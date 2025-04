Mit der Verhängung von Zöllen auf chinesische Importe durch Präsident Donald Trump, die 100 % übersteigen, ist die Gefahr eines umfassenden Handelskrieges mit China zu einer greifbaren Realität geworden.

China hat geschworen, „bis zum Ende zu kämpfen“, anstatt dem nach seiner Auffassung von den USA ausgeübten Zwang nachzugeben, und als Vergeltung eine Erhöhung der eigenen Zölle auf amerikanische Waren von 34 % auf 84 % angekündigt.

Aber was würde ein umfassender Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt tatsächlich für den Rest der Welt bedeuten?

Der Warenverkehr zwischen den beiden Wirtschaftsmächten belief sich im vergangenen Jahr auf rund 585 Milliarden $ (429 Milliarden £) und stellt damit eine lebenswichtige Ader der Weltwirtschaft dar.

Während die USA deutlich mehr aus China importierten (440 Milliarden $) als China aus Amerika (145 Milliarden $), führte dieses Ungleichgewicht zu einem US-Handelsdefizit mit China – der Differenz zwischen Importen und Exporten – von 295 Milliarden $ im Jahr 2024.

Dieses beträchtliche Defizit entspricht ungefähr 1 % der US-Wirtschaft.

Diese Zahl liegt jedoch deutlich unter dem von Trump wiederholt genannten Betrag von 1 Billion $ und deutet auf eine mögliche Übertreibung hin.

Ein Jahrzehnt sich verändernder Handelsstrukturen

Trump verhängte während seiner ersten Amtszeit zunächst erhebliche Zölle auf China, Maßnahmen, die von seinem Nachfolger Joe Biden beibehalten und ausgeweitet wurden.

Diese Handelshemmnisse haben dazu beigetragen, dass der Anteil der Waren, die die USA aus China importieren, von 21 % der Gesamteinfuhren der USA im Jahr 2016 auf 13 % im vergangenen Jahr gesunken ist, was auf eine allmähliche Abkehr von der Abhängigkeit vom chinesischen Handel hinweist.

Handelsumleitung: Umgehung der Zölle durch Südostasien

Analysten haben jedoch festgestellt, dass einige chinesische Warenexporte in die USA geschickt über Länder in Südostasien umgeleitet wurden, um Zölle zu umgehen.

So verhängte die Trump-Regierung beispielsweise 2018 Zölle von 30 % auf importierte chinesische Solarmodule.

Das US-Handelsministerium legte jedoch 2023 überzeugende Beweise dafür vor, dass chinesische Solarpanelhersteller ihre Montagearbeiten in Länder wie Malaysia, Thailand, Kambodscha und Vietnam verlagert hatten, bevor sie die fertigen Produkte von dort in die USA schickten und so die Zölle effektiv umgingen.

Die neuen „reziproken“ Zölle, die Trump diesen Ländern auferlegt hat, werden daher die Preise für eine breite Palette von Waren mit Ursprung in China in den USA in die Höhe treiben, was die komplexen und weitreichenden Folgen des Handelskriegs verdeutlicht.

Eine Geschichte zweier Volkswirtschaften: Was sie voneinander importieren

Im Jahr 2024 waren Sojabohnen die größte Kategorie der US-Warenexporte nach China – hauptsächlich zur Fütterung der riesigen Schweinepopulation Chinas, die auf 440 Millionen geschätzt wird.

Die USA exportierten auch Pharmazeutika und Erdöl nach China, was die vielfältige Natur ihrer Handelsbeziehungen unterstreicht.

In die andere Richtung, von China in die USA, wurden große Mengen an Elektronik, Computern und Spielzeug exportiert, was Chinas Dominanz in diesen Fertigungssektoren widerspiegelt.

Auch eine erhebliche Menge an Batterien, die für Elektrofahrzeuge unerlässlich sind, wurde exportiert.

Die größte Einzelkategorie der US-Importe aus China sind jedoch Smartphones, die 9 % des Gesamtvolumens ausmachen und damit ihre Bedeutung für amerikanische Verbraucher unterstreichen.

Ein Großteil dieser Smartphones wird in China für Apple, ein in den USA ansässiges multinationales Unternehmen, hergestellt, was die komplexe Verflechtung der beiden Volkswirtschaften verdeutlicht.

Die US-Zölle auf China waren einer der Hauptfaktoren für den Rückgang des Marktwerts von Apple in den letzten Wochen. Der Aktienkurs fiel im vergangenen Monat um 20 %, was die realen Auswirkungen des Handelsstreits verdeutlicht.

