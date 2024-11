FTX erhält BIT-Token im Wert von 53 Millionen US-Dollar nach einer Einigung mit Bybit über 228 Millionen US-Dollar

In einer bedeutenden Entwicklung in der anhaltenden Saga des FTX-Insolvenzverfahrens hat die FTX-Insolvenzmasse einen Vergleich in Höhe von 228 Millionen US-Dollar mit der Kryptobörse Bybit und ihrer Investmentabteilung Mirana erzielt.

Die Vereinbarung, die in einem Gerichtsdokument vom 24. Oktober 2024 bekannt gegeben wurde, stellt einen entscheidenden Schritt in den Bemühungen von FTX dar, Vermögenswerte für seine Gläubiger zurückzuerhalten, während das Unternehmen die Komplexität seines finanziellen Zusammenbruchs bewältigt.

Bedingungen des Vergleichs über 228 Millionen US-Dollar

Gemäß den Bedingungen der Einigung soll FTX digitale Vermögenswerte im Wert von 175 Millionen US-Dollar sowie BIT-Token im Wert von 53 Millionen US-Dollar erhalten.

Diese Lösung erfolgte, nachdem FTX zunächst versucht hatte, rund 1 Milliarde US-Dollar von Bybit und Mirana zurückzufordern, mit der Begründung, die Unternehmen hätten ihren „VIP“-Status ausgenutzt, um kurz vor dem Zusammenbruch von FTX im November 2022 rund 327 Millionen US-Dollar abzuheben.

Das Rechtsteam von FTX argumentierte, dass Mirana Druck auf die Mitarbeiter von FTX ausgeübt habe, um die Bearbeitung von Auszahlungsanträgen zu beschleunigen, sodass Verzögerungen, mit denen normale Benutzer konfrontiert seien, umgangen werden konnten.

Das Rechtsteam von FTX reichte im November 2023 bei einem Gericht in Delaware Klage ein, in der es Personen belastete, die mutmaßlich von diesen Transaktionen profitiert haben, darunter in Singapur ansässige Mitarbeiter und eine Führungskraft von Mirana.

Die Insolvenzberater von FTX behaupteten, dass Mirana und anderen aufgrund ihrer engen Verbindungen zur Führungsebene von FTX ein bevorzugter Zugang zu Abhebungen gewährt wurde. Dies belege eine interne Datenbank, in der große Abhebungen verfolgt wurden, die sogar noch stattfanden, nachdem FTX die Benutzerabhebungen am 8. November 2022 ausgesetzt hatte.

Die FTX-Vereinbarung mit Bybit soll im November genehmigt werden

Eine Anhörung zur endgültigen Einigung ist für den 20. November 2024 geplant.

Im Falle einer Genehmigung könnte FTX digitale Vermögenswerte im Wert von 175 Millionen US-Dollar, die auf der Bybit-Plattform gehalten werden, zurückfordern und BIT-Token im Wert von etwa 52,7 Millionen US-Dollar an Mirana verkaufen.

Die Rechtsvertreter von FTX sehen in der Einigung einen pragmatischen Schritt. Sie haben eingeräumt, dass ihre Ansprüche zwar berechtigt seien, ein weiterer Rechtsstreit jedoch sowohl zeitaufwändig als auch kostspielig wäre.

Durch die Beilegung des Falls kann die umstrittene Kryptobörse einige Vermögenswerte ohne weitere Verzögerungen zurückerhalten.

Diese Einigung folgt auf die Genehmigung des Insolvenzplans von FTX am 7. Oktober 2024, der darauf abzielt, 98 % der Benutzer mit etwa 118 % ihrer Forderungen in bar zurückzuzahlen.

Im Zuge des Insolvenzverfahrens haben mehrere ehemalige Spitzenmanager der nicht mehr bestehenden Kryptobörse mit den Bundesanwälten Vereinbarungen getroffen.

Insbesondere wurde einer bedeutenden Persönlichkeit, die mit den Behörden kooperierte, eine verkürzte Gefängnisstrafe von zwei Jahren zugesprochen.

Während FTX sich in diesem komplexen Umfeld zurechtfindet, gehen die Auswirkungen der Einigung mit Bybit über eine bloße finanzielle Erholung hinaus; sie stellt einen entscheidenden Schritt zur Wiederherstellung des Vertrauens von Gläubigern und Investoren in den volatilen Kryptowährungsmarkt dar.

Während der FTX-Token (FTT) im Zuge des Insolvenzverfahrens inaktiv bleibt, unterstreicht die Einigung die laufenden Bemühungen, die Folgen eines der größten Zusammenbrüche in der Geschichte der Kryptowährungen zu entwirren.