China hat die Vereinigten Staaten scharf gewarnt, die Drohungen mit höheren Zöllen verurteilt und Vergeltungsmaßnahmen angekündigt, falls Washington seine Drohungen wahr macht.

Diese kompromisslose Haltung verschärft den anhaltenden Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt und dämpft die Hoffnungen auf eine schnelle Lösung.

„Die US-Drohung, die Zölle auf China zu erhöhen, ist ein Fehler auf einen Fehler, der einmal mehr die erpresserische Natur der USA offenbart“, erklärte das chinesische Handelsministerium am Dienstag in einer scharf formulierten Erklärung.

Wenn die USA auf ihrem eigenen Weg beharren, wird China bis zum Ende kämpfen.

Die chinesische Antwort erfolgte nur wenige Stunden, nachdem US-Präsident Donald Trump geschworen hatte, zusätzliche Importzölle von 50 % auf China zu erheben, falls es seine Vergeltungszölle gegen seine früheren Abgaben nicht zurückzieht.

Diese schroffe Reaktion deutet darauf hin, dass China dem Druck Trumps widerstehen will, was die Aussicht auf einen langwierigen und schädlichen Konflikt erhöht.

„Die Rhetorik aus China ist scharf. Ohne ein Einlenken Trumps müssen sich Anleger möglicherweise auf eine Entkopplung des Handels zwischen beiden Ländern vorbereiten“, sagte Michelle Lam, Ökonomin für Großchina bei der Société Générale SA, und hob damit das Potenzial für eine erhebliche Veränderung der globalen Wirtschaftslandschaft hervor.

Yuan schwächelt, Aktien erholen sich: Marktvolatilität hält an

Copy link to section

Der chinesische Yuan an Land fiel auf den niedrigsten Stand seit 2023, nachdem die chinesische Zentralbank ihre Kontrolle über die Währung gelockert hatte. Gleichzeitig stieg ein Index chinesischer Aktien, die in Hongkong notiert sind, um bis zu 3,7 %, nachdem er am Montag seinen schlechtesten Tag seit der Finanzkrise erlebt hatte, da die staatlichen Fonds des Landes ihre Unterstützung für den Markt zusagten.

Diese Volatilität unterstreicht die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Handelsstreit und seine potenziellen Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft.

Doppeltes Risiko: Trumps kumulative Zollauswirkungen

Copy link to section

Trumps jüngste Drohung käme zu den 34 % „reziproken“ Zöllen hinzu, die am 9. April in Kraft treten sollen, sowie zu einer 20 %igen Abgabe, die Anfang des Jahres eingeführt wurde, so ein Beamter des Weißen Hauses.

Dies würde den in diesem Jahr angekündigten kumulativen Zollsatz auf unglaubliche 104 % erhöhen und den Importpreis aller Waren, die von China in die USA verschifft werden, effektiv verdoppeln – ein Schritt, der wahrscheinlich erhebliche Auswirkungen auf beide Volkswirtschaften hätte.

Das chinesische Handelsministerium forderte in seiner Erklärung ebenfalls einen Dialog zur Beilegung von Streitigkeiten, obwohl Trump am Montag erklärte, „alle Gespräche mit China“ über ein Treffen würden abgebrochen, wenn Peking keine Maßnahmen ergreife, ohne jedoch zu spezifizieren, was erforderlich wäre.

Die Eskalation der Spannungen trübt die Aussichten auf einen baldigen Führungswechsel.

Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus hat Trump nicht mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping gesprochen. Dies ist die längste Periode ohne Kommunikation zwischen einem US-Präsidenten und seinem chinesischen Amtskollegen seit der Amtseinführung vor 20 Jahren und unterstreicht das angespannte Verhältnis zwischen den beiden Ländern.

Anfang der Woche veröffentlichte die offizielle Zeitung der Kommunistischen Partei einen Leitartikel, in dem erklärt wurde, Peking hänge nicht mehr an „Illusionen“ eines Abkommens.

Xi hat geschworen, den Binnenkonsum zu steigern, da er erkannt hat, dass die Zölle voraussichtlich die Exporte schädigen werden – ein Sektor, der im vergangenen Jahr für ein Drittel des chinesischen Wirtschaftswachstums verantwortlich war.

Laut Bloomberg prognostiziert Ding Shuang, Chefökonom für Großchina und Nordasien bei Standard Chartered, dass China auf neue US-Zölle mit gleichwertigen Maßnahmen reagieren wird. Er argumentiert, dass neue Abgaben aus den USA nur begrenzte Auswirkungen auf das asiatische Land haben werden.

„Der Grenznutzen einer weiteren Erhöhung der Zölle über das bestehende Niveau von etwa 65 % hinaus wird sinken“, sagte er zu zusätzlichen US-Zöllen.

Die meisten chinesischen Exporte in die USA sind bereits betroffen. Bei Gütern, die nicht preissensibel sind, wirken Zölle nicht, egal wie hoch sie sind.

US-„Hegemonie“: China verteidigt seine Interessen

Copy link to section

Als Reaktion auf den jüngsten Schritt der USA erklärte die chinesische Botschaft in Washington, dass US-Drohungen und -Druck „nicht der richtige Weg sind, um mit China umzugehen“, und dass das Land seine Interessen verteidigen werde.

„Der hegemoniale Schritt der USA im Namen der ‚Gegenseitigkeit‘ dient ihren eigennützigen Interessen auf Kosten der legitimen Interessen anderer Länder und stellt ‚Amerika zuerst‘ über internationale Regeln“, sagte Botschaftssprecher Liu Pengyu und signalisierte damit Chinas Entschlossenheit, seine wirtschaftliche Souveränität zu schützen.