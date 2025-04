Ageas übernimmt Esure für 1,3 Milliarden Pfund, strebt eine Verdoppelung des britischen Geschäfts und Einsparungen von 100 Millionen Pfund an.

Ageas hat die Übernahme des britischen Versicherers Esure für 1,3 Milliarden Pfund vereinbart. Dieser Schritt wird das belgische Unternehmen zum drittgrößten Anbieter von Hausrat- und Kfz-Versicherungen in Großbritannien machen.

Die Transaktion im Wert von genau 1,295 Milliarden Pfund sieht vor, dass Ageas Esure vom Private-Equity-Investor Bain Capital übernimmt, der das Unternehmen seit 2018 kontrolliert.

Der Deal markiert einen bedeutenden Fortschritt für Ageas’ Ambitionen, seine Präsenz auf dem britischen Versicherungsmarkt auszubauen. Die Ageas-Aktien stiegen im frühen Brüsseler Handel um bis zu 3,1 %.

Im vergangenen Jahr versuchte der belgische Konzern, Direct Line zu kaufen, sein Angebot blieb jedoch erfolglos. Direct Line soll nun im Rahmen eines 3,7 Milliarden Pfund schweren Deals von Aviva, dem größten Versicherer Großbritanniens, übernommen werden.

Ageas’ Kauf von Esure, zusammen mit der geplanten Übernahme des Privatkundengeschäfts von Saga im Jahr 2025, signalisiert die klare Absicht, seine Position im hart umkämpften Markt für Privatversicherungen auszubauen.

Esure, das die Marken Sheilas’ Wheels und First Alternative betreibt, hat sich durch Partnerschaften mit Maklern und die Nutzung von Preisvergleichsportalen zur Kundengewinnung eine starke Marktposition erarbeitet.

Esure wurde im Jahr 2000 von Sir Peter Wood – dem Gründer von Direct Line – gegründet und verfolgte das Ziel, durch die Nutzung von Online-Kanälen wettbewerbsfähige Policen anzubieten. Dieser Ansatz hat sich ausgezahlt, insbesondere im vergangenen Jahr.

2024 bezeichnete Esure als „entscheidendes Jahr des Wandels“. Der Versicherer steigerte die Anzahl seiner Policen um fast 3 % auf 2,1 Millionen, während der Umsatz um 14 % auf 1,1 Milliarden Pfund stieg.

Bemerkenswerterweise konnte das Unternehmen einen Handelsverlust von 16,7 Millionen Pfund im Jahr 2023 in einen Gewinn von 126 Millionen Pfund umwandeln, was die Wirksamkeit seiner jüngsten Strategie unterstreicht.

Die Transaktion, die durch eine Mischung aus Barmitteln, Fremd- und Eigenkapital finanziert werden soll, wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen.

Wie wird der Deal Ageas zugutekommen?

Die Integration von Ageas UK und esure soll im laufenden strategischen Zyklus von Ageas bis 2027 abgeschlossen werden.

„Mit Beginn der nächsten strategischen Periode erwarten wir, dass die Transaktion ein volles Kosteneinsparpotenzial von über 100 Millionen Pfund pro Jahr vor Steuern generieren wird“, sagte Ageas.

Das Unternehmen erwartet außerdem, dass der Deal auf Jahresbasis eine Steigerung der Eigenkapitalrendite um mehr als einen Prozentpunkt bewirken wird.

Analysten von JPMorgan bezeichneten die Transaktion als einen klugen Schritt für Ageas, da sie nicht nur die Größe des Unternehmens vergrößern, sondern auch seine Vertriebskanäle stärken werde.

„Der Deal wird die Größe von Ageas im britischen Privatkundengeschäft erheblich steigern, unter Berücksichtigung des Ageas-Deals zur Übernahme des Privatkundengeschäfts von Saga im Jahr 2025. Er wird auch die Position von Ageas im wichtigen Kanal der Preisvergleichsportale beschleunigen. Der Deal wird die britischen Sach- und Haftpflichtversicherungserträge von Ageas mehr als verdoppeln“, hieß es.

RSA Versicherung übernimmt den Markennamen Intact

In einer separaten Entwicklung gab RSA Insurance bekannt, dass es seinen Handelsnamen bis Ende des Jahres in Intact Insurance ändern wird, um sich an seine kanadische Muttergesellschaft, die Intact Financial Corporation, anzugleichen.

Die Marke RSA, deren Ursprünge bis ins Jahr 1710 zurückreichen, ist seit über drei Jahrhunderten ein fester Bestandteil des britischen Versicherungssektors.

Charles Brindamour, Vorstandsvorsitzender von Intact, sagte, die Umbenennung sei eine natürliche Weiterentwicklung nach der Übernahme von RSA durch Intact im Jahr 2021.

„Die Transformation des britischen Geschäfts seit der Übernahme durch Intact war außergewöhnlich“, sagte er. „Die Angleichung unter der Marke Intact ist ein natürlicher nächster Schritt in unserer Strategie, unsere führende Position in Großbritannien, Europa und Irland zu stärken.“