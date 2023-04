Déplacez-vous sur le dollar zimbabwéen, ces autres devises s'effondrent

Le dollar zimbabwéen est bien connu pour son effondrement remarquable qui a conduit à la facture sans valeur d’un billion de dollars. Comme je l’écrivais ici , la nouvelle version du ZWD n’a cessé de plonger au cours des derniers mois. Cependant, il semble que d’autres devises du marché émergent et frontalier s’effondrent également.

Shilling kenyan

Le shilling kenyan (KES) est en chute libre alors que l’économie a implosé. L’USD/KES, qui s’échangeait à 58 en 1997, a maintenant bondi à 135,75. Les banques et autres bureaux de change vendent maintenant l’USD pour plus de 150.

Cette situation s’est produite alors que les exportations du pays ont chuté et que les importations ont bondi. Sa dette nationale a atteint un niveau record tandis que la productivité du travail a chuté. La dette extérieure arrivant à échéance à un rythme plus rapide, il est probable que le shilling kenyan continuera de baisser dans les mois à venir. Je soupçonne qu’il atteindra 200 d’ici 2024 alors que la crise de la dette du pays et les salaires du secteur public se poursuivent. Pas plus tard que cette semaine, les gouverneurs des comtés ont menacé de fermer les opérations en raison du manque de liquidités.

livre turque

La livre turque s’est également effondrée au cours des dernières décennies. La paire USD/TRY se négocie à un niveau record d’environ 20, soit 1 589 % de plus que le point le plus bas de 2008. Contrairement à d’autres pays, l’effondrement de la livre turque s’est auto-infligé puisque la productivité du pays reste élevée.

La lire a plongé à cause des politiques monétaires non conventionnelles de la CBRT. Il a simplement réduit les taux d’intérêt dans une période de forte inflation. Il lui manque également la confiance nécessaire en raison de l’ingérence politique. Par conséquent, comme je l’ai écrit ici , la livre turque peut monter en flèche si le pays élit un nouveau président en mai, ce qui est hautement improbable.

Naira nigérian

L’effondrement du naira nigérian a été triste à voir. L’USD/NGN a bondi de plus de 465 % par rapport au point le plus bas de 1998. Cet effondrement s’est produit alors même que le volume des exportations de pétrole reste élevé.

Le défi pour l’économie nigériane est qu’elle exporte du pétrole brut et importe ensuite des produits raffinés coûteux. En outre, le pays accorde des subventions coûteuses au carburant, qui l’ont vu pousser l’excédent budgétaire à des sommets historiques. Le nouveau gouvernement fait face à une bataille difficile pour sauver le naira nigérian.

Roupie pakistanaise

L’autre monnaie devenue sans valeur est la roupie pakistanaise. La paire USD/PKR a bondi à un plus haut de 275, soit environ 600 % au-dessus des plus bas de 2008. Cette situation pourrait s’aggraver dès que le pays devrait faire défaut sur ses obligations en juin s’il n’y a pas de sauvetage du FMI. Comme l’Argentine nous l’a montré, un sauvetage du FMI est généralement une mesure à court terme qui stimule temporairement la monnaie. Le peso argentin a plongé malgré plusieurs plans de sauvetage de l’agence.

livre libanaise/livre

L’effondrement de l’économie libanaise est bien connu. Comme je l’écrivais ici , le pays traverse un défi majeur. Ses exportations ont plongé alors que le secteur bancaire du pays est au bord du gouffre. Le pays est passé à une société monétaire et les analystes estiment que la situation va continuer à se détériorer. Par conséquent, la possibilité d’un effondrement de la LBP est significativement élevée.

https://www.youtube.com/watch?v=ToIJLPDBato&t=322s