tonnen, was einem Rückgang von 3.180 Tonnen gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum entspricht.

Der Verband gab an, dass in Goldminen 209.710 Tonnen Gold gefördert wurden und 58.358 Tonnen aus nichteisenhaltigen Nebenprodukten stammten.

Darüber hinaus wurden in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 111.207 Tonnen Gold aus importierten Rohstoffen produziert, was einer Steigerung von 15,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Verband erklärte:

Berücksichtigt man diesen Teil des aus importierten Rohstoffen produzierten Goldes, so produzierte das Land insgesamt 379.275 Tonnen Gold, was einer Steigerung von 3,20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Handelsvolumen steigt

In den ersten drei Quartalen dieses Jahres betrug das kumulierte bilaterale Handelsvolumen aller Goldsorten an der Shanghai Gold Exchange 46.500 Tonnen, was einem Anstieg von 47,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Darüber hinaus stiegen die Bestände inländischer börsengehandelter Goldfonds (ETF) auf 91,39 Tonnen, ein Anstieg um 29,93 Tonnen seit Ende 2023. Dies entspricht einem Anstieg von 48,7 %.

Von Januar bis September „dauerten die geopolitischen Konflikte an, die globale wirtschaftliche Erholung verlief schwach und die Absicherungsfunktion von Gold wurde erneut betont“, so der Verband.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels lag der aktivste Dezember-Goldkontrakt an der COMEX bei 2.744,65 USD pro Unze und damit 0,4 % unter dem vorherigen Schlusskurs.

Während der Goldpreis aufgrund der Nachfrage nach sicheren Anlagen und zunehmender Spekulationen auf eine weitere Zinssenkung durch die US-Notenbank weiter steigt, dürfte der Konsum des Edelmetalls in den wichtigsten Verbraucherländern wie China und Indien nach Angaben der Commerzbank AG zurückgehen.