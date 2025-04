Der Ausdruck „Amerika verkaufen“ hat sich von einem Handels-Meme zu einer finanziellen Realität entwickelt. Von US-Staatsanleihen über den US-Dollar bis hin zu den größten US-Aktien.

Diese Woche, nach einem chaotischen Anleihenausverkauf und einem dreitägigen Markteinbruch, ruderte Präsident Donald Trump zumindest teilweise von seinem aggressiven Zollplan zurück.

Doch der Schaden ist angerichtet. Selbst nachdem das Weiße Haus eine 90-tägige Aussetzung der Zölle für die meisten Länder angeboten hatte, blieben die US-Futures unverändert, während die globalen Aktien weiter stiegen.

Der Anleihenmarkt ist immer noch verunsichert. Und zum ersten Mal seit Jahren stellen Anleger offen in Frage, ob US-Vermögenswerte noch der sichere Hafen sind, der sie einst waren.

Was ist gerade mit den US-Märkten passiert?

Von Freitag bis Mittwoch erlebten Anleger eine Art synchronisierten Ausverkauf, der in entwickelten Volkswirtschaften normalerweise nicht vorkommt.

Der S&P 500, Staatsanleihen und der Dollar fielen alle stark. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg in drei Sitzungen um 60 Basispunkte. Das war die stärkste Bewegung seit 2001. Der Nasdaq fiel in den Korrekturbereich, bevor er nach der Ankündigung der Tarifpause an einem einzigen Tag um 12 % zulegte.

Normalerweise steigen die Anleihen, wenn die Aktien fallen. Diesmal war das nicht der Fall. Stattdessen verkauften Hedgefonds in einer Welle von Zwangsverkäufen, die mit einer gescheiterten Basis-Handelsstrategie zusammenhingen, Staatsanleihen.

Die Auswirkungen wurden durch die geringe Marktliquidität und die gehebelten Positionen verstärkt. An einem Punkt erreichte die Rendite der 10-jährigen Anleihen 4,515 %, gegenüber 3,9 % nur wenige Tage zuvor.

Der US-Dollar schwächte sich trotz steigender Renditen auch gegenüber sicheren Häfen wie dem Yen und dem Schweizer Franken ab. Der Dollar-Index (DXY) bleibt für den Monat im Minus. Die Unfähigkeit des Dollars, in einer Zeit globaler Anspannung Kapital anzuziehen, war ein großes Warnsignal.

Warum hat Trump seine Meinung geändert?

Trumps Kehrtwende bei den Zöllen hatte nichts mit Diplomatie oder Wirtschaft zu tun. Es ging um die Märkte.

Laut Bloomberg und Insidern des Weißen Hauses verbrachte Trump den frühen Teil der Woche damit, Anleiherenditen, Aktiencharts und Kommentare von Fox Business zu verfolgen.

Als die Rendite zehnjähriger Anleihen die 4,5 %-Marke überschritt und prominente Verbündete wie Jamie Dimon und Bill Ackman vor einer Rezession warnten, gab Trump nach.

Innerhalb weniger Stunden entwarf sein Team einen Beitrag für Truth Social, der die Zölle für die meisten Länder, außer China, zurücknahm, und veröffentlichte ihn ohne rechtliche Prüfung.

Der Schritt löste den größten Tagesanstieg des Nasdaq seit 2001 aus. Der Anleihemarkt reagierte jedoch kaum. Und das sagt uns etwas Ernsthafteres. Vielleicht glauben die Märkte nicht, dass dies vorbei ist.

Ist das das Ende des Mythos vom sicheren Hafen USA?

Der Slogan „Amerika verkaufen“ wurde diese Woche aus gutem Grund zum viralen Schlagzeilen-Thema. Investoren verkauften nicht nur US-Aktien.

Sie verkauften Anleihen. Sie verkauften Dollar.

Sie verkauften alles. Und es waren nicht nur Daytrader oder spekulative Fonds. Es waren Pensionsfonds, ausländische Zentralbanken und institutionelle Anleger, die ihre US-Engagements reduzierten.

