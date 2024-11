Circle kooperiert mit HKT, um Blockchain-Loyalitätslösungen in Hongkong voranzutreiben

Circle, der Emittent des USDC-Stablecoins, hat offiziell eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit HKT, einem großen Technologie-, Medien- und Telekommunikationsanbieter in Hongkong, unterzeichnet.

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der beiden Unternehmen zielt diese strategische Zusammenarbeit darauf ab, die Entwicklung blockchainbasierter Kundenbindungslösungen zu erkunden, die auf Händler in der Region zugeschnitten sind.

Blockchain-Kundenbindungslösungen für Händler in Hongkong

Die Partnerschaft nutzt die Expertise von Circle im Bereich Web3-Dienste sowie das umfangreiche Händler-Ökosystem und die Kundenbindungsfähigkeiten von HKT.

Durch Nutzung der Leistungsfähigkeit der Blockchain-Technologie möchten die beiden Unternehmen Treuelösungen schaffen, die die Art und Weise verändern, wie Verbraucher Händler entdecken und mit ihnen interagieren, und so dynamischere und sozial ansprechendere Erlebnisse ermöglichen.

Die Web3 Services von Circle bieten eine umfassende Suite an Entwicklertools auf Unternehmensniveau, die darauf ausgelegt sind, das Blockchain-Erlebnis für Unternehmen zu optimieren.

Im Mittelpunkt dieses Angebots stehen die programmierbaren Wallets von Circle, die es etablierten Unternehmen und Startups gleichermaßen ermöglichen, digitale Assets und Smart Contracts effektiv in ihren bestehenden Verbraucher- und Unternehmensanwendungen zu nutzen.

Diese Tools verbessern nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern ermöglichen auch eine sicherere und leichter zugängliche Blockchain-Integration.

Jeremy Allaire, Mitbegründer und CEO von Circle, zeigte sich begeistert über die Zusammenarbeit und erklärte:

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit HKT, um unsere Web3-Dienste an die Spitze der Kundenbindungsinnovation zu bringen. Diese Zusammenarbeit ist ein Beweis für unser Engagement, Unternehmen dabei zu helfen, das Potenzial der Blockchain-Technologie auszuschöpfen, um wertorientierte Kundenerlebnisse zu schaffen, Treueprogramme neu zu definieren und Händlern die Tools bereitzustellen, die sie benötigen, um in der digitalen Wirtschaft erfolgreich zu sein.“

Monita Leung, CEO von HKT Digital Ventures, schloss sich dieser Ansicht an und betonte das gemeinsame Ziel, Innovationen im Fintech- und Digitalbereich voranzutreiben.

Monita Leung erklärte:

„Bei HKT haben wir uns verpflichtet, Innovationen im Bereich Fintech und der digitalen Wirtschaft voranzutreiben. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Circle. Ihr Fachwissen in der Web3-Technologie ergänzt unsere Stärken in den Bereichen Kundenbindung und Händlerdienstleistungen. Gemeinsam wollen wir einzigartige Treuelösungen liefern, die es Händlern ermöglichen, engere Verbindungen zu ihren Kunden in Hongkong aufzubauen.“

Circle erkundet Geschäftsmöglichkeiten in Asien

Diese Partnerschaft stellt eine strategische Initiative von Circle dar, um Geschäftsmöglichkeiten in Asien zu erkunden, insbesondere angesichts der sich entwickelnden regulatorischen Landschaft in Hongkong.

Da die digitale Wirtschaft weiter wächst, passt das Engagement von Circle zur Ausweitung seiner Blockchain-basierten Lösungen perfekt zur Mission von HKT, die Kundenbindung und Händlerdienste durch innovative Technologien zu verbessern.

Die Zusammenarbeit zwischen Circle und HKT stellt einen bemerkenswerten Schritt nach vorne bei der Neudefinition von Kundenbindungsprogrammen innerhalb des dynamischen Marktes von Hongkong dar.

Durch die Integration der Blockchain-Technologie in das Kundenbindungskonzept sind die beiden Unternehmen in der Lage, einzigartige Lösungen zu schaffen, die nicht nur den Händlern zugutekommen, sondern auch das Kundenerlebnis bereichern und so die Zukunft der Kundenbindung in der Region vorantreiben.