USD/CNY-Prognose: Wird China den Renminbi im Handelskrieg abstürzen lassen?

Der Wechselkurs USD/CNY stieg diese Woche auf ein Hoch von 7,30, den höchsten Stand seit Februar, als der Handelskrieg eskalierte. Er ist um 0,87 % gegenüber seinem Jahrestief gestiegen, und einige Analysten glauben, dass er in den kommenden Wochen auf 10 steigen könnte.

China könnte den Renminbi abwerten.

In dieser Woche begannen die USA und China den bedeutendsten Handelskonflikt seit Jahren. Donald Trump kündigte unter Berufung auf falsche Zahlen an, dass die USA einen 34%igen Zoll auf alle aus China importierten Waren erheben würden. Dies kommt zu den Zöllen hinzu, die er in seiner ersten Amtszeit angekündigt hatte, und den 20%, die er nach seiner Wiederwahl einführte.

Um nicht nachzustehen, kündigte China ebenfalls Vergeltungszölle und andere Maßnahmen zur Bestrafung der USA an. Auf alle aus den USA importierten Waren, möglicherweise auch Boeing-Flugzeuge, wird ein Zoll von 34 % erhoben. China wird außerdem den Import einiger amerikanischer Waren einschränken und weitere Unternehmen in seine Liste der sanktionierten Unternehmen aufnehmen.

Diese Maßnahmen bedeuten, dass der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften eskalieren wird. Analysten gehen davon aus, dass Trump möglicherweise beschließen wird, durch die Erhebung weiterer Zölle auf Waren aus China einzugreifen.

Es wird erwartet, dass China hart daran arbeiten wird, seine Wirtschaft abzufedern. Es könnte beschließen, seine Konjunkturmaßnahmen zu verstärken , insbesondere in der verarbeitenden Industrie. Am wichtigsten ist jedoch, dass China beschließen könnte, seine Währung abzuwerten, ein Schritt, der dazu beitragen würde, die Auswirkungen der Zölle auszugleichen.

China ist der größte Exporteur der Welt, wobei der Großteil des Handels in Renminbi und US-Dollar abgewickelt wird. In diesem Fall zahlen Importeure nach China zwar mehr, Exporteure hingegen profitieren von einem schwächeren Renminbi, da ihre Waren dadurch etwas günstiger werden.

Peking hat in den letzten Monaten eine Abwertung der lokalen Währung zugelassen, da der Wechselkurs USD/CNY von 7 im September letzten Jahres auf heute 7,27 gestiegen ist.

Mögliche Zinssenkungen der Federal Reserve

Chinas Wunsch nach einem schwächeren Renminbi kommt zu einer Zeit, in der auch die USA den Dollar etwas abwerten wollen, um ihre Exporte billiger zu machen.

Trump und seine Beamten haben einen inoffiziellen Vorschlag namens Mar-a-Lago-Abkommen entwickelt, der darauf abzielt, Länder zu zwingen, einen schwächeren US-Dollar und niedrigere Zinssätze auf ihre US-Staatsanleihen zu akzeptieren. Länder, die dies akzeptieren, würden dann von den USA geschützt werden.

Eine Möglichkeit für die USA, den US-Dollar abzuwerten, besteht darin, dass die Federal Reserve die Zinssätze senkt. Obwohl Jerome Powell angedeutet hat, dass die Fed die Zinssätze nicht senken wird, glauben Analysten, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Diese Botschaft senden die US-Anleiherenditen, nachdem sie auf den niedrigsten Stand seit Monaten gefallen sind.

Analysten von Goldman Sachs prognostizieren für das spätere Jahresverlauf drei Zinssenkungen, mehr als die zwei, die die Fed angedeutet hat.

USD/CNY technische Analyse

USD/CNY chart by TradingView

Das Tageschart zeigt, dass sich der Wechselkurs USD/CNY in den letzten Tagen erholt hat und von einem Tiefstand von 7,2176 am 12. März auf 7,28 heute gestiegen ist. Er hat die wichtige Widerstandsmarke bei 7,2765, seinem höchsten Stand am 24. Juni, leicht überschritten.

Die 50-Tage- und die 25-Tage-Exponential Moving Averages (EMA) haben ein bullisches Crossover-Muster gebildet. Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt nach oben.

Das Paar hat ein kleines inverses Kopf-Schulter-Muster gebildet, ein beliebtes bullisches Signal. Daher ist der Weg des geringsten Widerstands nach oben gerichtet, wobei das erste zu beobachtende Ziel bei 7,3325 liegt, dem höchsten Stand im Januar. Ein Anstieg über dieses Niveau hinaus würde auf weitere Gewinne hindeuten, möglicherweise bis auf 8.