Ein Teil davon ist technischer Natur. Basis-Trades sind geplatzt. Hedgefonds erhielten Margin Calls. Händler verfügten nicht über die Bilanzkapazität, um die Ströme aufzufangen.

Aber ein Teil davon ist strukturell bedingt. Die USA verzeichnen derzeit gleichzeitig hohe Defizite, hohe Inflation und eine unberechenbare Handelspolitik. Das ist kein sicherer Hafen. Das ist ein risikobehafteter Vermögenswert mit Privilegien einer Reservewährung.

Ausländische Investoren scheinen dem zuzustimmen. China hält Berichten zufolge rund 800 Milliarden Dollar an US-Staatsanleihen.

Obwohl es keine eindeutigen Beweise für aktives Dumping gibt, verzeichnete die dreijährige Treasury-Auktion diese Woche eines der schwächsten ausländischen Gebote seit Jahren.

Laut Morningstar haben inländische Käufer nur 6,2 % des Angebots aufgenommen, verglichen mit einem Durchschnitt von 19 %.

Unterdessen blieben die deutschen Bundesanleihen stabil. Der Euro legte gegenüber dem Dollar zu. Und Gold stieg über 3.100 Dollar pro Unze, da Anleger anderswo Sicherheit suchen.

Sollten wir in Panik geraten?

Das ist noch keine Krise. Aber es ist ein großer Paradigmenwechsel. Die Fed hat nur begrenzten Handlungsspielraum. Die Protokolle ihrer März-Sitzung zeigten Besorgnis darüber, dass Zölle die Inflation erhöhen würden.

Die Märkte preisen nun weniger Zinssenkungen für das Jahr ein, von über 100 Basispunkten auf etwa 80.

Sollten die Renditen hoch bleiben und die Inflation aufgrund von Zöllen steigen, könnte die Fed gezwungen sein, die Hände in den Schoß zu legen, während sich die Wirtschaft verlangsamt.

Trump hat unterdessen bereits erklärt, dass die Aussetzung der Zölle nur eine solche ist: eine Aussetzung. Der pauschale 10-prozentige Zoll auf alle Importe bleibt bestehen.

Der chinesische Zoll wurde erneut erhöht, diesmal auf 125 %. Eine neue Runde von Handelsspannungen könnte einen weiteren Ausverkauf auslösen. Der Markt hat bereits gezeigt, was passiert, wenn er das Vertrauen verliert.

Es besteht auch das Risiko globaler Vergeltungsmaßnahmen. China hat Zölle von 84 % auf US-Waren und Sanktionen gegen 18 amerikanische Unternehmen verhängt.

Europa steht unter Handlungsdruck. Das langfristige Spiel, insbesondere mit China, ist jetzt ein Test der wirtschaftlichen Ausdauer.

Trump spielt auf Risiko. Aber China scheint bereit zu sein, den Schmerz zu ertragen. Die Spieltheorie legt nahe, dass die Seite, die am ehesten bereit ist zu leiden, in der Regel gewinnt.

Schließlich gibt es hier neben den Zöllen noch ein weiteres großes Risiko: Das Risiko, dass globale Investoren das Vertrauen in die US-amerikanische Wirtschaftspolitik verlieren. Die chaotischen Politikwechsel. Die Kommunikation über soziale Medien.

Die Diskrepanz zwischen dem, was in Washington gesagt wird, und dem, was tatsächlich auf den Märkten geschieht.

Die vergangene Woche hat gezeigt, dass der Markt nun die Grenzen der US-Politik setzt. Wenn der Anleihemarkt „zickig“ wird, hört Washington zu. Aber das ist nicht gut. Es bedeutet, dass das Vertrauen nicht mehr automatisch gegeben ist. Der Vertrauensvorschuss ist aufgebraucht.

Zum ersten Mal seit einer Generation bewerten Anleger US-Vermögenswerte nicht mehr als Standardziel, sondern als eine Option unter vielen. Das ist der Kern des „Sell America“-Trades. Und selbst wenn er pausiert, ist die Idee nun im Spiel.