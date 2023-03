21 statistiques sur le marché du logement alors que le monde craint un krach

Au cours de l’année écoulée, pour la première fois depuis longtemps, des gens ont parlé d’un recul du marché du logement.

J’ai publié un article en novembre dernier expliquant pourquoi je pense que, bien que ce soit une peur justifiée, les prédictions apocalyptiques soient peut-être trop pessimistes.

Néanmoins, avec la transition mondiale vers un environnement de taux d’intérêt élevés, les taux hypothécaires ont augmenté et les gens craignent que leurs maisons ne perdent de la valeur.

Voici 21 statistiques sur le marché immobilier qui semble toujours dynamique.

21 Statistiques du marché du logement

Les taux d’intérêt sont à leur plus haut niveau depuis 2008

La hausse des taux d’intérêt est ce qui a déclenché un assouplissement du marché du logement. Des taux d’intérêt plus élevés signifient des versements hypothécaires plus coûteux, ce qui à son tour fait baisser les prix de l’immobilier.

Le très important taux des fonds fédéraux – qui se répercute sur tous les taux d’intérêt de l’économie – se situe actuellement entre 4,5 % et 4,75 %, son plus haut niveau depuis le grand krach financier de 2008.

2. Le rythme de hausse des taux d’intérêt en 2022 a été le plus rapide de tous les temps

Ce n’est pas seulement l’ampleur des hausses de taux d’intérêt qui a pris le marché par surprise. C’est aussi son rythme.

L’inflation a fait son apparition l’an dernier et les banques centrales ont été contraintes de relever les taux de manière agressive. Aux États-Unis, les taux étaient proches de zéro il y a moins d’un an. En 2022, les taux ont augmenté de près de 4 % sur une période de neuf mois – plus rapidement que le précédent cycle de hausse des taux le plus rapide de l’histoire qui a eu lieu en 1988/89.

3. Le marché s’attend à une nouvelle hausse des taux d’intérêt

Le marché s’attend à ce que les taux remontent à nouveau. Selon les attentes actuelles, la Réserve fédérale devrait augmenter ses taux entre 5,25 % et 5,5 % cette année. Certaines prédictions sont encore plus extrêmes, indiquant une faible chance que la barre des 6 % soit atteinte.

4. Le taux hypothécaire sur 30 ans aux États-Unis a atteint son plus haut niveau depuis 2002

Le taux de la Fed est la référence et se répercute sur l’économie dans son ensemble. Mais le taux hypothécaire sur 30 ans aux États-Unis est souvent considéré comme l’élément le plus révélateur de la pression que peut exercer les versements hypothécaires.

Ce taux a dépassé 7 % en novembre, la première fois depuis avril 2002. Il a un peu reculé depuis mais reste extrêmement élevé.

5. Il y a moins d’hypothèques variables que les années précédentes

Une chose qui aide à soutenir les prix de l’immobilier est que les hypothèques variables ne sont pas aussi répandues qu’elles l’étaient auparavant, comme lors du dernier krach immobilier en 2008.

Le graphique ci-dessous, via le Financial Times, montre la comparaison avec 2014 pour différents pays.

6. L’abordabilité du logement a chuté de 29 % en 2022 aux États-Unis

Aux États-Unis, en regardant l’indice d’accessibilité au logement, l’accessibilité a chuté de 29 % rien qu’en 2022. Ceci est le reflet de la crise de la maison de la vie qui saisit à la fois les États-Unis et les nations du monde entier.

7. La population américaine a augmenté de 67 % en 55 ans… L’offre dans le secteur immobilier n’a cependant pas augmenté

La comparaison entre l’offre mensuelle de nouvelles maisons et la croissance démographique américaine explique une grande partie du problème. Alors que la population est passée de moins de 200 millions à 330 millions aujourd’hui, le graphique ci-dessous montre que l’offre mensuelle de maisons neuves (le rapport des maisons neuves à vendre par rapport aux maisons neuves vendues) est loin d’égaler cette croissance.

8. Les prix des maisons aux États-Unis ont bondi de 40 % pendant la pandémie

En regardant le prix de vente médian des maisons américaines pendant la pandémie, les prix ont augmenté de 40 % entre le deuxième trimestre de 2020 et le troisième trimestre de 2022.

9. Les prix des maisons ont été multiplié par 16 en 50 ans

Le prix de vente médian d’une maison aux États-Unis était de 29 200 $ au quatrième trimestre de 1972.

Par rapport au demi-siècle auparavant, le prix de vente médian était en avril 2022 de 468 000 $, soit 16 fois plus.

