New Hampshire bringt Gesetzentwurf zur Bitcoin-Reserve voran

Der Vorstoß, Bitcoin in die Staatskassen aufzunehmen, gewinnt in New Hampshire an Fahrt. Die Gesetzgeber haben einen Gesetzentwurf verabschiedet, der es dem Bundesstaat ermöglichen könnte, Bitcoin als Teil seiner offiziellen Reserven zu halten.

Am 10. April verabschiedete das Repräsentantenhaus von New Hampshire den Gesetzentwurf 302 mit 192 zu 179 Stimmen und machte ihn damit zum vierten Bundesstaat, der einen Gesetzentwurf im Zusammenhang mit Bitcoin-Reserven durch eine Gesetzgebungskammer gebracht hat.

Der Gesetzentwurf wird nun dem Senat des Bundesstaates zur weiteren Prüfung vorgelegt. Bei Annahme würde er dann zur endgültigen Unterzeichnung an Gouverneurin Kelly Ayotte weitergeleitet, bevor er in Kraft tritt.

Was ist der Gesetzentwurf 302?

Nach Inkrafttreten würde der Gesetzentwurf 302 des Repräsentantenhauses dem Finanzminister des Bundesstaates erlauben, bis zu 10 % der Staatsgelder oder anderer gesetzlich genehmigter Gelder in Bitcoin und ausgewählte Edelmetalle wie Gold, Silber und Platin zu investieren.

Um für eine Investition in Frage zu kommen, muss ein digitaler Vermögenswert im vergangenen Jahr eine durchschnittliche Marktkapitalisierung von über 500 Milliarden US-Dollar aufgewiesen haben.

Derzeit ist Bitcoin der einzige Vermögenswert, der dieses Kriterium erfüllt.

Der Gesetzentwurf legt auch strenge Verwahrungsanforderungen fest. Vermögenswerte könnten entweder direkt vom Staat über eine sichere Verwahrungslösung, von einem qualifizierten Verwahrer oder über ein börsengehandeltes Produkt gehalten werden.

Die Idee ist, die staatlichen Beteiligungen zu sichern und ihnen gleichzeitig Raum für Wachstum zu geben.

Ursprünglich enthielt der Gesetzentwurf Stablecoins und vorgeschlagene Bestimmungen zur Einbeziehung von Staking, diese Bestimmungen wurden jedoch später gestrichen.

Übrig bleibt eine schlankere Version, die sich ausschließlich auf hochkapitalisierte, etablierte Vermögenswerte wie Bitcoin konzentriert.

HB302 ist Teil einer umfassenderen Gesetzgebungsinitiative in New Hampshire zur Regelung von Blockchain und digitalen Vermögenswerten.

Die Gesetzgeber prüfen außerdem zwei weitere Gesetzentwürfe, die sich auf Stablecoins, die Tokenisierung realer Vermögenswerte und die regulatorische Klarheit für die Blockchain-Nutzung konzentrieren.

HB310 fordert die Einrichtung einer Kommission zur Untersuchung der Regulierung von Stablecoins und tokenisierten realen Vermögenswerten.

Das Gremium würde Rechtsmodelle bewerten, potenzielle Risiken identifizieren und Empfehlungen dazu abgeben, wie der Staat mit diesen Technologien umgehen sollte.

HB639 hingegen konzentriert sich auf rechtliche Schutzmaßnahmen und Klarheit im Hinblick auf die Blockchain-Nutzung.

Arizona führt im Rennen um strategische Reserven

Laut Bitcoin Laws, das kryptobezogene Gesetzesentwürfe im ganzen Land verfolgt, bleibt Arizona der Spitzenreiter in diesem Wettbewerb auf Landesebene.

Wie bereits auf Invezz berichtet, haben zwei Gesetzentwürfe aus Arizona, SB 1373 und SB 1025, im März den Ausschuss für Geschäftsordnung des Repräsentantenhauses passiert.

SB1373 würde einen neuen staatlichen Fonds aus beschlagnahmten digitalen Vermögenswerten und staatlichen Geldern einrichten, während SB1025 bestehenden öffentlichen Fonds erlauben würde, bis zu 10 % in Bitcoin zu investieren, falls eine Bundesreserve geschaffen wird.

Sollte eines der Gesetze in Kraft treten, wäre Arizona der erste Bundesstaat, der offiziell eine strategische Bitcoin-Reserve aufbaut, die sich aus beschlagnahmten Kryptowährungen und zugewiesenen öffentlichen Mitteln zusammensetzt.