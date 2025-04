Standard Chartered und OKX starten Pilotprojekt für kryptogestützte tokenisierte Sicherheiten in Dubai

Der Bankenriese Standard Chartered testet mit der Cryptocurrency exchange OKX eine neue Plattform, die es Institutionen ermöglicht, tokenisierte Gelder und Kryptowährungen als Handelsbesicherung zu verwenden.

Als erfahrener Akteur im Tokenisierungssektor plant Standard Chartered, die Verwahrung dieser Vermögenswerte über seine regulierte Infrastruktur anzubieten. Dabei wird ein Collateral-Mirroring-System verwendet, das die Vermögenswerte außerhalb der Börse hält und gleichzeitig eine Echtzeit-Bereitstellung für den Handel ermöglicht, wie die Bank am 10. April bekannt gab.

Das Pilotprogramm wird im Dubai International Financial Centre unter Aufsicht der nationalen Regulierungsbehörde für virtuelle Vermögenswerte und in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften durchgeführt.

Was ist Kollateralspiegelung?

Im Kern wird die Plattform als System zur Spiegelung von Sicherheiten fungieren, das es Institutionen ermöglicht, Krypto- und tokenisierte Geldmarktfonds für den Handel zu verwenden, ohne ihre Vermögenswerte an einer Börse lagern zu müssen.

Stattdessen werden die Vermögenswerte sicher bei Standard Chartered, einer global systemrelevanten Bank (G-SIB), verwahrt, was die Sicherheit und die Einhaltung der Vorschriften erheblich verbessert.

Das Verfahren funktioniert durch die „Spiegelung“ der Sicherheiten außerhalb der Börse, was bedeutet, dass Institutionen weiterhin effizient Kapital in Kryptomärkten einsetzen können, während sie gleichzeitig die Kontrahentenrisiken vermeiden, die typischerweise mit börsennotierten Beständen verbunden sind.

OKX wickelt über seine in Dubai regulierte Einheit die Transaktionen ab, während Standard Chartered die Verwahrung im Rahmen des DIFC-Regelwerks übernimmt.

Die Tokenisierung spielt eine Schlüsselrolle bei der Erschließung dieses Modells. Durch die Umwandlung traditioneller Geldmarktfonds in blockchainbasierte Vermögenswerte ermöglicht das Programm schnellere Abwicklungen, mehr Transparenz und die Bewegung von Vermögenswerten in Echtzeit.

Laut OKX-Präsidentin Hong Fang wird die Plattform institutionellen Kunden ermöglichen, „Handelskapital in großem Umfang in einer vertrauenswürdigen Umgebung einzusetzen“.

An dem Pilotprojekt werden einige der Top-Namen aus dem traditionellen Finanzwesen teilnehmen.

Laut der Ankündigung wird der in den USA ansässige Vermögensverwalter Franklin Templeton der erste einer Reihe von Geldmarktfonds sein, die im Rahmen des OKX-SCB-Programms angeboten werden.

Unterdessen wird Brevan Howard Digital, die Krypto-Abteilung des globalen Investmentunternehmens Brevan Howard, zu den ersten Institutionen gehören, die an dem Pilotprojekt teilnehmen.

Ein erfahrener Spieler in einem boomenden Markt

In einem am selben Tag veröffentlichten Bericht prognostizierte das Blockchain-Zahlungsunternehmen Ripple, dass der Tokenisierungsmarkt in den nächsten acht Jahren auf 18,9 Billionen Dollar ansteigen könnte, angetrieben durch die Akzeptanz in Unternehmen, regulatorische Klarheit und eine steigende Nachfrage bei jüngeren Generationen.



Im vergangenen Jahr prognostizierte Standard Chartered, dass der Markt für Tokenisierung bis 2034 ein Volumen von 30,1 Billionen US-Dollar erreichen könnte, was die starke Überzeugung des Unternehmens vom langfristigen Potenzial des Sektors unterstreicht.

Während viele Finanzinstitute diesen Bereich erst jetzt zu erkunden beginnen, hat Standard Chartered bereits seit Jahren die Grundlagen dafür geschaffen.

Die Bank hat zuvor Blockchain-Initiativen wie Partior und Zodia Markets unterstützt und in mehreren Märkten tokenisierte Einlagen und digitale Verwahrungslösungen getestet.

Ende 2023 kündigte SC Ventures, der Fintech-Investmentarm der Bankengruppe, Libeara an.

Die in Singapur zusammen mit FundBridge Capital gestartete Plattform ermöglicht die Schaffung eines tokenisierten Fonds für singapurische Staatsanleihen für akkreditierte Anleger.

Im Februar dieses Jahres kooperierte China Asset Management Hong Kong, ein führendes Fondsunternehmen in der Region, mit Standard Chartered, um einen der ersten tokenisierten Geldmarktfonds in Asien auf Libeara aufzulegen, der sich an Privatanleger richtet.

Im vergangenen Jahr brachte Liberia den Delta Wellington Ultra Short Treasury On-Chain Fund auf den Markt, einen tokenisierten US-Staatsanleihenfonds.

Über die Tokenisierung hinaus hat Standard Chartered auch eine bedeutende Präsenz im Bereich der Verwahrung digitaler Vermögenswerte aufgebaut, mit Niederlassungen in mehreren Jurisdiktionen.