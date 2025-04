US-Aktien steigen am Dienstag weiter: Dow Jones legt 180 Punkte zu, Nasdaq um 0,4 %

Die US-Aktien handelten am Dienstag überwiegend im Plus und versuchten, ihre zweitägige Gewinnserie fortzusetzen.

Der Dow Jones Industrial Average legte um über 180 Punkte zu, während der S&P 500 und der Nasdaq Composite jeweils um 0,4 % stiegen.

Der Cboe Volatility Index (VIX) fiel wieder unter 30, nachdem er letzte Woche auf etwa 60 gestiegen war.

Die Berichtssaison der Unternehmen wird sich diese Woche weiter intensivieren, wobei wichtige Berichte von United Airlines und Netflix noch ausstehen.

Selbst wenn Unternehmen Quartalszahlen veröffentlichen, werden die tatsächlichen finanziellen und operativen Auswirkungen der weitreichenden Handelsmaßnahmen wahrscheinlich erst später im Jahr deutlich werden.

Derzeit verharren die Märkte im Abwarten-und-Beobachten-Modus.

Die Zölldrohung besteht weiterhin.

Die moderaten Marktbewegungen am Dienstag folgten einer von Technologieaktien angeführten Erholung am Montag, die durch die Erleichterung über die Ausnahmen von Zöllen ausgelöst wurde.

Die Leitlinien der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde bestätigten, dass Elektronik – einschließlich Smartphones, Computer und Halbleiter – von sofortigen Vergeltungszöllen ausgenommen sein würde, was risikoreichen Anlagen Raum zur Erholung gab.

Bemerkungen von Präsident Trump und Handelsminister Howard Lutnick am Wochenende deuteten jedoch darauf hin, dass diese Ausnahmen vorübergehend sein könnten, was die Märkte in Atem hält.

Trotz des Aufschwungs liegen die drei wichtigsten Indizes im Vergleich zu ihrem Niveau vor Trumps Zollerhöhungsankündigung am 2. April weiterhin im Minus.

Der Dow Jones und der Nasdaq liegen immer noch über 3 % im Minus, während der S&P 500 mehr als 4 % verloren hat. Dies unterstreicht die Schwierigkeiten des Marktes, sich in einem volatilen, von politischen Entscheidungen geprägten Umfeld zu stabilisieren.

Gewinne treiben Rallye bei Aktien großer Banken an

Die Bank of America legte um 4 % zu, nachdem sie Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt hatte, die die Erwartungen der Analysten übertrafen.

Die Bank meldete einen Gewinnanstieg von 11 % auf 7,4 Milliarden Dollar bzw. 90 Cent pro Aktie, wobei der Umsatz im Quartal um 5,9 % auf 27,51 Milliarden Dollar stieg.

Die Performance wurde durch einen soliden Anstieg der Nettozinserträge getragen, die 14,6 Milliarden Dollar erreichten und damit die Schätzung von StreetAccount von 14,56 Milliarden Dollar knapp übertrafen.

Die Citigroup-Aktien legten zu, nachdem die Bank stärkere als erwartete Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht hatte, die von der robusten Performance ihrer Handelsabteilungen für festverzinsliche Wertpapiere und Aktien getragen wurden.

Die Aktie legte im frühen Handel um etwa 2 % zu.

Das Unternehmen meldete einen Gewinn von 1,96 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 21,50 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen der Wall Street.

US-Importpreise

Die US-Importpreise sind im März um 0,1 % gesunken, bevor die von Präsident Trump angekündigten umfassenden Zölle in Kraft traten, wie das Bureau of Labor Statistics am Dienstag mitteilte.

Der Rückgang war hauptsächlich auf einen Preisverfall bei Kraftstoffen um 2,3 % zurückzuführen. Von Dow Jones befragte Ökonomen hatten keine Veränderung erwartet.

Auf der anderen Seite der Bilanz blieben die Exportpreise im Berichtsmonat unverändert, nachdem sie im Februar um 0,2 % gestiegen waren. Dies signalisiert einen gedämpften Preisdruck in den internationalen Handelskanälen, selbst angesichts der eskalierenden Zollkonflikte.