Rote Alarmstufe: SCHD ETF zeigt gerade ein seltenes, riskantes Muster.

Der Schwab US Dividend Equity (SCHD) ETF ist in den letzten Wochen eingebrochen, und dieser Trend könnte sich nach der Bildung eines riskanten Chartmusters fortsetzen. Er wurde am Mittwoch bei 25,10 $ gehandelt, was einem Rückgang von 13,25 % gegenüber dem Höchststand im Dezember entspricht.

Die SCHD ETF-Aktie hat ein Todeskreuz gebildet.

Der Schwab US Dividend Equity ETF droht nach dem Auftreten eines Death Cross im Tageschart ein großer Einbruch. Dieser Chart zeigt, dass sich die 50-Tage- und die 200-Tage-Durchschnittslinien zum ersten Mal seit 2023 gekreuzt haben.

Historisch gesehen führt ein Todeskreuz oft zu weiteren Kursverlusten, da es signalisiert, dass die Bären die Oberhand gewonnen haben. Schlimmer noch, dieses Todeskreuz tritt auf, nachdem der Chart zwischen Dezember letzten Jahres und April einen aufsteigenden Kanal gebildet hatte.

Der ETF hat sich auch auf das 50%-Fibonacci-Retracement-Niveau bewegt. Auch Oszillatoren wie der Relative Strength Index (RSI) und der MACD zeigen alle nach unten.

Daher besteht das Risiko, dass der Fonds in diesem Jahr weiter fallen wird, wobei das erste Ziel das Jahrestief von 24 $ ist, was etwa 5,8 % unter dem aktuellen Niveau liegt. Ein Rückgang unter dieses Niveau würde auf weitere Verluste bis zum 78,6 %-Retracement-Punkt bei 22,78 $ hindeuten.

Die bärische Prognose wird ungültig, wenn der SCHD ETF die wichtige Widerstandsmarke von 28 $ überschreitet.

SCHD ETF stock

Warum der Schwab US Dividend Equity ETF abstürzt

Der SCHD ETF fällt, da die Wall-Street-Anleger weiterhin verunsichert sind. Daten von CNN zeigen, dass der Fear and Greed Index in die extreme Angstzone abgestürzt ist. Historisch gesehen bleiben Anleger an der Seitenlinie und verkaufen sogar ihre Aktien, wenn der Fear and Greed Index im roten Bereich liegt.

Die derzeitige Angst wird durch den anhaltenden Handelskrieg zwischen den USA und anderen Ländern, insbesondere China, geschürt. Trump kündigte umfassende Zölle auf alle in die USA importierten Waren an.

Obwohl er einige Zölle auf Waren aus anderen Ländern gesenkt hat, hat er die Zölle auf chinesische Waren drastisch erhöht und damit einen ausgewachsenen Handelskrieg und eine Rezession riskiert.

Analysten warnen vor einer möglichen Rezession, falls diese Zölle nicht aufgehoben werden. In einem kürzlich veröffentlichten X-Beitrag bemerkte Mark Zandi, ein bekannter Ökonom bei Moody’s, dass seine Rezessionswahrscheinlichkeit nach dem starken Rückgang des Verbrauchervertrauens auf 60 % gestiegen ist.

Eine Rezession würde die amerikanische Wirtschaft und die Unternehmen schädigen und sich auf deren Nachfrage und Margen auswirken.

Wie wir hier jedoch geschrieben haben, Und hier sind die Unternehmen im SCHD-ETF aufgrund ihrer Branchen größtenteils von diesen Zöllen ausgenommen. Die meisten Bestandteile gehören zum Finanzdienstleistungssektor, viele davon sind Regionalbanken.

Die anderen Top-Unternehmen im Fonds stammen aus den Sektoren Pharmazeutika und Konsumgüter des täglichen Bedarfs.

Darüber hinaus gibt es Anzeichen dafür, dass Trump seine Drohung mit Zöllen als Verhandlungstaktik einsetzen will. Er hat sich bereits mit einer Delegation aus Japan getroffen, und Analysten erwarten, dass bald ein Abkommen mit China zustande kommen wird.