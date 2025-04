LATAM-Krypto-News: Meli Dólar debütiert in Chile, und Bolivien gibt seinen Plan auf, Treibstoff mit Kryptowährung zu kaufen.

Das Krypto-Ökosystem in Lateinamerika entwickelt sich ständig weiter und ist vielfältig.

Diese Woche gab das Fintech-Unternehmen Mercado Pago die Einführung seiner Kryptowährung „Meli Dólar“ in Chile bekannt, einem Stablecoin, der den Wert des US-Dollars abbilden soll.

Bolivien hingegen gab inmitten einer Energiekrise bekannt, seine Pläne zum Kauf von Kraftstoff mit Kryptowährung aufzugeben.

Mercado Pago startet Meli Dólar in Chile

Laut América Economía verfügt die Mercado Pago App nun über eine Funktion, die es chilenischen Nutzern ermöglicht, Kryptowährungen direkt von ihren Konten aus zu verwenden.

Nutzer können mit chilenischen Pesos auf ihren digitalen Konten Meli Dólar kaufen, aufbewahren und verkaufen.

Wie Cointelegraph en Español bereits berichtete, schließt sich Chile nun Brasilien und Mexiko als einziges lateinamerikanisches Land mit funktionierendem Mercado Pago an.

Die Lösung wurde in Zusammenarbeit mit Ripio entwickelt, einem Unternehmen, das sich auf Kryptowährungsdienstleistungen spezialisiert hat.

Matías Spagui, Senior Director von Mercado Pago, betonte die Bedeutung dieser Einführung und bemerkte: „Der US-Dollar ist weltweit ein zuverlässiger Wertspeicher, eine der stabilsten Währungen und eine einfache Möglichkeit, Vermögen in Zeiten allgemeiner Unsicherheit zu erhalten.“

Bolivien verwirft seine Pläne, Treibstoff mit Kryptowährungen zu kaufen.

YPFB hat sein Engagement für eine kontinuierliche Kraftstoffversorgung im ganzen Land bekräftigt.

Laut der Agencia Boliviana de Noticias erklärte der staatliche Ölkonzern am 15. April, dass der Kauf von Benzin, Diesel und Flüssiggas aus eigenen Mitteln und durch Transferzahlungen des Ministeriums für Wirtschaft und öffentliche Finanzen finanziert werde.

YPFB bekräftigte, dass es keine Pläne habe, Krypto-Assets für diese Transaktionen zu verwenden, und betonte, dass seine gesamte Versorgungsstrategie auf inländischer Finanzierung und staatlicher Unterstützung beruhe.

Obwohl YPFB aufgrund von Verzögerungen bei der Erteilung von Kreditfreigaben durch die Plurinational Legislative Assembly die Verwendung von Kryptowährungen für den Benzinimport als Notfallplan in Erwägung zog, erklärte das Unternehmen, seine Logistik für die Auslieferung flüssiger Kraftstoffe seit März verbessert zu haben.

Dieses Vorhaben zielt darauf ab, trotz der aktuellen finanziellen Probleme, die die bolivianische Wirtschaft betreffen, eine kontinuierliche Versorgung der bolivianischen Bevölkerung mit Benzin, Diesel und Flüssiggas sicherzustellen.

Coinbase tritt dem argentinischen Fintech-Verband bei.

Coinbase ist offiziell der argentinischen Fintech-Kammer beigetreten und hofft, seine Verbindungen zum lokalen Sektor zu stärken.

Der jüngste Schritt stärkt die Präsenz von Coinbase in Argentinien und demonstriert das Engagement des Unternehmens für die Unterstützung lokaler Fintech-Unternehmen.

Matías Alberti, Country Manager von Coinbase in Argentinien, betonte die Bedeutung dieser Zusammenarbeit und merkte an, dass die Mitgliedschaft in der argentinischen Fintech-Kammer es uns ermöglicht, an Dialog- und Kooperationsräumen teilzunehmen, die für das Wachstum der Branche entscheidend sind.

Er fügte hinzu, dass Coinbase sein weltweites Know-how teilen und gleichzeitig von lokalen Talenten lernen möchte, um ein Ökosystem zu schaffen, das als strategisch für die Zukunft der Region angesehen wird.

Mariano Biocca, Geschäftsführer der argentinischen Fintech-Kammer, lobte die Zusammenarbeit mit Coinbase und erklärte, dass deren internationales Know-how der Community zugutekommen werde.