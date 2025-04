Der Wunsch nach einem iPhone mit dem Etikett „Made in USA“ ist ein wiederkehrendes Thema im amerikanischen politischen Diskurs, doch die praktischen Hürden sind heute genauso gewaltig wie vor über einem Jahrzehnt, als der verstorbene Steve Jobs die Idee gegenüber Präsident Barack Obama kategorisch ablehnte.

Auch wenn sich die Bewohner des Weißen Hauses und des Chefetagenbüros von Apple geändert haben, stellen die komplexen Realitäten der globalen Fertigung die Ambitionen weiterhin in Frage.

Nach der Einführung hoher „Gegenzölle“ hat die Trump-Regierung ihre Überzeugung bekräftigt, dass die USA über die Arbeitskräfte und Ressourcen verfügen, um iPhones im Inland zu produzieren.

Weder Apple-CEO Tim Cook noch der Technologiekonzern selbst haben diese Vision jedoch öffentlich unterstützt.

Stattdessen zeichnen Branchenanalysten ein Bild, in dem eine Verlagerung der iPhone-Produktion in die USA von unerschwinglich teuer bis hin zu völlig unmöglich reicht.

Der Preis des Patriotismus: Sticker-Schock für ein in den USA hergestelltes iPhone

Die Schätzung der Kosten eines solchen theoretischen Wandels ergibt ernüchternde Zahlen.

Wamsi Mohan, Analyst bei Bank of America Securities, berechnete in einer kürzlich veröffentlichten Notiz, dass allein die Arbeitskosten den Preis eines iPhone 16 Pro (derzeit 1.199 US-Dollar) um 25 % erhöhen könnten, wodurch er sich der 1.500-Dollar-Marke nähern würde.

Wedbush-Analyst Dan Ives lieferte kurz nach der jüngsten Zollerhöhung eine noch drastischere Prognose und bezifferte den Preis eines in den USA hergestellten iPhones auf 3.500 Dollar.

Seine Schätzung berücksichtigte eine hypothetische Investition von 30 Milliarden Dollar über drei Jahre, die allein für die Verlagerung von 10 % der Apple-Lieferkette in die USA benötigt würde.

Diese finanzielle Kluft spiegelt Apples tiefe Integration in die globale, insbesondere die chinesische, Fertigung wider.

Derzeit werden über 80 % der Apple-Produkte in China hergestellt, Waren, die nach den neuen Regeln nun mit einem saftigen Einfuhrzoll von 145 % belegt sind.

Experten sind sich einig, dass die Verlagerung dieses komplexen Netzwerks immense Herausforderungen mit sich bringt und die Aussicht auf eine kurzfristige Umsetzung äußerst unwahrscheinlich ist.

„Ich glaube nicht, dass das ein Thema ist“, witzelte Laura Martin von Needham bei CNBC und spiegelte damit die langjährige Skepsis der Wall Street wider.

Jeff Fieldhack, Forschungsleiter bei Counterpoint Research, äußerte sich direkter: „Es ist einfach unrealistisch, dass die Einführung von Zöllen in diesem Zeitrahmen die Produktion hierher verlagern wird. Das ist Wunschdenken.“

Über Grenzen hinweg: das komplexe Geflecht der globalen Fertigung

Apple entwirft seine Produkte zwar in Kalifornien, ist aber stark auf Auftragsfertiger wie seinen Hauptlieferanten Foxconn angewiesen.

Die Nachbildung von Foxconns massiven, hocheffizienten chinesischen Produktionsstätten in den USA birgt zahlreiche Hindernisse.

Selbst die Sicherung eines Partners, der bereit wäre, Montageanlagen in den USA zu errichten, würde jahrelange Bauarbeiten und Investitionen erfordern, und das alles im Schatten potenziell sich ändernder Handelspolitiken, die solche Anlagen wirtschaftlich unrentabel machen könnten.

Die größte Hürde liegt jedoch im Bereich der Arbeitskräfte.

