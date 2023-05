McMillan sur les actions américaines : "les marchés pourraient avoir un certain coussin ce mois-ci"

Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

Il y a des raisons de croire que le peut encore augmenter ce mois-ci, déclare Brad McMillan. Il est directeur des investissements pour Commonwealth Financial Network.

Pourquoi McMillan est-il positif sur les actions américaines ?

McMillan reste constructif principalement parce que la récession des bénéfices dont on parle tant ne s’est pas matérialisée jusqu’à présent.

En plus de cela, il ne s’attend pas à ce que la Réserve fédérale se resserre davantage maintenant que des signes de ralentissement apparaissent dans différentes composantes de l’économie.

À court terme, l’économie devrait croître plus lentement. Mais jusqu’à présent, la croissance des bénéfices se maintient, ce qui est une bonne nouvelle. Entre cela et la perspective de taux plus bas, les marchés pourraient avoir un certain coussin ce mois-ci.

La semaine dernière, la banque centrale américaine a signalé une «pause» après avoir annoncé sa 10e augmentation consécutive des taux d’intérêt, comme l’a rapporté Invezz ICI.

À quel point le plafond de la dette fédérale représente-t-il un risque ?

McMillan suscite également l’optimisme de l’inflation qui, selon lui, diminuera davantage à mesure que l’économie ralentira. En mars, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base a augmenté conformément aux attentes ( en savoir plus ).

Le CIO s’attend à ce que les risques liés au plafond de la dette fédérale soient également résolus, mais à la dernière minute. Dans un article de blog aujourd’hui, McMillan a déclaré :

Bien que nous soyons confrontés à des risques, avec le plafond de la dette en tête de liste, les solides résultats d’avril signifient que les perspectives pour le reste de l’année restent bonnes.

Au moment de la rédaction, le marché des actions est en hausse d’environ 8,0 % par rapport au début de l’année.