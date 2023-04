Qu'est-ce que l'investissement en crédit carbone ? Une introduction sur les moteurs de cette nouvelle classe d'actifs

Le sujet du changement climatique devient de plus en plus important à mesure que la planète craque sous l’empreinte croissante de l’humanité. Pour les marchés financiers, les effets sont également à la hausse ; l’impact de l’investissement ESG s’étend, qu’on l’aime ou qu’on le déteste, tandis que l’Inflation Reduction Act (IRA) de 2022 de l’administration Biden est sans doute la législation américaine sur le climat la plus percutante à ce jour.

Pourtant, malgré tout cela, les deux dernières années ont également apporté des développements inquiétants pour ceux qui s’inquiètent du changement climatique. Le marché de l’énergie a explosé l’année dernière, les cinq premières compagnies pétrolières battant des records. Le quintet a encaissé près de 200 milliards de dollars de bénéfices, soit 22,4 millions de dollars par heure, alors que les prix de l’énergie sont devenus verticaux au milieu de la guerre en Ukraine.

Ajoutez à cela une économie mondiale émergeant d’une pandémie qui ne se produit qu’une fois par génération (espérons-le), et la demande de combustibles fossiles a grimpé en flèche. Tout cela offre une toile de fond intrigante pour l’investissement dans le crédit carbone, une classe d’actifs émergente qui commence à être mieux couverte.

Le protocole de Kyoto de 1997 et l’accord de Paris de 2015 ont mis en œuvre des objectifs et des réglementations convenus au niveau international concernant les émissions de carbone. L’aspect social est bien couvert, mais une évolution fascinante a été l’émergence d’un marché pour les émissions de carbone elles-mêmes, qui ont en quelque sorte été transformées en une marchandise, tout comme l’élément sous-jacent lui-même.

En effet, les crédits carbone (ainsi que les compensations carbone) peuvent désormais être achetés et vendus sur le marché. Par conséquent, les crédits carbone sont une solution basée sur le marché pour l’impact pernicieux des émissions sur notre planète. Une autre façon de voir les choses : un crédit carbone est le prix convenu par le marché pour l’impact futur d’une tonne d’émissions de carbone sur la planète.

Comment le marché fixe-t-il le prix des crédits carbone ?

Les marchés des crédits carbone trouvent encore leur niveau. C’est pour diverses raisons, mais rien de plus que le simple fait qu’il est extrêmement difficile de quantifier les dommages qu’une quantité spécifique de carbone causera à la planète sur toute la ligne.

Mais je voulais plonger et analyser l’évolution des prix, même si je ne disposais que d’une courte période de données pour travailler avec cette classe d’actifs. Et comme nous le verrons bientôt, ce n’est pas aussi simple qu’une hypothèse aveugle que le prix des crédits augmentera à mesure que les régulateurs réduiront le plafond des émissions à l’avenir.

Nous pouvons examiner les ETF pour avoir une bonne idée de l’évolution du marché. L’ETF KraneShares Global Carbon Strategy (KRBN) suit un indice de référence des contrats à terme sur les crédits carbone les plus négociés (d’Europe et d’Amérique du Nord). Le graphique ci-dessous montre comment il s’est comporté en 2021 et 2022, que j’ai tracé par rapport au S&P 500 pour la perspective. Comme décrit ci-dessus, cela a évidemment été une période particulièrement volatile pour l’énergie, ainsi que pour les marchés dans leur ensemble.

Les investisseurs en crédits carbone se sont évidemment bien comportés, en particulier fin 2021 (la demande d’électricité a bondi, soutenue par un hiver rigoureux en Europe). Mais comme je l’ai évoqué précédemment, ce n’est pas un marché aussi efficace que de nombreuses classes d’actifs établies. Voyons les choses sous cet angle : si le prix des énergies fossiles baisse, la consommation devrait augmenter et donc le prix des crédits carbone devrait également augmenter en conséquence. Nous devrions voir une relation inverse très forte, n’est-ce pas ?

