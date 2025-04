Die Vereinigten Staaten haben sich zu einem der weltweit größten Zentren für Bitcoin-Mining entwickelt, insbesondere nach dem umfassenden Vorgehen Chinas gegen Krypto-Mining-Aktivitäten im Jahr 2021.

Der Anteil der USA am globalen Bitcoin-Mining stieg von nur 4,5 % im Jahr 2020 auf beeindruckende 37,8 % im Januar 2022.

Mit der kryptofreundlichen Haltung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump und den jüngsten Initiativen rund um die strategische Bitcoin-Reserve blicken amerikanische Miner zunehmend optimistisch auf die Ausweitung ihrer Aktivitäten.

In einem Interview mit Invezz teilte Mark Zalan, CEO von GoMining – einer digitalen Mining-Plattform – Einblicke in den neu entfachten Optimismus der Branche.

„Wenn die Bundesregierung einen nationalen Rahmen für Krypto-Regulierungen schafft und Steueranreize für Miner bietet, wird sie die globale Führungsrolle des US-Mining-Sektors festigen“, sagte Zalan.

Die Branche sieht sich jedoch weiterhin Kritik wegen ihres Energieverbrauchs ausgesetzt. Laut NFTevening verbraucht das Schürfen eines einzigen Bitcoins so viel Strom wie die Versorgung von 61 US-Haushalten für ein Jahr.

Zalan erörterte außerdem, wie GoMining nachhaltige Praktiken vorantreibt, warum kleinere Miner ohne den Zusammenschluss zu Mining-Pools Schwierigkeiten haben könnten und wie die Mining-Infrastruktur an KI-Workloads angepasst werden könnte – wodurch neue Einnahmequellen für Miner entstehen.

Hier sind bearbeitete Auszüge aus dem E-Mail-Interview:

Mark Zalan

Strategische Bitcoin-Reserve-Entscheidung, SEC-Haltung zum Mining stärkt das Vertrauen

Invezz: Laut aktuellen Statistiken kontrollieren in den USA ansässige Mining-Pools mittlerweile über 40 % der globalen Hashrate. Was treibt die Investitionen und das Vertrauen in das Bitcoin-Mining in den USA an?

Ich denke, die USA sind endlich auf dem richtigen Weg, die „Kryptohauptstadt der Welt“ zu werden – etwas, worauf der heimische Markt schon lange gewartet hat.

Viele Anleger, von Privatanlegern bis hin zu institutionellen Investoren, wollten in den wachsenden Sektor einsteigen, waren aber besorgt über den unklaren Rechtsstatus der Branche.

Präsident Trumps Entscheidung, die Strategische Bitcoin-Reserve und den digitalen Vermögenswertbestand zu schaffen, war für viele Anleger ein starkes Signal, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen als „saubere“ Anlageklasse legitimiert sind.

Gleichzeitig verdeutlichen die Regulierungsbehörden ihre Haltung zum Mining: So bestätigte die SEC kürzlich, dass Mining-Aktivitäten keine Wertpapiere darstellen.

Das verschafft uns mehr Spielraum, um uns auf die Wertschöpfung für unsere Investoren zu konzentrieren und die Investitionsausgaben zur Ausweitung des Betriebs zu erhöhen.

Das BTC-Mining-Unternehmen der Trump-Familie als „Influencer-Werbung“ für die Branche

Invezz: Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Donald Trumps Söhne mit Hut 8 ein neues Bitcoin-Mining-Unternehmen gründen. Wie bedeutend ist diese Entwicklung aus Ihrer Sicht als Akteur in diesem Sektor?

Diese Partnerschaft zeigt, dass der Sektor angesichts der jüngsten und möglicherweise bevorstehenden regulatorischen Änderungen schnell wächst.

Die Branche erwartet neue, bedeutende Nachfragetreiber, was unweigerlich die Aufmerksamkeit neuer Akteure auf sich zieht, die auf Gewinnmitnahmen aus sind.

Ich denke, Wettbewerb ist eine großartige Nachricht, denn er wird mehr Innovationen in der Branche ermöglichen und langfristig die Standards zum Nutzen unserer Kunden erhöhen.

Dies bedeutet auch eine weitere Legitimierung der Branche und dient als eigenes „Influencer-Endorsement“-Event des Bergbaus.

Zum Interesse institutioneller Anleger an BTC und Mining

Invezz: GoMining hat kürzlich die Auflegung des 100 Millionen Dollar schweren Alpha Blocks Fund bekannt gegeben. Glauben Sie, dass Institutionen bereit sind, in Bitcoin-Mining zu investieren?

Institutionelle Anleger zeigen zunehmendes Interesse an BTC und Mining.

EY-Parthenon und Coinbase befragten beispielsweise 352 Unternehmen, von denen über 80 % planen, ihr Krypto-Engagement zu erhöhen.

