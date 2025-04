Bitcoin startete schwach, da die globalen Märkte die Auswirkungen der zunehmenden Handelsspannungen zwischen den USA spürten.

Inmitten der Befürchtungen eines Börsenkrachs im Stil des Schwarzen Montags 1987 sank die gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen um etwa 10 % auf 2,44 Billionen Dollar, bevor es aufgrund von Hoffnungen auf eine Verzögerung der Zölle zu einer kurzlebigen Erholung kam. Gerüchte über laufende Gespräche mit über 50 Handelspartnern brachten kurzfristige Erleichterung, doch der Ausverkauf setzte sich schnell wieder fort.

In den letzten 24 Stunden wurden Long-Positionen im Wert von über 1,25 Milliarden Dollar liquidiert, was eine brutale Liquidationswelle von 1,63 Milliarden Dollar auslöste.

Der größte Teil des Schadens entstand innerhalb von 12 Stunden, wobei Longs einen massiven Verlust von 559 Millionen Dollar hinnehmen musste.

Die Marktstimmungsindikatoren zeigten zum Redaktionsschluss Alarmstufe Rot, wobei der Crypto Fear & Greed Index um 10 Punkte in den Bereich extremer Angst abrutschte.

Der breitere Altcoin-Markt spiegelte den Rückgang von Bitcoin wider, wobei nur eine Handvoll der 99 wichtigsten Token bis zum späten asiatischen Handelsschluss am Montag wieder in die Gewinnzone zurückkehrten.

Wird der Bitcoin-Preis einbrechen?

Bitcoin konnte die entscheidende Unterstützung bei 80.000 Dollar nicht halten, nachdem das Weiße Haus Gerüchte über eine 90-tägige Verzögerung der neuen Zölle zurückgewiesen hatte.

Die kurze Erholung nach den ersten Meldungen verflüchtigte sich schnell, und BTC fiel unter 78.000 $, als die Stimmung stark bärisch wurde. Dies bestätigte, dass die Kryptomärkte weiterhin sehr reaktiv auf globale makroökonomische Signale reagieren.

QCP Capital erklärte in einer Mitteilung an seine Telegram-Abonnenten, dass die Märkte wahrscheinlich nervös bleiben werden, da die globalen Mächte sich in den laufenden Handelsgesprächen in Position bringen.

Das Unternehmen stellte fest, dass die Unsicherheit in Bezug auf die Zollpolitik die Anleger zu einer Risikoreduzierung veranlasst, wobei Kryptowährungen neben den traditionellen Märkten betroffen sind.

Sie verwiesen auch auf jüngste Äußerungen des US-Präsidenten, der trotz seines Wunsches, Marktverluste zu vermeiden, andeutete, dass „manchmal Medizin genommen werden muss“.

Laut QCP deutet dies darauf hin, dass die Regierung bereit sein könnte, kurzfristige wirtschaftliche Schmerzen in Kauf zu nehmen, um ihre Handelsagenda durchzusetzen. Dies erhöht die Risiken für die globalen Märkte und könnte Kryptowährungen weiter nach unten ziehen, wenn in den kommenden Tagen keine Fortschritte erzielt werden.

Trotz der Volatilität hat Bitcoin im Bereich von Mitte 70.000 US-Dollar etwas Halt gefunden und sich den Allzeithochs vom März 2024 angenähert, bevor er sich stabilisierte.

Laut dem On-Chain-Analyseunternehmen Glassnode waren die jüngsten Tiefststände nicht zufällig, sondern deckten sich genau mit wichtigen Kostenbasisniveaus, an denen zuvor große Teile des BTC-Angebots den Besitzer gewechselt hatten.

Glassnode wies darauf hin, dass zuletzt etwa 50.000 BTC in der Nähe von 74.200 $ bewegt wurden, wodurch sich der erste größere Angebotscluster unter 80.000 $ bildete.

Diese Zone wird hauptsächlich von Anlegern gehalten, die ihre Kostenbasis bis zum 10. März kontinuierlich erhöht haben und seitdem inaktiv geblieben sind, was darauf hindeutet, dass es sich wahrscheinlich um langfristige Anleger handelt.