Eh bien, ce n’est pas ce qui s’est passé jusqu’à présent. J’ai utilisé le prix du charbon comme approximation du coût des émissions dans le graphique suivant (pas idéal mais il est indicatif), en le régressant par rapport à l’ETF carbone mentionné précédemment pour illustrer la relation. Pardonnez les axes du crime, mais cela démontre que même s’il existe certainement une corrélation, elle n’est pas aussi étroite que vous pourriez vous y attendre (la volatilité du charbon est également à un tout autre niveau).

Ou peut-être que tracer directement la corrélation est plus illustratif. Sans trop trahir mon amour des corrélations et des mathématiques, il existe un tas de mesures différentes que l’on pourrait utiliser ici (j’ai tracé le Pearson 60 jours sur une base continue ici). Le tableau ci-dessous montre que si la corrélation reste raisonnablement proche de -1 pendant une grande partie de la période analysée, il existe également des écarts importants.

De toute évidence, il y a d’autres facteurs à l’œuvre ici au-delà du prix des combustibles fossiles. Alors que l’on peut rêver d’un scénario dans lequel le prix des crédits carbone augmente à mesure que le coût de la pollution augmente, probablement en raison des actions des régulateurs, ce n’est pas le cas. Les données montrent clairement qu’il y a autre chose qui motive l’action des prix des crédits carbone.

Madeline Hume, Senior Research Analyst chez Morningstar, a rédigé un excellent rapport de recherche sur la classe d’actifs en septembre dernier et a également rencontré cette énigme.

Les bêtas – qui tiennent compte du niveau ainsi que de la direction des relations de rendement – de l’indice S&P GSCI Carbon Emissions Allowances, uniquement européen, tombent généralement en dessous de 0,5 par rapport aux marchés des matières premières que nous avons étudiés. En effet, sur des périodes glissantes de six mois au cours des cinq dernières années, les crédits carbone de l’UE ont en fait évolué avec les prix de l’énergie aussi souvent qu’ils ont évolué contre eux. Madeline Hume, analyste de recherche senior chez Morningstar

Alors que le rapport de Morningstar était clairement plus approfondi car il se concentrait sur une gamme de matières premières plutôt que sur mon rapide tableau de la corrélation avec le charbon, la conclusion est la même. Le prix des crédits carbone ne converge pas autant qu’il le devrait vers le coût de la pollution, du moins du point de vue d’un régulateur.

Cela est principalement dû aux mains lourdes de la conformité et aux politiques en constante évolution. Les gouvernements ont leur mot à dire sur l’approvisionnement, tandis que la réduction des émissions et le respect des objectifs internationaux varient énormément d’un pays à l’autre (l’UE est le chouchou des enseignants ici, mais d’autres régions ont été beaucoup moins diligentes).

Même les régulateurs eux-mêmes peuvent avoir un impact en modifiant les entreprises qui relèvent du plafond. N’oubliez pas que les régulateurs imposent aux entreprises de respecter ce plafond d’émissions, ce qui a un impact clé sur le marché des crédits.

Il n’est donc pas si simple de dire « le prix des crédits carbone doit augmenter car les régulateurs doivent augmenter le coût des émissions pour atteindre les objectifs climatiques ». Cela peut avoir un sens conceptuel, mais nous vivons dans le monde réel, et les facteurs politiques et réglementaires affectent grandement les marchés – en particulier lorsque l’on s’aventure aussi loin dans de telles classes d’actifs « nouvelles » (demandez simplement à un investisseur en crypto-monnaie comment la réglementation peut faire bouger les choses ! ).

De toute évidence, l’investissement dans les crédits carbone est une classe d’actifs émergente avec un E majuscule, et donc associée à un risque pour les investisseurs. Cet article n’est qu’une introduction, et j’ai déjà hâte d’entrer dans le vif du sujet et de vraiment plonger dans les données pour voir ce qui stimule la demande ici, à quel point la liquidité est et ce que l’avenir pourrait réserver dans ce farfelu coin des marchés financiers.

Pour l’instant, les investisseurs doivent se méfier du fait que, comme beaucoup de choses dans le domaine expérimental, l’investissement dans les crédits carbone comporte des risques. En passant, je me suis longtemps demandé quels sont les critères pour qualifier quelque chose d'”investissement” plutôt que de “pari”. Une énigme pour un autre jour, peut-être ?