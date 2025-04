21Shares kündigt ersten „offiziellen“ Dogecoin-ETP an der SIX Swiss Exchange an

Der Krypto-Asset-Manager 21Shares hat in Zusammenarbeit mit dem House of Doge den ersten offiziellen Dogecoin-ETP aufgelegt.

Laut einer Pressemitteilung vom 9. April wird das Unternehmen, einer der weltweit größten Emittenten von Kryptobörse Produkten, den physisch besicherten ETP an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker „DOGE“ einführen.

Was ist DOGE ETP?

Das exklusiv mit dem House of Doge entwickelte Produkt ist laut 21Shares der einzige von der Dogecoin Foundation offiziell unterstützte Dogecoin-ETP.

Es wird institutionellen und privaten Anlegern ein reguliertes Engagement in einem der bekanntesten und gemeinschaftsorientiertesten digitalen Vermögenswerte im Krypto-Bereich ermöglichen.

Duncan Moir, Präsident von 21Shares, bezeichnete den Start als „den direktesten und zugänglichsten Weg“ für Anleger, in das Dogecoin-Ökosystem einzusteigen.

„Dogecoin ist mehr als nur eine Kryptowährung: Es repräsentiert eine kulturelle und finanzielle Bewegung, die die Mainstream-Akzeptanz weiter vorantreibt, und DOGE bietet Anlegern einen regulierten Weg, Teil dieses spannenden Projekts zu sein“, fügte er hinzu.

Der 21Shares Dogecoin ETP ist zu 100 % physisch besichert, d. h. jede Einheit wird durch tatsächlich in Cold Storage gehaltene Dogecoin abgesichert.

Es ist so konzipiert, dass die Investition in DOGE so einfach ist wie der Kauf traditioneller Aktien und Anlegern einen vertrauten Weg in den digitalen Vermögenswert bietet, ohne den Aufwand der Verwaltung von Wallets oder privaten Schlüsseln.

Dogecoin wurde 2013 als humorvolle Alternative zu Bitcoin entwickelt und hat sich zu einem weit verbreiteten Krypto-Asset entwickelt, das für seine schnellen Transaktionen, niedrigen Gebühren und die wachsende Liste an realen Anwendungsfällen bekannt ist.

Große Unternehmen wie AMC Theatres akzeptieren es mittlerweile als Zahlungsmittel, was DOGE geholfen hat, seinen Meme-Status zu überwinden und in den Mainstream vorzustoßen.

Jens Wiechers, der im Beirat des House of Doge sitzt, sagte, der ETP könne Dogecoin helfen, „sein volles Potenzial auszuschöpfen“, indem er Institutionen einen regulierten Weg zum Beitritt zur Bewegung biete, und fügte hinzu:

Diese Initiative mit 21Shares bietet Institutionen einen regulierten Weg, sich an der Vision „Dogecoin ist Geld“ zu beteiligen und diese zu verstärken, während gleichzeitig der Geist der Community gewahrt wird.

Zum Redaktionsschluss hatte 21Shares noch nicht bekannt gegeben, wann der DOGE-ETP an den Start gehen wird.

Obwohl die Nachricht keinen neuen Kursanstieg für den Meme-Coin auslöste, half sie, einige der Verluste des Vortages abzumildern.

Zum letzten Kontrollzeitpunkt lag DOGE mit 0,1466 $ um 3,6 % im Minus.

Doge-ETFs gewinnen an Zugkraft.

Das börsengehandelte Produkt von 21Shares wurde im Anschluss an mehrere ETF-Anträge in den USA angekündigt.

Bis zum 9. April haben mindestens drei ETF-Emittenten, nämlich Grayscale, Bitwise und Rex Shares, Anträge bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) zur Auflegung von Spot-Dogecoin-ETFs eingereicht.

Der Vorschlag von Grayscale wurde im Februar von der SEC zur Kenntnis genommen und befindet sich derzeit in einer Prüfungsphase, die sich auf bis zu 240 Tage erstrecken kann.

Bitwise, ein weiterer wichtiger Akteur im Bereich Krypto-Investitionen, hat einen 19b-4-Antrag zur Notierung seines Dogecoin-ETF an der NYSE Arca eingereicht.

Unterdessen mischt sich auch Rex Shares mit einem eigenen Antrag für einen Dogecoin-ETF ein.