Diese aus China importierten Waren sollten aufgrund des bereits bestehenden 20-prozentigen Zolls der Trump-Regierung ohnehin deutlich teurer für Amerikaner werden.

Nachdem der Zollsatz auf 104 % gestiegen ist, könnten die Auswirkungen fünfmal größer sein und möglicherweise zu deutlich höheren Preisen für die Verbraucher führen.

Neue Wege der Wirtschaftskriegführung

China spielt eine entscheidende Rolle bei der Raffination vieler wichtiger Industriemetalle, von Kupfer und Lithium bis hin zu seltenen Erden, und könnte damit im Handelskonflikt ein Druckmittel in der Hand halten.

Peking könnte den Zugang dieser Metalle in die USA behindern, Lieferketten unterbrechen und US-Hersteller schädigen.

Diese Taktik wurde bereits bei zwei Materialien namens Germanium und Gallium angewendet, die vom Militär in der Wärmebildgebung und im Radar eingesetzt werden, was Chinas Bereitschaft signalisiert, seine Kontrolle über kritische Ressourcen zu militarisieren.

Andererseits könnten die USA versuchen, die von Joe Biden begonnene technologische Blockade gegen China zu verschärfen, indem sie es China erschweren, die Art von fortschrittlichen Mikrochips zu importieren – die für Anwendungen wie künstliche Intelligenz unerlässlich sind – die es noch nicht selbst herstellen kann, und so Chinas technologischen Fortschritt weiter behindern.

Die Situation wird zusätzlich dadurch verkompliziert, dass Donald Trumps Handelsberater Peter Navarro diese Woche vorgeschlagen hat, die USA könnten andere Länder, darunter Kambodscha, Mexiko und Vietnam, unter Druck setzen, nicht mit China zu handeln, wenn sie weiterhin in die USA exportieren wollen, um China wirtschaftlich zu isolieren.

Globale Auswirkungen: eine Verlangsamung der Weltwirtschaft

Copy link to section

Die USA und China zusammen machen einen erheblichen Anteil der Weltwirtschaft aus, der nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds in diesem Jahr bei rund 43 % liegt.

Das bedeutet, dass jede Verlangsamung ihres Wachstums unweigerlich erhebliche globale Auswirkungen hätte.

Würden sie einen umfassenden Handelskrieg führen, der ihr Wachstum verlangsamen oder sie sogar in eine Rezession stürzen würde, würde dies wahrscheinlich die Wirtschaft anderer Länder in Form eines langsameren globalen Wachstums schädigen.

Auch die globalen Investitionen würden wahrscheinlich leiden, was zu weiteren wirtschaftlichen Herausforderungen führen würde.

China ist die größte Produktionsnation der Welt und produziert weit mehr, als seine Bevölkerung im Inland verbraucht.

Es verzeichnet bereits einen Warenüberschuss von fast 1 Billion $ – das bedeutet, es exportiert mehr Waren in den Rest der Welt, als es importiert.

Darüber hinaus werden diese Güter aufgrund inländischer Subventionen und staatlicher finanzieller Unterstützung, wie z. B. zinsgünstiger Kredite für bevorzugte Unternehmen, oft unter den tatsächlichen Produktionskosten hergestellt, was möglicherweise die globalen Märkte verzerrt. Stahl ist ein Paradebeispiel dafür.

Könnten chinesische Produkte nicht in den US-Markt gelangen, bestünde die Gefahr, dass chinesische Unternehmen versuchen könnten, sie im Ausland zu „dumpen“ und die globalen Märkte mit künstlich billigen Waren zu überschwemmen.

Das könnte zwar kurzfristig für einige Verbraucher von Vorteil sein, würde aber auch die Produzenten in anderen Ländern untergraben, Arbeitsplätze und Löhne gefährden und zu weiterer wirtschaftlicher Instabilität führen.

Die Lobbygruppe UK Steel hat bereits vor der Gefahr gewarnt, dass überschüssiger Stahl möglicherweise auf den britischen Markt umgeleitet wird, und damit das Potenzial für dieses Szenario unterstrichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Auswirkungen eines umfassenden Handelskriegs zwischen China und den USA weltweit zu spüren wären, und die meisten Wirtschaftsexperten sind der Meinung, dass die Folgen äußerst negativ wären und möglicherweise einen erheblichen weltweiten Wirtschaftsabschwung auslösen würden.