Über den Alpha Blocks Fonds von GoMining Institutional können institutionelle Anleger mit zwei Anlagestrategien auf strukturierte, durch Mining abgesicherte Renditen zugreifen.

Wir konzentrierten uns auf die Gewährleistung der Transparenz traditioneller Märkte und robuster Sicherheit, daher gründeten wir eine geschlossene Kommanditgesellschaft mit Sitz in Delaware und arbeiteten mit BitGo, einem führenden institutionellen Verwahrer, zusammen.

GoMining Institutional wird sein Produktangebot um tokenisierte Festzinsfonds und Schuldtitel erweitern, um reale Renditen zu erzielen und anstelle traditioneller Aktieninvestitionen ein direktes Engagement im BTC-Mining zu ermöglichen.

Unser Ansatz ist zukunftsorientiert und hat das Potenzial, eine ganz neue Anlageklasse für institutionelle Anleger zu erschließen, indem er die langjährigen Praktiken des traditionellen Finanzwesens (TradFi) und die innovativen Renditeprodukte des Krypto-Bereichs vereint.

Steuererleichterungen für Bergleute zur Festigung der globalen Führungsrolle des US-Bergbaues

Invezz: Wie haben die jüngsten regulatorischen Veränderungen angesichts der kryptofreundlichen Haltung der Trump-Regierung den Bitcoin-Mining beeinflusst? Welche Maßnahmen würden den heimischen Mining-Betrieb am besten unterstützen?

Die Trump-Regierung leitete eine neue Ära in der Kryptoentwicklung ein, indem sie zuvor vage Rechtsbereiche klärte und als wichtiger Nachfragetreiber für die Mining-Industrie fungierte.

Dies erzeugt einen berechtigten Optimismus in der Branche. In Zukunft wird die Bundesregierung die globale Führungsrolle des US-Bergbausektors festigen, wenn sie einen nationalen Rahmen für Krypto-Regulierungen schafft und Steuererleichterungen für Miner einführt.

Finanzminister Scott Bessent sagte: „Bei Bitcoin ist alles möglich.“

Invezz: Der jüngste Rückgang der Bitcoin-Mining-Belohnungen um die Hälfte hat die Gewinnspanne der Branche gedrückt und es kleineren Akteuren erschwert, mit großen Unternehmen zu konkurrieren. Ihre Meinung dazu?

Bitcoin-Mining ist weiterhin sehr profitabel, und die Halbierungen sind immer eingepreist.

Die strategische Bitcoin-Reserve und die vorgeschlagenen staatlichen Reserven stärkten die Glaubwürdigkeit von BTC bei institutionellen Anlegern, die in einem Umfeld mit knappen Angebot die Nachfrage und die Preise in die Höhe treiben werden.

Ein weiterer Aspekt des steigenden Nachfragedrucks ist die Einführung von Gesetzgebungsmechanismen auf Landesebene, die die Investition öffentlicher Gelder in Bitcoin ermöglichen.

Warum könnte es für kleinere Akteure im Bitcoin-Mining schwierig werden, zu operieren?

Langfristig wird sich ein neues Gleichgewicht einstellen. Kleinere Akteure und einzelne Bergleute werden es in der Tat schwerer haben, zu konkurrieren: Die Skaleneffekte greifen jetzt.

Große Bergbauunternehmen können auch in KI-Computing diversifizieren und an der Optimierung der Kosten von Bergbauanlagen arbeiten, um die Gewinne weiter zu steigern.

Der beste Ansatz für sie ist die Teilnahme an großen Mining-Pool-Operationen.

GoMining ist die führende Plattform dafür, und wir verfügen über die Rechenleistung und das Know-how, um die besten Renditen zu erzielen und gleichzeitig den dezentralen Geist der Kryptowährungen zu bewahren.

Invezz: Es gibt viele verschiedene Modelle der Kosten für das Mining von BTC. Können Sie uns sagen, ob das Mining für kleinere Akteure noch rentabel ist oder ob eine Konsolidierung der Branche unausweichlich ist?

Laut den neuesten Schätzungen von MacroMicro schwanken die durchschnittlichen Mining-Kosten um 90.000 US-Dollar pro BTC.

Ein weiteres prominentes Modell, das Difficulty Regression Model von Glassnode, deutet darauf hin, dass die Produktionskosten bei etwa 33.000 US-Dollar pro BTC liegen.

Die Kosten für den Abbau sagen oft nicht die ganze Wahrheit. Viel hängt von den Stromkosten ab, aber auch die Arbeits- und Hardwarekosten sind ein entscheidender Teil der Gleichung.

Eine Konsolidierung ist zumindest teilweise unvermeidlich und ein gesundes Zeichen für eine reifende Branche.

Die Hürden für die Rentabilität des Bergbaus sind jetzt höher, da große Bergbauunternehmen über hochentwickelte Technologie und Kapital verfügen, um Rechenzentren zu bauen und zu betreiben. Um Zugang zu Skaleneffekten zu erhalten, müssen kleinere Akteure konsolidierte Optionen wie Pool-Mining in Betracht ziehen.

