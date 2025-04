Asiatische Märkte stürzen ab, da Trumps Zölle die Angst vor einer globalen Rezession auslösen.

Japans Finanzmärkte erlitten am Montag einen schweren Schlag, als der Nikkei-Aktienindex zu Beginn der Handelssitzung um fast 9 % einbrach und damit die wachsenden Sorgen über eine durch Zölle ausgelöste globale Rezession widerspiegelte.

Der Index fiel um bis zu 8,8 % auf 30.792,74 Punkte, den niedrigsten Stand seit Oktober 2023, und notierte um 00:34 Uhr GMT laut Reuters mit 7,3 % im Minus bei 31.318,79 Punkten.

Alle 225 im Index enthaltenen Aktien notierten im Minus, ein Zeichen für weit verbreitete Panik.

Der breitere Topix-Index sank um 8 % auf 2.284,69 Punkte, während ein Topix-Index für Bankaktien um bis zu 17,3 % einbrach und sich später auf einen Rückgang von 13,2 % erholte.

Der Bankensektor wurde am stärksten getroffen und ist in den letzten drei Sitzungen um bis zu 30 % eingebrochen, was die Schwere des Ausverkaufs japanischer Aktien unterstreicht.

Globale Handelsspannungen eskalieren mit Vergeltungszöllen.

Die Turbulenzen reichen über Japan hinaus, da die asiatischen Märkte einbrechen, während die Befürchtungen eines globalen Handelskrieges zunehmen.

Die Preise für Basismetalle in China brachen am Montag ein, wobei der Kupferpreis auf ein mehr als dreimonatiges Tief fiel.

Der meistgehandelte Kupferkontrakt an der Shanghai Futures Exchange fiel bis 01:38 GMT um 7 % auf 73.640 Yuan pro Tonne, während der Referenzpreis für dreimonatiges Kupfer an der London Metal Exchange um 1,9 % auf 8.614,5 US-Dollar pro Tonne sank.

China reagierte am Freitag mit der Einführung eines 34%igen Zolls auf alle US-Waren, der am 10. April in Kraft trat, nachdem Trump einen 34%igen Zoll auf die meisten chinesischen Waren erhoben hatte.

Auch andere Metalle, darunter Aluminium, Zink, Blei, Nickel und Zinn, verzeichneten an beiden Börsen deutliche Rückgänge. Händler nannten als Grund die Sorge, ein Handelskrieg könnte das globale Wirtschaftswachstum behindern.

Die Länder bemühen sich fieberhaft, auf das Zollregime zu reagieren.

Taiwans Präsident Lai Ching-te bot am Sonntag zollfreie Tarife als Verhandlungsbasis an und versprach, Handelshemmnisse abzubauen und US-Investitionen zu fördern.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu plant, bei einem Treffen mit Trump am Montag eine Befreiung von einem 17-prozentigen Zoll zu beantragen.

Ein indischer Regierungsbeamter deutete an, dass es keine unmittelbaren Vergeltungsmaßnahmen auf einen 26-prozentigen Zoll geben werde, da Gespräche über ein mögliches Abkommen im Gange seien.

In Italien versprach Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, eine Verbündete Trumps, Unternehmen zu schützen, die von einem geplanten 20-prozentigen Zoll auf Waren aus der Europäischen Union betroffen sind. Italienische Weinproduzenten auf einer Messe in Verona berichteten jedoch von einem verlangsamten Geschäft und befürchteten dauerhafte Schäden.

Indische Märkte bereiten sich auf einen starken Rückgang vor.

Auch die indischen Finanzmärkte spüren die Belastung, wobei der Leitindex Nifty 50 am Montag deutlich niedriger eröffnen dürfte.

Die GIFT Nifty Futures notierten um 7:55 Uhr IST bei 22.089 Punkten, was einem Rückgang von 3,6 % gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag von 22.904,45 Punkten entspricht.

Abhishek Goenka, Chief Executive Officer von India Forex and Asset Management, warnte vor einer möglichen erneuten Testung der jüngsten Tiefstände um 21.800 Punkte und verwies dabei auf die Unsicherheit im Zusammenhang mit Zöllen.

Der Nifty 50 ist bereits um etwa 13 % von seinem Rekordhoch Ende September gefallen, angetrieben von verlangsamten Gewinnen, Wachstumssorgen und einem Kapitalabfluss ausländischer Investoren in Höhe von 27 Milliarden Dollar.

Es wird allgemein erwartet, dass die indische Zentralbank die Zinssätze um 25 Basispunkte senken wird, in Erwartung einer unterstützenderen Geldpolitik, da Zölle die wirtschaftliche Stabilität bedrohen.

Ein Beamter des Finanzministeriums bemerkte, dass Indiens prognostiziertes Wachstum von 6,3 bis 6,8 % für das Geschäftsjahr 2025/26 trotz globaler Störungen erreichbar bleibt, wenn die Ölpreise unter 70 Dollar pro Barrel bleiben.