Die indischen Aktienmärkte erlebten am Freitag eine positive Sitzung, die von einer breit angelegten Rallye geprägt war, die von steigenden Metall-Aktien angeführt wurde.

Der Anstieg wurde durch die Entscheidung der USA befeuert, zusätzliche Zölle auf Indien bis zum 9. Juli auszusetzen, was die Anlegerstimmung positiv beeinflusste und das Marktvertrauen stärkte.

Der Sensex notierte um 12:28 Uhr 1569,01 Punkte oder 2,12 % höher bei 75.416,16, während der Nifty 50 um 511,15 Punkte oder 2,28 % auf 22.910,30 stieg und damit die starke Aufwärtsdynamik widerspiegelte.

Auch die Nifty Midcap- und Smallcap-Indizes beteiligten sich an der Rallye und legten um 2 bis 3 % zu, was auf eine gesunde Beteiligung über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg hindeutet.

Insgesamt war die Breite der Rallye beeindruckend: Von den 2.756 gehandelten Aktien an der National Stock Exchange legten insgesamt 2.402 zu.

Nur 284 Aktien verzeichneten Kursverluste, was die überwältigend positive Stimmung unterstreicht.

Metall-Aktien glänzen: Ein goldener Tag für Bergbauunternehmen und Stahlhersteller

Metall-Aktien waren die unangefochtenen Stars des Tages und trugen maßgeblich zu den Kursgewinnen des Marktes bei.

Auch Pharma-, Immobilien-, IT- und andere Sektorindizes notierten im positiven Bereich und trugen zur allgemeinen Aufwärtsbewegung bei, doch die Metall-Aktien zeichneten sich durch ihre besonders starke Performance aus.

Die Aktien von Hindalco, JSW Steel und Tata Steel gehörten zu den größten Gewinnern im Nifty 50 Index und spiegelten das starke Anlegervertrauen in den Sektor wider.

Coal India und Trent verzeichneten ebenfalls starke Handelsaktivitäten und trugen so zur positiven Dynamik bei.

Top-Gewinner des Tages: Hindalco führt das Feld an

Der Aktienkurs von Hindalco führte die Rallye an und stieg bis 12:37 Uhr an der NSE um 7,21 % auf 604,65 ₹, was den starken Appetit der Anleger auf Metall-Aktien zeigt.

Tata Steel gewann trotz gemischter Reaktionen von Marktexperten auf seine Restrukturierungspläne in den Niederlanden deutlich an Dynamik.

Die Aktie stieg um 5,23 % auf 133,83 ₹ und erreichte im Laufe der Sitzung ein Hoch von 134,70 ₹, was auf anhaltendes Anlegerinteresse hindeutet.

Der Aktienkurs von JSW Steel stieg um 4,95 % auf 992,35 ₹, während Coal India um 4,32 % auf 390,80 ₹ kletterte und damit die positive Stimmung im Metallsektor verstärkte.

Auch andere Aktien der Tata Group, darunter Trent, Tata Motors und Tata Consumer Products, verzeichneten ein gestiegenes Anlegervertrauen und trugen zur breit angelegten Marktrallye bei.

Trent stieg um 4,17 % auf 4.812,75 ₹ und unterstrich damit die positive Stimmung rund um die Tata Group.

Gemischte Performance: TCS nach Q4-Ergebnissen unverändert

Die TCS-Aktie notierte um 13:05 Uhr unverändert bei 3.249,90 ₹, nachdem sie nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des vierten Quartals ein Hoch von 3.298,95 ₹ erreichte. Dies deutet darauf hin, dass die Anleger die Leistung des Unternehmens noch verarbeiteten.

Auch Reliance Industries trug zur Rallye bei und stieg angesichts starker Marktsignale um 2,90 % auf 1.219,75 ₹.

Die Aktien der Adani Group, darunter Adani Green Energy, Adani Enterprises, Adani Ports und Adani Power, stiegen ebenfalls um 2 bis 4 % und spiegelten das erneuerte Vertrauen der Anleger in die Adani Group wider.

Insgesamt 115 Aktien erreichten heute den oberen Kursbereich, darunter JSW Holdings, Nibe Ltd, Oriana Power, Wockhardt und Pearl Global, was auf einen starken Kaufdruck in einer Vielzahl von Sektoren hindeutet.

Anand Rathi Wealth notierte an der NSE unverändert bei 1.778,20 ₹, nachdem der Kurs nach den Ergebnissen des vierten Quartals ein Hoch von 1.837,65 ₹ erreichte.

Das Unternehmen meldete für das Quartal März 2025 einen Gewinnanstieg nach Steuern (PAT) von 30 % auf 74 Crore ₹, was seine starke finanzielle Leistung unterstreicht.

An der BSE legten Sarda Energy und Gravita India um über 14 % zu und unterstrichen damit die positive Dynamik am breiteren Markt.

Die Underperformer: Apollo Hospitals und Asian Paints im roten Bereich

Trotz der überwiegend positiven Stimmung widersetzten sich einige Aktien dem Trend. Apollo Hospitals fiel um 0,47 % auf 6.802,30 ₹ und Asian Paints um 0,49 % auf 2.399,30 ₹, was zeigt, dass nicht alle Sektoren an der Rallye teilnahmen.

Unterdessen stürzte Muthoot Finance um über 5 % auf 2.025,45 ₹ ab, während Max Health und Jyothy Labs ebenfalls um fast 3 % an Wert verloren, was die selektive Natur der Marktgewinne weiter verdeutlicht.