Darunter zeigen On-Chain-Daten zusätzliche Unterstützung zwischen den jüngsten Tiefstständen und der 70.000-Dollar-Marke, wobei sich in dieser Zone etwa 175.000 BTC konzentrieren. Die größten Kostenbasis-Cluster wurden bei 71.600 $ mit etwa 41.000 BTC und bei 69.900 $ mit etwa 68.000 BTC identifiziert.

Zum Redaktionsschluss konsolidierte sich Bitcoin knapp über diesen Niveaus, was darauf hindeutet, dass langfristige Anleger möglicherweise eingreifen, um den Verkaufsdruck aufzufangen.

Laut Kryptoanalyst Ted muss Bitcoin, um eine Erholungsrallye auszulösen, seinen wöchentlichen 50-Tage-EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt) zurückerobern – ein Niveau, das historisch die Grenze zwischen bullischem und bärischem Momentum markiert hat.

Quelle: Ted auf X

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes wurde Bitcoin bei 78.468 $ gehandelt, knapp über dem 50-EMA.

Die Rückeroberung, falls bestätigt, könnte als kurzfristiges bullisches Signal dienen und möglicherweise eine Erholungsrallye auslösen, da das Vertrauen in den Markt zurückkehrt.

Ted warnte jedoch, dass die Tür für einen Rückgang in Richtung 69.000–70.000 Dollar offen bleibt, falls BTC dieses Niveau nicht halten kann.

Altcoins im Sog der Krise

In den letzten 24 Stunden ist die Marktkapitalisierung des Altcoin-Marktes um 4 % gesunken und liegt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts bei etwa 1,03 Milliarden US-Dollar.

Dieser starke Rückgang fiel mit einem schwachen Wert von 16 auf dem Altcoin Season Index zusammen, was bedeutet, dass in den letzten drei Monaten nur 16 der 100 wichtigsten Altcoins Bitcoin übertroffen haben.

Ethereum (ETH), die nach Marktkapitalisierung größte Altcoin, erlitt einen schweren Schlag und fiel an einem einzigen Tag um 11,36 %.

Auch andere Schwergewichte wie XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) und Cardano (ADA) blieben nicht verschont und verzeichneten Verluste zwischen 7 % und 10 %.

Selbst im roten Meer hielten einige Ausreißer stand. SPX6900 (SPX) war der einzige Token unter den Top 99, der zweistellige Gewinne erzielte und sich dem breiteren Markteinbruch widersetzte. Fartcoin (FARTCOIN) und Four (FORM) konnten unterdessen bescheidene Gewinne verbuchen. Siehe unten:

Quelle: CoinMarketCap

Ming Wu, CEO von Rabbit X, äußerte sich gegenüber Invezz zu der Situation und erklärte, der starke Rückgang sei nicht nur eine Krypto-Geschichte, sondern Teil eines größeren makroökonomischen Sturms.

„Mit Trumps Wiedereinführung globaler Zölle waren die Märkte bereits nervös“, sagte er. „Die Aktienmärkte brachen über mehrere Handelssitzungen hinweg ein, und da Kryptowährungen rund um die Uhr gehandelt werden, wurden Altcoins schnell von den Auswirkungen erfasst.“

Er fügte hinzu, dass diese Token zu den liquidesten spekulativen Vermögenswerten gehören, was sie in Panikzeiten besonders anfällig macht.

Komodo CTO Kadan Stadelmann teilte ebenfalls seine Gedanken mit und sagte, dass Altcoins in Zeiten quantitativer Straffung besonders unerprobt seien, im Gegensatz zu den Bullenmärkten, die wir während einer lockeren Geldpolitik erlebt haben.

„Altcoins florierten in der Ära des billigen Geldes“, sagte er. „Aber in einem risikoscheuen Umfeld mit höheren Zinsen und geringerer Liquidität haben sie Mühe, echte Widerstandsfähigkeit zu zeigen.“