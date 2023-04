Investissement à long terme : le S&P 500 recule désormais dans le top 10 au cours du siècle dernier

Dan est analyste de données chez Invezz, combinant des compétences quantitatives et une expérience macro pour compiler des analyses… lire la suite

Hier, j’ai publié un article sur la domination du marché boursier américain depuis le grand krach financier de 2008.

Au cours de cette période de 14 ans, le S&P 500 a tout roulé devant lui. Générant un rendement de 358 % depuis 2009, les investisseurs qui ont aveuglément misé sur le plus grand marché boursier du monde ont profité d’énormes gains.

La technologie a explosé, avec l’émergence des sociétés FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google) poussant la cohorte du Nasdaq vers des sommets vertigineux, même après le recul brutal de l’année dernière.

Mais dans cet article, je veux plonger dans le S&P 500 sur une période beaucoup plus longue – 150 ans. Bien que vous puissiez affirmer (avec mérite) que ce qui s’est passé dans les années 1880 n’est pas pertinent – les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures, en particulier celles du 19ème siècle – il est toujours intéressant de suivre l’évolution des prix dans le cadre d’un échantillon beaucoup plus large.

À savoir, je voulais voir combien de temps les investisseurs ont été sous l’eau dans le passé à cause d’investissements inopportuns sur le marché. J’ai regardé une version de cela la semaine dernière, en construisant une simulation d’un investisseur qui est entré sur le marché * en plein * au sommet du marché en décembre 2021. La seule chose était que cet investisseur hypothétique a continué à atteindre la moyenne du coût en dollars depuis (alerte spoiler : ils sont maintenant en profit).

Mais que se passe-t-il si vous êtes vraiment le pire investisseur possible ? Et si vous investissiez précisément au sommet du marché, puis que vous n’investissiez plus jamais ? En d’autres termes, combien de temps peut s’écouler sur un achat en bourse avant de récupérer l’argent ?

Le S&P 500 monte en moyenne

Tout d’abord, regardons rapidement le S&P 500 historiquement avant de répondre à la question. Le tableau ci-dessous est un graphique non ajusté de l’inflation de l’indice sur une échelle logarithmique. Comme nous le savons, la tendance à long terme est à la hausse, avec de nombreuses oscillations en cours de route.

Et donc nous savons d’après ce tableau qu’il y aura des périodes où nos achats seront sous l’eau. Finalement, cependant, le marché les a fait remonter. La question est, combien de temps cela a-t-il pris ?

En regardant les données sur les prix au cours du siècle dernier, j’ai tiré les dix périodes les plus longues entre les pics boursiers. Ci-dessous le résultat :

Quelques choses ici. La première est que, comme toujours, la Grande Dépression des années 1920 ressort de manière flagrante. Ce fut une contraction économique épouvantable et il n’y a pas moyen de contourner cela, mais le calendrier discordant de 25 ans qu’il a fallu au marché pour reprendre les niveaux précédents est trompeur.

Le S&P 500 a ouvert en septembre 1929 au prix de 31,3. Ce n’est que 25 ans plus tard, en septembre 1954, qu’il atteindra ce niveau (je regarde les chiffres mensuels).

Cependant, la Grande Dépression était une ère déflationniste et ces chiffres ne sont pas ajustés en fonction de l’inflation. En fait, c’est cette déflation pernicieuse qui a vraiment mis les États-Unis à genoux. En regardant l’IPC, l’indice des prix de 1936 était inférieur de 18 % à celui de 1929, et en tenant compte de cela, les investisseurs auraient repris ce sommet de 1929. Bien sûr, c’était toujours une chronologie de sept ans, mais pas tout à fait vingt-cinq.

Pourtant, c’était il y a 100 ans. Plus récemment, les trois périodes de stérilité les plus longues ont été :

1973-1980

Les années 70 ont été une période difficile pour les investisseurs, avec un certain nombre d’événements chaotiques. Après l’abandon de l’étalon-or par Nixon en 1971, les États-Unis ont été plongés dans une longue période de stagflation – inflation élevée et croissance stagnante.

Les taux d’intérêt sont montés à près de 20% pour lutter contre l’inflation néfaste (et vous pensiez que 5% c’était mal…) alors qu’un embargo pétrolier a conduit à une crise énergétique, et que la décennie a été un cauchemar pour les investisseurs.

Bulle point com

La bulle Internet a écrasé les marchés, et ce n’est qu’en 2007 que les marchés ont retrouvé leurs sommets précédents. Bien sûr, cela n’a pas duré longtemps…

Grand krach financier

Le krach de 2008 était communément connu comme la pire crise économique depuis les années 1920, et le marché l’a également reflété. Les prix ont cratéré et n’ont repris les sommets précédents qu’en 2013, au milieu d’une période sans précédent de taux d’intérêt bas et d’assouplissement quantitatif, qui n’a pris fin qu’en 2022.

La bourse a-t-elle touché le fond ?

La question est maintenant qu’en est-il du marché actuel ? Le graphique ci-dessus montre que le marché boursier a maintenant parcouru 16 mois depuis le pic de décembre 2021, ce qui signifie qu’il est entré dans le top 10 des périodes les plus longues.

Non pas que nous puissions en déduire beaucoup d’informations. La bulle Internet et la GFC montrent que nous n’avons vu que récemment des périodes extrêmement longues avant que les pics précédents ne soient repris.

Mais la question est-elle vraiment pertinente ? Le marché ne se négocie plus à son apogée, donc d’une certaine manière, nous ne devrions pas nous comparer aux sommets précédents. C’est là que nous entrons dans le domaine de la moyenne d’achat. Le marché a considérablement reculé l’année dernière, ce qui, en termes historiques, a toujours signifié un bon moment pour acheter – en supposant que vous disposiez d’un horizon temporel suffisamment long.

Mais les données présentent une mise en garde et soulignent à quel point la volatilité du marché boursier peut être dangereuse pour un investisseur. Si vous n’avez pas le luxe d’un horizon à long terme, tout cela devient beaucoup plus difficile. Qui peut dire que le marché ne baissera pas encore de 30 % à partir d’ici et qu’il faudra une décennie pour retrouver les sommets précédents ?

Je l’ai dit un million de fois auparavant, mais la bourse est une machine à créer de la richesse à long terme. Le seul problème, c’est qu’il ne monte pas en ligne droite. C’est pourquoi la tolérance au risque et l’allocation d’actifs sont si importantes. Un regard rétrospectif sur les zones de déclin précédentes devrait marteler cette maison.