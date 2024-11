Gold in 10 Minuten geliefert: BigBasket, Blinkit und Swiggy nutzen Indiens Dhanteras-Ansturm

An diesem Dhanteras, dem ersten Tag des Diwali-Festes in Indien, haben Quick-Commerce-Plattformen wie BigBasket, Blinkit, Swiggy Instamart und Zepto einen neuartigen Service eingeführt, der Kunden die Lieferung von Gold- und Silbermünzen innerhalb von 10 Minuten anbietet.

Generell ist an Dhanteras, einem der günstigsten Tage im Hindu-Kalender für den Kauf von Edelmetallen, ein Anstieg der Gold- und Silberkäufe zu verzeichnen.

Diese Plattformen bauen auf dieser traditionellen indischen Praxis auf und zielen darauf ab, in Zusammenarbeit mit namhaften Juwelieren den Einkauf durch Lieferungsoptionen bis an die Haustür zu vereinfachen.

Durch die Nutzung dieser Kooperationen hoffen die Plattformen, die saisonale Nachfrage zu bedienen und einen neuen Weihnachts-Shopping-Trend zu etablieren.

Gold- und Silberlieferpartnerschaften

BigBasket arbeitet mit Tanishq für Silber- und Goldmünzen zusammen: BigBasket bietet Tanishqs Lakshmi Ganesh-Silbermünzen (10 g) mit einer Reinheit von 999,9 und zwei 22-Karat-Goldmünzen (1 g) mit einem Lakshmi-Motiv zur schnellen Lieferung in dieser Diwali-Saison an.

Blinkit schließt sich Joyalukkas, Malabar Gold & Diamonds an: Das Dhanteras-Sortiment von Blinkit umfasst 24-karätige Lakshmi-Goldmünzen und 99,9-prozentige Lakshmi-Ganesh-Silbermünzen mit für festliche Einkäufe geeigneten Gewichten.

Swiggy Instamart bietet Goldmünzen von Jar und Muthoot Exim an: Instamart hat mit Nek von Jar und Muthoot Exim zusammengearbeitet und bietet 24-Karat-Goldmünzen (0,1 g bis 1 g) und Silberoptionen in 5 g, 11,66 g und 20 g von Malabar an.

Zepto arbeitet für festliche Metalle mit Augmont und Malabar zusammen: Zepto bietet Malabars Silbermünzen mit einer Reinheit von 999 sowie Augmonts Banyan Tree 24K-Goldmünzen mit schneller Lieferung an.

Festivals treiben den Quick-Commerce-Trend

Quick-Commerce-Plattformen haben bereits zuvor den Versand von Edelmetallen erprobt, insbesondere während Akshaya Tritiya, einem anderen glückverheißenden Hindu-Fest.

Blinkit bot ein Akshaya-Tritiya-Set an, das nicht nur Goldmünzen, sondern auch Pooja-Utensilien enthielt und so alle festlichen Bedürfnisse abdeckte.

Swiggy Instamart bot außerdem Optionen für echte und Schokoladengoldmünzen an und verdeutlichte damit einen Trend, bei dem sich der schnelle Handel über alltägliche Bedarfsartikel hinaus in der Festtagszeit auch auf hochwertige Artikel ausweitet.

Was BigBasket, Blinkit und Zepto bieten

BigBasket, traditionell für Lebensmittel und verderbliche Waren bekannt, hat seine Produktpalette diversifiziert und sich auf den Markt für Gold- und Silbermünzen gewagt.

Mit Tanishq bietet BigBasket Münzen mit traditionellen Motiven an, um die Diwali-Feierlichkeiten zu verschönern.

Der Chief Buying and Merchandising Officer der Plattform betonte das Engagement der Plattform, die festlichen Wünsche der Kunden innerhalb von Minuten zu erfüllen und damit den Versuch zu unterstreichen, BigBasket in eine Anlaufstelle für vielfältige Diwali-Artikel zu verwandeln.

Neben BigBasket haben sich Plattformen wie Blinkit und Zepto als festliche Einkaufsziele positioniert.

Durch die Zusammenarbeit von Blinkit mit Malabar und Joyalukkas haben Kunden die Wahl zwischen Gold- und Silbermünzen in verschiedenen Stückelungen von 0,5 g bis 10 g.

Durch die Partnerschaft zwischen Zepto, Malabar und Augmont ist das Unternehmen in der Lage, exklusive Münzen mit einem Reinheitsgrad von 24 K und 999 anzubieten, die bei Weihnachtseinkäufern beliebt sind.

Diese Plattformen bieten nicht nur Komfort, sondern auch hochwertige Metalloptionen, um traditionellen Kaufgewohnheiten gerecht zu werden.

Swiggy Instamart, bekannt für schnelle Lebensmittellieferungen, hat eine Auswahl an Goldmünzen in den Gewichten 0,1 g bis 1 g sowie Silbermünzen in verschiedenen Gewichten eingeführt, die alle in Zusammenarbeit mit Jar und Muthoot Exim erhältlich sind.

Dieser flexible Gewichtsbereich ist darauf ausgelegt, den unterschiedlichen Käuferpräferenzen gerecht zu werden, von Minimalkäufen bis hin zu größeren Investitionen.

Die Partnerschaft mit Malabar, das sowohl echte als auch symbolische Münzen anbietet, unterstreicht die Absicht der Plattform, eine breite Kundenbasis anzuziehen.