Le prix de l’argent (XAG/USD) a connu une forte tendance haussière au cours des dernières semaines, alors que l’indice du dollar américain (DXY) glisse et que l’or se rapproche de son plus haut historique. Le métal s’échangeait à 24,70 $, soit environ 24 % au-dessus du niveau le plus bas de mars. En conséquence, l’action iShares Silver Trust (SLV) a également atteint son plus haut niveau depuis avril de l’année dernière.

Corrélation argent et or

La principale raison pour laquelle le prix de l’argent a bondi récemment est sa corrélation étroite avec l’or et la relation inverse avec l’indice du dollar américain. L’or a atteint un sommet de 2 040 $, soit quelques points en dessous de son sommet historique de 2 070 $.

Les analystes attribuent cette performance à la demande continue d’or alors que les pays se dirigent vers sa sécurité. Au cours des derniers mois, les banques centrales comme celles de Turquie, de Russie et du Kazakhstan ont toutes acheté de l’or alors que les inquiétudes concernant le dollar américain demeurent.

Une autre raison est qu’il y a des signes que la Réserve fédérale est sur le point de suspendre ses hausses de taux d’intérêt. Comme je l’ai déjà écrit, des banques centrales comme la Reserve Bank of India, l’Australie et le Canada ont toutes suspendu leurs hausses de taux d’intérêt.

Par conséquent, la plupart des analystes estiment que la Fed augmentera les taux d’intérêt qui ont bondi de 0,25 % lors de sa réunion de mai, puis marqueront une pause lors des prochaines séances. C’est aussi le message envoyé par le marché obligataire. Le rendement des obligations à 10 ans a chuté à 3,36 % tandis que celui à 5 ans a chuté à 3,45 %. Il y a quelques semaines, ces rendements étaient supérieurs à 4 %.

Le prix de l’argent et l’ETF SLV ont tendance à réagir aux actions de la Réserve fédérale. Dans la plupart des périodes, l’argent se porte bien lorsque la Fed assouplit ou lorsqu’elle prévoit d’assouplir sa politique. Au cours de cette période, l’indice du dollar américain (DXY) a tendance à baisser. L’indice est passé d’un sommet de 115 $ en 2022 à un creux de 101 $.

Analyse du cours de l’action SLV ETF

Graphique SLV par TradingView

Le graphique journalier montre que l’action SLV ETF a connu une forte tendance haussière au cours des derniers jours. Il a réussi à dépasser le niveau de résistance important à 22,56 $, le point le plus élevé en décembre, janvier et février. Le stock a invalidé le modèle à double sommet. Il a dépassé la moyenne mobile exponentielle sur 50 périodes tandis que l’indice de force relative (RSI) a dépassé le niveau de surachat.

Par conséquent, il est probable que le cours de l’action SLV continue d’augmenter alors que les haussiers ciblent la prochaine résistance clé à 25 $, le point le plus élevé en mars de l’année dernière.