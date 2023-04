Perspectives du prix de l'argent mitigées alors même que le Comex s'épuise et que le PIB mondial diverge

Il se passe quelque chose d’assez particulier au Comex.

La bourse, traditionnellement dominée par les transactions non allouées, a vu une importante sortie de métaux précieux physiques de ses coffres.

L’or et l’argent non alloués sont une autre façon de dire qu’il n’y a pas de métaux précieux physiques détenus en votre nom.

Au lieu de cela, le client s’intéresse à un contrat qui représente du métal qu’il ne pourra jamais physiquement retirer.

Il s’agit essentiellement de dérivés destinés à suivre le prix sous-jacent de la matière première, et l’entité émettrice peut ne pas avoir le métal requis en garde.

En effet, lorsque les traders prennent une position sur ces contrats, ils exécutent une stratégie de prise de bénéfices ou l’utilisent à des fins de couverture à découvert sans qu’aucun métal physique n’échange de mains.

Les lecteurs intéressés peuvent en savoir plus sur la dichotomie sous-jacente dans cet article.

Comex argent drainé

Cependant, l’attitude des investisseurs envers les métaux physiques semble s’éloigner rapidement de ce système basé sur le papier.

Un rapport montre qu’au cours de l’année précédant le 17 mars, les participants à la bourse ont pris livraison de 17,3 % de l’argent physique disponible au Comex au lieu de les maintenir sous forme de contrats négociables.

Il s’agit d’un renversement extraordinaire qui ressort clairement d’un mémorandum signé entre la London Bullion Markets Association (LBMA) et le London Platinum and Palladium Market (LPPM) en 2013,

Les investisseurs acquièrent un intérêt dans les métaux, bien que dans la plupart des situations, la livraison physique n’aura pas lieu et dans 95% des transactions, la négociation de métaux non alloués sera

entreprises… 95% des transactions sont en métal non alloué : donc, parce qu’elles sont traitées comme des services, la localisation du métal sous-jacent est

pas pertinent… Cependant, dans le cas du métal non alloué (environ 95% du total), il n’y a pas de frais réels de stockage car le métal appartient à la banque.

Cela devient encore plus exceptionnel lorsque l’on considère les marges.

Pour les commerçants souhaitant s’intéresser à un bloc de 1000 contrats, ils ne seraient tenus de verser qu’une proportion, disons 10 à 15% de la valeur totale du métal pour commencer à effectuer des transactions.

En effectuant des retraits aussi massifs, les marchés soutiennent essentiellement que l’argent physique est la source de richesse la plus durable par rapport aux contrats papier, et ils sont prêts à effectuer des paiements d’environ 7 à 10 fois la valeur pour sécuriser la chose réelle.

Cela correspond à la demande de la banque centrale pour les métaux précieux, qui augmente depuis plus d’un an.

Compte tenu de cette activité, la sous-pile populaire GoldFix s’attend à ce que,

Une énorme tornade de prix se prépare pour les métaux précieux.

Les déséquilibres physiques jouent les seconds violons

Les achats d’argent ont bondi l’année dernière avec le World Silver Survey 2023 du Silver Institute qui estime une augmentation de 22 % des achats d’investissements physiques et une augmentation de 5 % de la demande d’applications industrielles.

Toutes les principales catégories ont été propulsées à des niveaux record en 2022, entraînant des achats globaux de 1,242 milliard d’onces, soit près des deux cinquièmes au-dessus des niveaux de 2020.

Les applications comprenaient les segments du photovoltaïque et de l’électrification, les constructeurs automobiles, la technologie de réseau 5G et l’industrie de la construction.

La demande de bijoux et d’argenterie a été stimulée par le marché indien suite à la baisse des prix, à l’amélioration de l’emploi, à la libération de la demande refoulée et à la diversification des avoirs financiers.

Pourtant, les prix du Comex sont restés largement dans la fourchette, au moins jusqu’au quatrième trimestre 2022, lorsque les marchés débattaient de la possibilité d’une pause de la Fed, avant de se modérer fortement au premier trimestre 2023.

Cela est dû à l’ampleur même du marché des dérivés papier qui suit la forte demande des investisseurs pour les titres financiers et éclipse les fondamentaux physiques dominants.

Contrairement à la demande de détail qui a trouvé un moteur dans l’inflation persistante, les taux élevés ont tenu la demande institutionnelle à distance, ce qui a conduit à une vision largement baissière du Comex.

Écart d’approvisionnement et déficits structurels

Malgré la demande croissante pour le métal précieux, l’offre s’est contractée l’année dernière, chutant de 5,2 millions d’onces dans le monde, poussant l’argent vers une deuxième année consécutive de déficits.

Source: Metal Focus, Bloomberg

La production minière a connu des difficultés, en raison de la baisse des rendements des sous-produits dans les mines de plomb et de zinc en Chine, tandis que la production péruvienne a chuté en raison de la baisse des teneurs en métaux, des suspensions de travail et des perturbations sociales, ce qui a contribué de manière significative au déficit record de 237,7 millions d’onces sur le marché.

Selon le Silver Institute, cumulant les lourds déficits de 2021 et 2022,

… plus que compensé les excédents cumulés des 11 dernières années.

Bien que l’Institut s’attende à ce que ce déséquilibre se réduise à 142,1 millions d’onces en 2023, cela équivaudrait toujours à la moitié de la production minière mondiale.

Cependant, il est peu probable que les effets de la divergence physique sur les prix contribuent de manière significative aux sentiments haussiers à court terme, sauf peut-être par le biais d’achats physiques supplémentaires.