Über den hohen Energieverbrauch beim BTC-Mining und Maßnahmen zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit

Invezz: Bitcoin-Mining wird oft wegen seines hohen Energieverbrauchs kritisiert. Wie gewährleistet GoMining die Nachhaltigkeit seiner Abläufe?

Fast 100 % unserer Flotte werden mit Strom aus Wasserkraftwerken betrieben, einer erneuerbaren Energiequelle.

Unser Stromverbrauch ermöglicht es uns, Minderungsstrategien zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit zu entwickeln.

Innovationen wie Krypto-Mining und erneuerbare Energien ergänzen sich, und Rechenzentren werden mitunter zu wichtigen Abnehmern erneuerbarer Energien.

Als Mitglied des Bitcoin Mining Council arbeiten wir auch an der Suche und Umsetzung von Lösungen zur Senkung des Energieverbrauchs. Verbesserte Umweltstandards haben für unsere Branche Priorität.

Invezz: Steigende Stromkosten haben die Rentabilität des Bergbaus gedrückt. Wie sichern Sie sich gegen die Volatilität der Energiepreise ab?

Wir wählen die Standorte für unsere Rechenzentren strategisch aus, und eine zuverlässige Versorgung mit kostengünstigem Strom ist ein wichtiger Faktor.

Die Strompreise schwanken im Laufe des Tages sehr stark, und wir berücksichtigen diese Volatilität selbstverständlich.

Aufgrund der großen Mengen an Strom, die unser Team im Großhandel einkauft, profitieren alle GoMining-Mitglieder von sehr wettbewerbsfähigen Strompreisen.

In verschiedenen Regionen arbeiten wir, wie viele große Bergbauunternehmen, mit Spitzenlastzeiten des Stromverbrauchs und Stromabnahmeverträgen, um einen stabilen und gleichmäßigen Preisplan zu gewährleisten.

Trotz steigender Stromkosten bleibt die Gewinnspanne des Bergbaubetriebs positiv.

Wie Bergbauinfrastruktur für KI genutzt werden kann, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen

Invezz: Immer mehr Bergbauunternehmen schwenken auf KI-bezogene Aufgaben um oder diversifizieren in diesem Bereich. Handelt es sich dabei um einen kurzfristigen Trend oder um eine grundlegende Veränderung des Geschäftsmodells? Könnten Bitcoin-Mining und KI symbiotische Branchen werden?

Bitcoin-Mining und KI sind symbiotisch, da sie im Wesentlichen die gleiche Ausrüstung benötigen.

Beide sind zudem kapitalintensiv und erfordern sowohl finanzielle Kompetenz für den Bau von Rechenzentren als auch technisches Know-how für deren Betrieb.

Als Bergleute können wir eine fertige Infrastruktur für KI und Hochleistungsrechnen bereitstellen und gleichzeitig zusätzliche Einnahmen erzielen.

Es trägt langfristig nur zur Stabilität unseres Geschäftsmodells bei, da es die Bandbreite der Aufgaben diversifiziert, die wir auf unserer Hardware ausführen können.

Darüber hinaus werden Kleinbergleute nicht mehr von BTC-Preisschwankungen abhängig sein und bei Preisrückgängen auf profitablere Aufgaben umsteigen können.

Diese zusätzliche Einnahmequelle stärkt die wirtschaftliche Attraktivität des Bitcoin-Minings und erhöht die Widerstandsfähigkeit der Mining-Geschäftsmodelle durch die Diversifizierung der Einkommensquellen.

Über weitere Bundesstaaten, die Gesetzentwürfe zur BTC-Reserve einführen

Invezz: Texas, Florida und New Hampshire bauen ihre eigenen Bitcoin-Reserven auf. Wie könnte dies den Wettbewerb zwischen den Bundesstaaten in Bezug auf Anreize und Vorschriften für das Mining verändern?

Es ist inspirierend zu sehen, wie US-Bundesstaaten das Potenzial neuer Technologien nutzen.

Bis heute haben bereits 28 Bundesstaaten Gesetzentwürfe zur Einführung von Bitcoin-Reserven eingebracht, wobei einige an Dynamik gewinnen.

Zunächst würden die Reserven mit beschlagnahmten Bitcoins beginnen, aber da viele anstreben, dass die Bitcoin-Bestände bis zu 10 % der öffentlichen Gelder ausmachen, ist ein Angebot an konformen, rückverfolgbaren und sauberen Bitcoins absolut unerlässlich.

Wir erwarten mehr Transparenz im Rechtsrahmen, bei Energieabkommen, Genehmigungen für den Bau von Rechenzentren und Steuervorteilen, und im Gegenzug werden die Miner Investitionen, Arbeitsplätze und technologisches Know-how einbringen.