Die Trump-Regierung sieht das Potenzial für Massenbeschäftigung als Anreiz, wobei Handelsminister Howard Lutnick sich vorstellt, dass „die Armee von Millionen und Abermillionen von Menschen, die kleine Schrauben in iPhones drehen“, nach Amerika migriert.

Dennoch widersprechen der Umfang und die Art der benötigten Arbeitskräfte den Realitäten in den USA.

Die menschliche Gleichung: Arbeitskosten, Skaleneffekte und Qualifikationsunterschiede

Foxconn betreibt in China riesige Campusse mit Arbeiterwohnheimen und Transportmöglichkeiten, die eine schnelle Skalierung der Belegschaft ermöglichen und oft temporäre Arbeitskräfte aus den umliegenden Regionen anziehen.

Dieses System ermöglicht einen saisonalen Anstieg der Beschäftigung – entscheidend, um die hohe Nachfrage vor den jährlichen iPhone-Einführungen im Herbst zu decken – und hilft Apple, jährlich über 200 Millionen Geräte zu produzieren.

Im vergangenen Herbst soll Foxconn allein in einem Werk 50.000 zusätzliche Mitarbeiter für die Produktionssteigerung des iPhone 16 eingestellt haben.

Dieses Betriebsmodell wurde jedoch aufgrund der Arbeitsbedingungen, darunter die extrem langen Arbeitszeiten und der Druck zu Überstunden, kritisiert. Die tragischen Selbstmorde von Arbeitern im Jahr 2011, die zur Installation von Sicherheitsnetzen um die Gebäude führten, verdeutlichten dies auf dramatische Weise.

Entscheidend ist der dramatische Unterschied bei den Arbeitskosten. Während des iPhone-16-Booms betrug der gemeldete Stundenlohn in China 26 Yuan (3,63 US-Dollar) zuzüglich eines Antrittsbonus von etwa 1000 US-Dollar.

Im Gegensatz dazu liegt der Mindestlohn in Kalifornien bei 16,50 Dollar pro Stunde.

Mohan von der Bank of America schätzte die Kosten für Montage und Tests in den USA auf 200 Dollar pro iPhone, verglichen mit 40 Dollar in China.

Neben Kosten und Skalierbarkeit hat Apple-CEO Tim Cook zuvor auch eine Qualifikationslücke angeführt.

In einem Interview von 2017 beklagte Cook den Mangel an ausreichend qualifizierten Werkzeugbauingenieuren in den USA – Spezialisten, die unerlässlich sind, um komplexe digitale Designs in physische Fertigungsprozesse umzusetzen.

Er verdeutlichte den Unterschied drastisch: Ein Treffen solcher Ingenieure in China würde „mehrere Fußballfelder“ füllen, während es in den USA schwer wäre, überhaupt eines zu füllen.

„Der Grund liegt in der Konzentration von Fachwissen an einem Ort und in der Art dieses Fachwissens“, erklärte Cook bezüglich Apples Produktionsstandort in China.

Echos des Ehrgeizes: Lehren aus Wisconsin und darüber hinaus

Die jüngste Geschichte bietet warnende Beispiele. Eine vielbeachtete Ankündigung von Foxconn im Jahr 2017, die von Trump unterstützt wurde, versprach eine Investition von 10 Milliarden Dollar und 13.000 Arbeitsplätze für hochmoderne Produktionsstätten in Wisconsin.

Obwohl Apple nie offiziell in Verbindung gebracht wurde, behauptete Trump, Apple würde „große, schöne Fabriken“ bauen.

Das Projekt scheiterte letztendlich, wurde drastisch verkleinert und produzierte während der Pandemie statt Elektronikartikel Gesichtsmasken. Es wurden nur ein Bruchteil (1.454) der versprochenen Arbeitsplätze geschaffen. Der größte Teil der Anlage ist nach wie vor ungebaut.

Apple und Foxconn haben die iPhone-Produktion 2011 erfolgreich nach Brasilien ausgeweitet, hauptsächlich um die hohen Importzölle dort zu umgehen.

Obwohl dieses Werk heute in Betrieb ist, verdeutlicht es eine weitere Herausforderung: Selbst bei lokaler Montage wurden die meisten Komponenten immer noch aus Asien importiert.

