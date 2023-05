Le cours de l'action Berkshire Hathaway devrait augmenter, mais il existe 2 risques clés

Le cours de l’action Berkshire Hathaway ( NYSE : BRK.A ) s’est relativement bien comporté au cours de la dernière décennie. Les actions ont bondi de 190 % au cours des 10 dernières années par rapport à l’indice S&P 500 qui a bondi de plus de 150 %.

Berkshire Hathaway est-il un bon achat ?

Berkshire Hathaway a fait la une des journaux ce week-end après que la société a publié ses résultats financiers et tenu son assemblée annuelle très surveillée. Il y a eu plusieurs nouvelles importantes lors de l’assemblée annuelle.

Tout d’abord, la société a annoncé qu’elle poursuivra le rachat de ses actions car elle n’a réalisé aucun investissement majeur au cours du trimestre. La société a acheté des actions d’une valeur de plus de 4,4 milliards de dollars au premier trimestre après avoir racheté des actions d’une valeur de 2,6 milliards de dollars au même trimestre en 2022. Au total, Berkshire a réduit ses actions en circulation à 1,47 million par rapport au sommet de 2019 de 1,67 million.

Deuxièmement, les états financiers de la société ont montré que son revenu d’exploitation de souscription d’assurance s’élevait à 911 millions de dollars, tandis que ses revenus de placement s’élevaient à 1,97 milliard de dollars. BNSF, les bénéfices du géant ont atteint 1,25 milliard de dollars tandis que ses revenus contrôlés ont légèrement augmenté pour atteindre 3,07 milliards de dollars. Les revenus des entreprises non contrôlées ont dépassé 568 millions de dollars.

Troisièmement, Warren Buffett a confirmé que Greg Abel serait le prochain PDG. En outre, la société a également confirmé qu’elle n’était pas intéressée par l’acquisition d’Occidental, une société pétrolière et gazière qu’elle avait accumulée auparavant.

Berkshire Hathaway est un bon investissement dans une période de turbulences sur le marché. D’une part, il n’a aucune exposition au secteur bancaire qui est devenu récemment très vulnérable. La société profite également de la hausse des taux d’intérêt, qui influence son activité d’assurance. Les taux d’intérêt élevés génèrent également des bénéfices gratuits, car l’entreprise dispose de plus de 130 milliards de dollars de liquidités.

Pourtant, le plus grand risque pour Berkshire est sa concentration dans Apple, dont il détient environ 151 milliards de dollars. Bien qu’Apple soit une bonne entreprise avec des dividendes en croissance, je pense que cette concentration est inquiétante. De plus, la société possède des milliards de dollars de Chevron et Occidental à un moment où les prix du pétrole brut ont reculé, comme je l’ai écrit ici .

Prévisions du cours de l’action Berkshire Hathaway

Le graphique de quatre heures montre que le cours de l’action BRK a suivi une forte tendance haussière au cours des dernières semaines. Le titre a réussi à dépasser le point de résistance clé à 321,15 $, le point le plus élevé du 11 janvier. Il a maintenant retesté ce niveau.

Les actions restent au-dessus des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. Par conséquent, les actions continueront probablement d’augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain point de résistance clé à 350 $.