Adam Foroughi, CEO von AppLovin Corp (NASDAQ: APP), sagt, das Angebot des Ad-Tech-Unternehmens zur Übernahme von TikTok sei deutlich stärker als die konkurrierenden Gebote.

Während andere hauptsächlich an TikTok US interessiert sind, strebt AppLovin eine Fusion mit den globalen Aktivitäten der Social-Media-Plattform an, was effektiv eine „Partnerschaft“ darstellt, von der auch chinesische Unternehmen profitieren könnten.

Foroughis Äußerungen folgen kurz nachdem Präsident Trump ByteDance weitere 75 Tage eingeräumt hat, um seine US-Aktivitäten zu veräußern.

TikTok wird bis zum verlängerten Fristablauf in den Vereinigten Staaten weiterhin in Betrieb sein.

Inmitten des durch Zölle ausgelösten Ausverkaufs und der Anschuldigungen von Leerverkäufern hat die AppLovin-Aktie seit Mitte Februar mehr als 50 % an Wert verloren.

AppLovin-Deal könnte die Werbeausgaben auf TikTok steigern.

Copy link to section

CEO Adam Foroughi lobte in einem Interview mit CNBC auch Präsident Trump als „großartigen Verhandlungsführer“ und fügte hinzu, dass AppLovin im Wesentlichen eine „größere Version aller in Erwägung gezogenen Deals“ vorschlage.

Das an der Nasdaq notierte Unternehmen verfügt über einen Algorithmus, der in Kombination mit der TikTok-Zielgruppe einen außergewöhnlichen Anstieg der Werbeausgaben auf der Social-Media-Plattform auslösen könnte.

Weitere US-Unternehmen, die an einem Kauf von TikTok US interessiert sind, sind der Cloud-Gigant Oracle, der Einzelhandelsriese Amazon, der Milliardär Frank McCourt und eine Reihe von Private-Equity-Firmen.

Es ist zu beachten, dass APP die Übernahme von TikTok zu einem Zeitpunkt anstrebt, an dem das Unternehmen bereits mit Vorwürfen fragwürdiger Praktiken von Muddy Waters und Behauptungen von Werbebetrug durch Fuzzy Panda Research zu kämpfen hat.

Die Finanzlage von AppLovin ist weiterhin stark.

Copy link to section

Die AppLovin-Aktie ist in den letzten Monaten eingebrochen, obwohl das Ad-Tech-Unternehmen im Februar Quartalszahlen für das vierte Geschäftsjahr veröffentlichte, die die Erwartungen der Analysten deutlich übertrafen.

APP erzielte im letzten berichteten Quartal einen Gewinn von 1,73 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 1,37 Milliarden US-Dollar – deutlich mehr als die von Experten prognostizierten 1,24 US-Dollar pro Aktie und 1,26 Milliarden US-Dollar Umsatz.

Noch wichtiger ist, dass das an der Nasdaq notierte Unternehmen damals einen Umsatz von 1,36 bis 1,39 Milliarden US-Dollar für das erste Quartal prognostizierte, was ebenfalls über den Analystenerwartungen von 1,32 Milliarden US-Dollar lag.

Die AppLovin-Aktie zahlt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments jedoch keine Dividende.

Sollten Sie im April in AppLovin-Aktien investieren?

Copy link to section

Obwohl die AppLovin-Aktien in den letzten Monaten angesichts zahlreicher Gegenwinde deutlich eingebrochen sind, bleibt die Wall Street im Großen und Ganzen optimistisch in Bezug auf APP.

Anfang der Woche bekräftigte Citi seine Kaufempfehlung für das Mobiltechnologieunternehmen.

Das Unternehmen hat derzeit ein Kursziel von 600 US-Dollar für die AppLovin-Aktie, was ein Aufwärtspotenzial von über 170 % gegenüber dem aktuellen Niveau impliziert.

In seiner Research-Notiz stimmte das Investmentunternehmen zu, dass der Kauf von TikTok, selbst nur der US-Vermögenswerte der Social-Media-Plattform, sich langfristig als deutlich vorteilhaft für das an der Nasdaq notierte Unternehmen erweisen könnte.

Citi warnte jedoch auch, dass die Wahrscheinlichkeit eines AppLovin-TikTok-Deals „weit unter 1 %“ liege.

Es ist zu beachten, dass der anhaltende Ausverkauf dazu geführt hat, dass die AppLovin-Aktie alle Gewinne seit den US-Wahlen 2024 wieder abgegeben hat.