Citi a lu

Au cours des dernières semaines, les prix au comptant de l’argent ont commencé à réagir en montrant une certaine dynamique haussière, probablement à la suite des attentes d’un dollar plus faible et de la possibilité que la Fed cesse ses hausses de taux.

Source: KITCO

Maximillian J. Layton, directeur général, responsable de la recherche sur les matières premières EMEA chez Citi, est optimiste sur l’argent, ce qui entraîne une révision à la hausse des prévisions sur trois mois de la banque de 4 à 28 dollars et des prévisions sur six mois de 2 à 30 dollars.

Sa thèse principale s’appuie sur la divergence de la croissance économique des pays avancés par rapport aux marchés émergents.

Le FMI s’attend à ce que les économies avancées connaissent un “ralentissement prononcé de la croissance” à 1,3 % en 2023, tandis que les économies émergentes devraient connaître une croissance de 3,9 %.

L’année suivante, cet écart devrait se creuser à 1,4 % et 4,2 %, respectivement.

L’équipe de Citi a identifié cette dynamique de croissance comme étant conforme aux précédents marchés haussiers de l’argent en 2007-08, 2010-2011 et à l’été 2020.

Par exemple, à partir d’août 2010, les prix ont bondi de 30 dollars l’once en six mois, alors qu’en 2020, ils ont augmenté de 10 dollars l’once en quelques semaines.

Encore une fois, ces fortes augmentations sont en partie dues à la petite taille du marché international de l’argent qui est sujet à une forte volatilité mais peut également connaître des cassures beaucoup plus marquées.

Une croissance plus élevée dans les marchés émergents peut suggérer une demande industrielle plus élevée ainsi qu’une demande de détail déjà forte, tandis qu’une croissance plus faible dans les marchés développés peut entraîner une demande accrue de métaux précieux de la part des institutions, en particulier à des taux d’intérêt plus bas.

Faiblesse du dollar

L’équipe de Citi s’attend à ce que le billet vert continue de s’affaiblir par rapport aux autres devises, le DXY baissant de près de 2 % depuis le début de l’année.

La force du dollar est directement corrélée à des taux d’intérêt plus élevés en raison des entrées de capitaux alors que les investisseurs internationaux recherchent de meilleurs rendements dans les actifs libellés en monnaie de réserve mondiale.

Cependant, le 3 mai pourrait marquer la dernière hausse des taux pour la Réserve fédérale alors que les conditions financières se resserrent, que le plafond de la dette menace, que les tensions dans le secteur bancaire régional réapparaissent, que le climat des affaires continue de se détériorer et que le secteur immobilier montre des signes d’affaiblissement.

Les lecteurs intéressés peuvent en savoir plus sur les perspectives des principales banques centrales dans cet article.

Un dollar plus faible soutiendrait le prix international de l’argent qui est évalué dans la devise.

Un autre aspect important à prendre en compte est l’augmentation des engagements nationaux poussant le récit de la dé-dollarisation qui, en cas de succès, pourrait considérablement affaiblir la demande en dollars.

Les derniers développements à ce sujet sont disponibles dans cet article.

Reste à savoir dans quelle mesure et à quelle vitesse de telles initiatives peuvent émerger en tant qu’alternatives monétaires véritablement viables.

Cependant, la confiance des banques centrales dans l’achat de métaux précieux au lieu de s’auto-assurer via le change est un signal que cette classe d’acteurs de marché très sophistiquée préfère à tout le moins se prémunir contre une éventuelle baisse du dollar.

Demande d’ETF

Les analystes de Citi ont également noté,

L’achat d’ETF semble fortement corrélé négativement avec les taux d’intérêt réels américains… (la demande de métaux précieux pourrait) augmenter en 2023.

Étant donné que les métaux précieux ne génèrent pas un flux régulier de revenus, ils ont tendance à être peu compétitifs par rapport aux actifs porteurs d’intérêts.

À mesure que les taux d’intérêt réels augmentent, ils ont tendance à devenir moins favorisés.

Si le taux des fonds fédéraux commence à baisser, peut-être plus tard cette année, la demande d’ETF en argent pourrait augmenter de manière significative, Citi notant que les marchés haussiers antérieurs ont vu la demande de produits à terme augmenter de 2 à 4 fois les niveaux actuels.

Vues mitigées et opportunité physique

Le groupe Citi s’attend à ce que l’argent puisse connaître une hausse de plus de 10 %, et même atteindre 34 dollars l’once dans une fenêtre de six à douze mois.

Le risque pesant sur ces perspectives se concrétiserait si la Fed parvenait à continuer de relever les taux malgré les fragilités financières, ce qui nuirait probablement à la fois à la demande institutionnelle et industrielle.

Au contraire, si les taux d’intérêt continuent de rester élevés dans un contexte d’inflation élevée, la demande tant institutionnelle qu’industrielle pourrait en pâtir.

En conséquence, les analystes du Silver Institute ont une vision beaucoup plus modérée et tiennent compte de la baisse du prix à 18 dollars avant la fin de l’année.

La forte divergence de vue est une démonstration de l’influence que la Fed détient toujours sur presque tous les marchés financiarisés.

À ce stade, le marché des produits dérivés est toujours responsable de la fixation des prix, malgré le tableau de l’offre et de la demande.

Pourtant, les vastes retraits de métal physique des échanges de papier pourraient ouvrir la voie à un prix de l’argent qui dépend davantage de l’image physique.

Pour les investisseurs qui souhaitent explorer la sécurité des marchés physiques par opposition aux produits papier, des taux plus élevés pendant plus longtemps peuvent s’avérer être une opportunité d’achat.