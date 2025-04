Brasilien plant trotz fiskalischer Belastungen eine Offshore-Öl-Auktion: Das wissen wir bisher.

Die brasilianische Regierung bereitet für dieses Jahr die Versteigerung von Anteilen an Offshore-Ölfeldern vor, wobei der Schwerpunkt auf nicht vergebenen Teilen der lukrativen Präsalz-Lagerstätten liegt.

According to Reuters, two sources familiar with the matter said the initiative serves both as a financial strategy and as a response to the shifting global economic landscape, which threatens Brazil’s fiscal stability.

Die Auktion werde kleinere, nicht vertraglich gebundene Abschnitte der großen Felder Tupi, Mero und Atapu umfassen, sagten die Quellen.

Laut den Quellen zielt die Regierung in einem „Worst-Case“-Szenario darauf ab, rund 20 Milliarden Reais (3,4 Milliarden US-Dollar) einzunehmen.

Während sich das brasilianische Finanzministerium und das Ministerium für Bergbau und Energie nicht öffentlich zu der Auktion geäußert haben, scheint die interne Unterstützung für diesen Schritt stark zu sein.

Dieser geplante Verkauf unterstreicht die wachsenden finanziellen Herausforderungen Brasiliens.

Die jüngsten US-Zölle haben die globalen Wirtschaftsaussichten gedämpft und die Ölpreise auf ein Vierjahrestief unter 60 Dollar pro Barrel gedrückt.

Der Preis für Brent-Rohöl schloss am Mittwoch bei 65,48 US-Dollar, eine leichte Erholung, aber immer noch deutlich unter der Annahme von 80,79 US-Dollar pro Barrel im brasilianischen Haushaltsgesetz 2025.

Fiskalische Sorgen im Rampenlicht

Copy link to section

Die Auktion spiegelt die wachsenden Sorgen um die brasilianische Haushaltslage wider. Öleinnahmen sind ein entscheidender Bestandteil des Staatshaushalts und tragen über Lizenzgebühren, Körperschaftsteuern und Gewinne des staatlich kontrollierten Ölkonzerns Petrobras bei. Sinkende Ölpreise könnten zu erheblichen Haushaltsdefiziten führen.

„Es ist entscheidend, Ausweichmöglichkeiten zu haben, wenn die Einnahmen aufgrund externer Schocks unsicherer werden“, sagte eine der Quellen.

Sowohl Regierungsbeamte als auch Branchenvertreter sind sich einig, dass Risikomanagement unerlässlich ist, um die fiskalische Stabilität Brasiliens zu sichern, insbesondere angesichts der Unvorhersehbarkeit der globalen Märkte.

Das Ziel der Regierung ist es nicht nur, unmittelbare Einnahmen zu generieren, sondern auch einen Puffer gegen potenzielle wirtschaftliche Turbulenzen zu schaffen.

Die nächste Phase umfasst die Verabschiedung von Gesetzen zur Genehmigung der Auktion. Die Regierung arbeitet Berichten zufolge eng mit den Gesetzgebern zusammen, um den Prozess zu beschleunigen, was die Dringlichkeit der Stärkung der fiskalischen Abwehrkräfte vor einer weiteren Intensivierung des externen Drucks signalisiert.

Bei Erfolg könnte die Auktion als wichtiger finanzieller Puffer für Brasilien dienen und kurzfristige Stabilität bieten, während die Regierung mehr Spielraum erhält, sich an eine volatile Weltwirtschaft anzupassen.