Vier Jahre nach ihrer Ankündigung wurden in Brasilien hergestellte iPhones Berichten zufolge zum doppelten Preis ihrer in China gefertigten Pendants verkauft.

Ein positiveres, wenn auch begrenztes Beispiel ist die Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Apples Hauptlieferant für Chips.

TSMC hat kürzlich in einer neuen Fabrik in Arizona mit der Produktion kleiner Mengen fortschrittlicher Chips begonnen, wobei Apple ein wichtiger Kunde ist. Dies zeigt, dass einige Hightech-Fertigungen in den USA angesiedelt werden können, obwohl es sich nach wie vor um ein komplexes und kostspieliges Unterfangen handelt.

Ein globales Puzzle: Die Herausforderung der Komponentenbeschaffung

Selbst wenn die Endmontage in den USA möglich wäre, ist das iPhone selbst ein globales Produkt.

Schlüsselkomponenten stammen aus aller Welt: Prozessoren von TSMC in Taiwan, Displays von südkoreanischen Firmen wie LG oder Samsung und unzählige weitere Teile überwiegend aus China.

Nach den derzeitigen Zollstrukturen würde Apple wahrscheinlich Zölle auf diese importierten Komponenten zahlen müssen (obwohl Halbleiter derzeit ausgenommen sind), was die Kosten weiter in die Höhe treiben würde, sofern keine spezifischen Ausnahmen gewährt werden könnten.

Mohan berechnete, dass bei Ablauf der kürzlich verhängten 90-tägigen Zollpause die kombinierte Auswirkung von Zöllen und höheren Arbeitskosten den Preis eines iPhone 16 Pro Max um unglaubliche 91 % erhöhen könnte.

„Auch wenn es möglich sein mag, die Endmontage in die USA zu verlagern, wäre die Verlagerung der gesamten iPhone-Lieferkette ein weitaus größeres Unterfangen und würde wahrscheinlich viele Jahre dauern, wenn es überhaupt möglich wäre“, schloss Mohan.

Angesichts dieser Realitäten hat Tim Cook einen anderen Ansatz gewählt als Steve Jobs’ kategorische Ablehnung.

Cook hat sich aktiv mit der Trump-Regierung auseinandergesetzt, an Veranstaltungen teilgenommen und Apples bedeutende inländische Investitionen hervorgehoben (eine angegebene Verpflichtung von 500 Milliarden Dollar, einschließlich der Produktion von KI-Servern in Houston), auf die Trump oft zustimmend Bezug nimmt.

Diese Strategie erwies sich während Trumps erster Amtszeit als effektiv und sicherte temporäre Zollbefreiungen für wichtige Apple-Produkte wie das iPhone.

Ein bemerkenswerter Moment war 2019, als Apple sich verpflichtete, seine High-End-Mac-Pro-Computer (3.000 Dollar) in einer Fabrik in Texas zu montieren, was in einer Werksbesichtigung gipfelte, an der sowohl Cook als auch Trump teilnahmen.

Analysten vermuten, dass Apple jetzt ähnliche Taktiken anwenden könnte und sich möglicherweise zu einer kleinräumigen US-Produktion von Artikeln mit geringerem Volumen wie HomePods oder AirTags als politische Geste verpflichtet, um umfassendere Ausnahmen zu erhalten.

Erik Woodring von Morgan Stanley sagte gegenüber CNBC: „Da wir jetzt wissen, dass die Trump-Regierung verhandlungsbereit ist, wären wir nicht überrascht, wenn Apple sich zu einer Produktion in geringem Umfang in den USA verpflichten würde… um eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten.“

Letztendlich mag der Ruf nach einem „Made in the USA“-iPhone politisch ansprechend sein, doch das komplexe Geflecht globaler Lieferketten, Arbeitsökonomie und spezialisierter Fähigkeiten stellt enorme Hürden dar.

Apples zukünftiger Weg wird wahrscheinlich eher durch fortgesetzte politische Manöver als durch eine grundlegende und kostspielige Verlagerung seiner Produktionsstandorte geprägt sein.