Fitch stuft die Ratings von sechs chinesischen Banken trotz der Herabstufung des Staatsratings herauf.

Fitch Ratings hat den Ausblick für sechs große chinesische Banken von negativ auf stabil angehoben und damit trotz der weit verbreiteten Sorgen um die Staatsverschuldung ein gestiegenes Vertrauen in die Finanzinstitute des Landes signalisiert.

Die Überarbeitung gilt für fünf staatliche Banken – die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), die China Construction Bank (CCB), die Bank of China (BOC), die Agricultural Bank of China (ABC) und die Bank of Communications (BOCOM) – sowie für die China Merchants Bank (CMB).

Der Schritt erfolgt kurz nach der Herabstufung des chinesischen Staatsratings und verdeutlicht die wachsende Diskrepanz zwischen der Stabilität einzelner Banken und dem breiteren wirtschaftlichen Druck.

Die am Dienstag bekannt gegebene Entscheidung spiegelt Fitchs Einschätzung wider, dass Peking weiterhin finanziell in der Lage ist, wichtige Teile des Finanzsystems zu unterstützen.

Obwohl China mit hohen Schuldenständen und Haushaltsdefiziten zu kämpfen hat, geht die Agentur davon aus, dass der Kapitalbedarf in einem möglichen Rekapitalisierungsszenario aufgrund der verbesserten Kreditproduktivität und der systemweiten Lösung notleidender Kredite gesunken ist.

Staatliche Banken mit politischer Unterstützung

Copy link to section

Die geänderte Ausblickseinschätzung von Fitch unterstreicht die Ansicht, dass staatliche Banken nach wie vor eng mit den politischen Zielen der Regierung verbunden sind.

Diese fünf großen Kreditgeber, die zusammen einen dominierenden Anteil an Chinas Bankvermögen halten, werden oft als verlängerter Arm des Staates angesehen und spielen eine zentrale Rolle bei Konjunkturprogrammen und der Finanzierung von Infrastrukturprojekten.

Die Agentur räumte ein, dass Peking trotz höherer Haushaltsdefizite und steigender Staatsverschuldung weiterhin über genügend finanzielle Flexibilität verfügt, um bei Bedarf einzugreifen.

Diese politische Unterstützung war ein entscheidender Faktor für die Überarbeitung der Prognose, die im Gegensatz zur Herabstufung der chinesischen Staatskreditwürdigkeit Anfang des Jahres steht.

CMB-Rating aufgrund von Stabilität angehoben

Copy link to section

Auch die China Merchants Bank, die einzige im Rahmen der Überprüfung berücksichtigte Bank in Privatbesitz, profitierte von der Neubewertung durch Fitch.

Obwohl die CMB nicht staatlich ist, verfügt sie über eine starke Kapitalbasis und eine konservative Kreditvergabestrategie, was sie nach Ansicht von Fitch weniger anfällig für systemische Finanzschocks macht.

Mit der Aufwertung des Ausblicks für die CMB zusammen mit den fünf größten Banken signalisierte Fitch, dass das Vertrauen in Chinas Bankensektor über die staatliche Eigentümerschaft hinausgeht.

Die Agentur stellte fest, dass Verbesserungen bei der Kreditvergabe und ein proaktiverer Ansatz zur Lösung notleidender Vermögenswerte die Gesamtrisikostufen im gesamten System reduziert haben.

Risiken im Überblick sinken.

Copy link to section

Einer der Hauptgründe für die verbesserte Prognose ist Fitchs Einschätzung, dass die Risiken einer Rekapitalisierung zurückgegangen sind.

In früheren Bewertungen war die Möglichkeit, dass die Regierung erhebliche Kapitalmittel in das Bankensystem einbringen müsste, ein zentrales Anliegen.

Die Daten deuten jedoch nun auf eine produktivere Kreditverwendung und eine bessere Vermögensqualität bei großen Instituten hin.

Dies folgt einem Trend, bei dem große chinesische Banken ihr Engagement im risikoreichen Immobilienkreditgeschäft reduzieren und sich stattdessen auf Konsumentenfinanzierung und strategische Sektoren konzentrieren, die mit der Regierungspolitik übereinstimmen.

Die Umverteilung von Krediten scheint zu einer gesünderen Bilanzsituation bei erstklassigen Kreditgebern beizutragen.