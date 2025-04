Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, bekannt für sein entschlossenes Handeln in Krisenzeiten, signalisiert einen anderen Ansatz, während die US-Wirtschaft die turbulenten Gewässer der Handelspolitik von Präsident Donald Trump durchquert.

Von der Zusicherung unerschütterlicher Unterstützung während der Covid-19-Pandemie über eine klare Botschaft zur Inflation bis hin zur schnellen Absicherung der Finanzmärkte nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank hat Powell die Bereitschaft gezeigt, zu handeln, wenn die Situation es erfordert.

Da Powell und die Fed jedoch genauso viel Unsicherheit über die Richtung der Wirtschaft unter Trumps Führung haben wie der Rest der Welt, deutete der Fed-Chef am Freitag an, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt für einen „Fed Put“ sei – Wall Streets Begriff für Interventionen zur Stützung fallender Aktienmärkte – selbst wenn das Vermögen der Haushalte schwindet und die realen Risiken für die Wirtschaftstätigkeit zunehmen.

Abwarten und beobachten: Der vorsichtige Ansatz der Fed

„Es wird viel abgewartet und beobachtet, auch von uns, und das scheint in Zeiten erhöhter Unsicherheit einfach das Richtige zu sein“, erklärte Powell und machte deutlich, dass die Fed nicht bereit ist, in Eile Zinssenkungen vorzunehmen, wie es bei einer konventionelleren Krise der Fall wäre, die eine schnelle Reaktion der Zentralbank erfordern würde.

Der am Freitag veröffentlichte Arbeitsmarktbericht für März zeigte weiterhin starkes Wachstum, obwohl Powell anmerkte, dass die Zahlen vor Trumps Zollerklärungen lagen, was die Unsicherheit erhöhte.

„Derzeit ist nicht klar … der richtige Weg für die Geldpolitik“, sagte er und betonte: „Wir müssen abwarten und sehen, wie sich das entwickelt.“

Während Aktienkursbewegungen die Wirtschaft durch die Beeinflussung des Haushaltsvermögens und die Verschiebung von Erwartungen beeinflussen können, haben die Dynamiken der Trump-Politik einen „Schneesturm widersprüchlicher Signale“ erzeugt, der die Fed zögern lässt, sich auf einen bestimmten Kurs festzulegen.

Es ist zu einem zentralen Grundsatz der modernen Zentralbankpolitik geworden, schnell und entschlossen zu handeln, wenn ein Problem klar definiert ist.

Die Fed ist jedoch ebenso entschlossen, Schritte zu vermeiden, die später möglicherweise rückgängig gemacht werden müssten – ein Risiko, das Powell eingehen würde, wenn er zu einem Zeitpunkt, an dem eine höhere Inflation und die potenzielle Notwendigkeit, die Zinsen hoch zu halten, ebenfalls eine erhebliche Bedrohung darstellen, Unterstützung für Zinssenkungen zur Stabilisierung der Wirtschaft signalisieren würde.

Eine andere Art von Schock: Handelspolitik als unberechenbarer Faktor

Im Gegensatz zu früheren Krisen, die auf Krankheiten, Unterbrechungen der Lieferketten oder Ölembargos zurückzuführen waren, resultiert die aktuelle Situation aus einer bewussten politischen Entscheidung des Weißen Hauses, Zölle auf Importe in weit über den Erwartungen liegenden Höhen zu erheben, was Vergeltungsmaßnahmen Chinas und das Potenzial für weitere Gegenmaßnahmen anderer Nationen auslöste.

Der sich abzeichnende Konsens ist, dass Trumps Zölle das Wirtschaftswachstum behindern, wenn nicht sogar eine ausgewachsene Rezession auslösen werden.

JPMorgan schloss sich kürzlich dem Chor der besorgten Stimmen an, wobei seine Ökonomen einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im Gesamtjahr um 0,3 % prognostizierten – eine deutliche Abwärtskorrektur gegenüber einer früheren Schätzung von 1,3 % Wachstum.

Sie prognostizieren außerdem, dass die Arbeitslosenquote von derzeit 4,2 % auf 5,3 % steigen wird.

Da der durchschnittliche Zollsatz auf die jährlichen US-Importe von rund 3 Billionen Dollar möglicherweise um das Zehnfache steigen wird, von etwa 2,5 % auf 25 % oder mehr, werden die ersten Auswirkungen voraussichtlich bei den Preisen spürbar sein, da Produzenten und Importeure zumindest einen Teil dieser Kosten an die Verbraucher weitergeben.

Ökonomen erwarten, dass diese höheren Preise zu einer um einen Prozentpunkt oder mehr höheren Inflationsrate führen werden, als es sonst der Fall wäre, und sie damit weiter vom 2%-Ziel der Fed entfernen.

Da sich Haushalte und Unternehmen an die höheren Preise anpassen, wird eine Verlangsamung der Nachfrage erwartet, was zu einer Mischung aus höherer Inflation und langsamerem Wachstum führt – ein Szenario, das an Stagflation erinnert.

Powell und andere Fed-Beamte glauben zwar nicht, dass sie einen Punkt erreicht haben, an dem ihre Fähigkeit, ihr Inflationsziel zu erreichen, direkt mit ihrem Ziel, eine niedrige Arbeitslosigkeit aufrechtzuerhalten, in Konflikt steht, sie erkennen jedoch die Herausforderungen an.

„Wir befinden uns nicht in einer Situation wie in den 1970er Jahren“, erklärte Powell und bezog sich dabei auf die Zeit der zweistelligen Inflation und der relativ hohen Arbeitslosigkeit.

„Aber die Auswirkungen am Rande wären derzeit eine höhere Inflation und möglicherweise eine höhere Arbeitslosigkeit“, fügte Powell hinzu und bemerkte, dass „das für eine Zentralbank schwierig ist“, da diese beiden Herausforderungen gegensätzliche politische Reaktionen erfordern.

Solange der wirtschaftliche Kurs unklar ist und die Geschwindigkeit der Entwicklung unbekannt bleibt, „haben wir das Gefühl, dass wir es nicht eilig haben müssen“.