Le S&P 500 est en baisse, mais pour les investisseurs en euros et en livres sterling, la situation n'a pas été aussi mauvaise

Alors que nous nous dirigeons vers la fin du premier trimestre de 2023, prenons une pause et regardons comment le marché boursier s’est comporté jusqu’à présent cette année.

De toute évidence, 2022 a été une année infernale pour les investisseurs, car les prix ont chuté plus que n’importe quelle autre année depuis la tristement célèbre année 2008. Nous avons vu le rythme de resserrement monétaire le plus rapide de mémoire récente, et avec cela, le marché a chuté… rapidement.

Le S&P 500 a perdu 19,4 %, sa pire année depuis 2022.

Le dollar a pris de l’ampleur en 2022

Néanmoins, il manque ici une chose importante. Et c’est le dollar. À savoir, tous les investisseurs du S&P 500 ne sont pas des citoyens américains. Pour les investisseurs étrangers, les rendements en monnaie locale peuvent être plus pertinents, un point qui est parfois omis.

Cette année, le dollar l’a absolument devancé pendant les trois premiers trimestres de l’année, poussant à la hausse alors que l’incertitude secouait l’économie et que les investisseurs fuyaient vers l’actif le plus sûr du marché, à savoir le dollar.

Son statut de monnaie de réserve mondiale signifie qu’elle a tendance à se renforcer en temps de crise – du moins par rapport aux autres devises.

Comment les investisseurs étrangers se sont-ils comportés en 2022 ?

Comme je l’ai écrit dans cet article en décembre dernier, cela signifie que les rendements n’ont en fait pas été si mauvais pour les investisseurs étrangers. Cependant, avec le ralentissement de l’inflation au cours des derniers mois de l’année dernière, le dollar a redonné quelques gains aux autres devises.

Le graphique ci-dessous montre les rendements du S&P 500 en dollars et en devises étrangères. Comme vous pouvez le voir, sur une base annuelle, l’appréciation globale du dollar a contribué à protéger quelque peu les investisseurs étrangers.

Une autre façon de voir cela est ci-dessous, les rendements finaux de l’indice sur une sélection de principales devises.

Que s’est-il passé en 2023 ?

En 2023, le dollar a un peu rebondi, tandis que le S&P 500 a enregistré une hausse relativement modeste de 3,3 %.

La disposition actuelle par rapport au 1er janvier 2022 est la suivante :

Ainsi, s’il est indéniable que l’année a été difficile pour les investisseurs, les effets de change signifient que le coup a été atténué pour les investisseurs étrangers au moins.

Jusqu’à présent, alors que le premier trimestre touche à sa fin, 2023 a été une année mouvementée, le chaos bancaire des dernières semaines suscitant des inquiétudes. Cependant, les mouvements de prix ont été… bons. Pour les investisseurs à long terme, ils espèrent que l’épisode ne sera pas plus qu’une note de bas de page et que le S&P 500 enregistrera une année positive – pour les investisseurs étrangers et américains – après ce qui a été une année 2022 écrasante.