Source : Fred

10. Les prix de l’immobilier aux États-Unis ont chuté au dernier trimestre pour la première fois depuis que la pandémie a frappé

Cependant, les gains alimentés par la pandémie sont peut-être terminés. Le prix médian de l’immobilier aux États-Unis a légèrement baissé au dernier trimestre, se situant à 0,1 % en dessous de celui du troisième trimestre de 2022.

Bien que cette baisse soit marginale, elle reflète la première chute des prix de l’immobilier depuis la panique d’avril 2020, lorsque la pandémie de COVID a soudainement frappé le monde et que les marchés ont paniqué dans tous les domaines.

Source : Fred

11. Sur une base mensuelle, les prix de l’immobilier aux États-Unis ont chuté pendant cinq mois consécutifs

Bien que l’ampleur des baisses soit faible, sur une base mensuelle, les prix des logements aux États-Unis ont chuté pour le cinquième mois consécutif en novembre 2022, selon les données publiées par la Federal Housing Finance Agency ce mois-ci. Les prix ont baissé de 0,1 % de plus qu’au mois d’octobre.

Source : CNN

12. Les prix des logements aux États-Unis ont augmenté de 17 % en 2021, la plus forte augmentation depuis les années 60

Nous avons des données sur les ventes remontant à 1963, et la hausse médiane du prix des maisons de 17 % en 2021 est supérieure à toute année enregistrée au cours de cette période – l’année 2021 a vu une augmentation de 12 % et 2021 une augmentation de 5 %, la période associée à la pandémie de COVID dans son ensemble affichant une augmentation de 40 %.

Source : Fred

13. Hong Kong est le marché du logement le plus cher au monde

Le prix moyen d’une maison à Hong Kong est de 10 millions de dollars de Hong Kong, ce qui équivaut à 1,3 million de dollars. Cela en fait le marché le plus cher du monde.

Source : Loveproperty

14. Le loyer moyen à Manhattan est supérieur à 5 000 $ par mois

Pour la première fois, le loyer moyen à Manhattan a franchi la barre des 5 000 $ l’été dernier. Même la médiane dépassait 4 000 $ par mois et avait augmenté de 25 % par rapport à l’année précédente.

Source : CNBC

15. À Londres, au Royaume-Uni, les prix des locations privées ont augmenté de 4,3 % l’année dernière

Londres est souvent cité comme l’un des pires marchés immobiliers d’Europe. Les données confirment cela car, même en 2022, les prix des loyers ont augmenté de 4,3 % par rapport à l’année précédente.

Source : Bureau des statistiques nationales

16. Le prix moyen d’une maison au Royaume-Uni a baissé de 0,4 % en décembre

Le dernier indice des prix des logements au Royaume-Uni montre que les prix ont baissé de 0,4 % en décembre 2022. Malgré cette baisse, ils restent 9,8 % plus chers que l’année précédente.

Source : gov.uk

17. La maison la plus chère des États-Unis a été vendue pour 238 millions $

Les quatre derniers étages (non meublés) du 220 Central Park South à Manhattan se sont vendus 238 millions $ en 2019. Cela en fait la maison la plus chère de l’histoire des États-Unis, vendue au gestionnaire de fonds spéculatifs Ken Griffin.

Source : New York Post

18. La maison la plus chère du monde vendue pour 361 millions $ à Hong Kong

La maison la plus chère jamais vendue se trouve à Hong Kong. Le milliardaire Yeung Kin-man est le fondateur et président de Biel Crystal, un fournisseur d’écrans tactiles pour téléphones portables. Il a acheté la propriété pour 361 millions $ en 2017. Elle était à l’origine conçue comme un immeuble entier, mais a été achetée par Yeung dans le but de devenir une très grande demeure.

Source : mansionglobal.com

19. Le pire krach immobilier de l’histoire des États-Unis a eu lieu en 2008, lorsque les maisons ont chuté de 29 %

La grande crise financière de 2008 a été le krach immobilier le plus brutal et le plus rapide de mémoire d’homme. Le prix médian des maisons a chuté de 29 % entre juillet 2006 et janvier 2009. C’est bien loin de la baisse de 0,1 % enregistrée au dernier trimestre.

Source : demographie.com

20. 65,9 % des maisons aux États-Unis sont occupées par des propriétaires

Aux États-Unis, près des deux tiers des maisons sont occupées par des propriétaires. C’est le chiffre le plus élevé depuis 2011.

Source : recensement.gov

21. Plus d’un Américain sur trois qui a possédé une maison dit que ses parents l’ont aidé financièrement

Il n’a jamais été aussi difficile d’être propriétaire d’une maison. Peut-être qu’un sondage YouGov de 2022 résume au mieux cela. Parmi ceux qui ont réussi l’exploit, 35 % disent avoir été aidés financièrement par leurs parents d’une manière ou d’une autre.

Source : YouGov