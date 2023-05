Indice Nikkei 225 : est-il prudent d'acheter des actions japonaises en mai ?

L’indice Nikkei 225 est resté stable près de son plus haut niveau depuis septembre de l’année dernière avant les prochains résultats de Softbank. L’indice, qui suit les plus grandes entreprises japonaises, a atteint 29 200 ¥, soit environ 13 % au-dessus du point le plus bas de cette année.

Les bénéfices de Softbank à venir

L’indice Nikkei 225 s’est bien comporté cette année pour trois raisons principales. Premièrement, le nouveau gouverneur de la Banque du Japon (BoJ) s’est engagé à maintenir le statu quo de l’argent facile. Il a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés lors de la dernière réunion et a souligné un nouvel assouplissement.

Deuxièmement, les actions japonaises ont attiré des investisseurs étrangers attirés par les investissements de Warren Buffett dans le pays. Buffett a déjà réalisé plus de 4,4 milliards de dollars de bénéfices grâce à ses investissements dans les sociétés commerciales japonaises. Il a maintenant augmenté sa participation dans les cinq sogo shoshas, qu’il considère comme des sociétés sous-évaluées bien gérées.

Troisièmement, le Japon est considéré comme un refuge sûr pendant l’effondrement des banques régionales américaines et des secteurs de l’immobilier commercial. Des banques régionales comme First Republic et Silicon Valley Bank se sont toutes effondrées au cours des deux derniers mois.

De plus, l’immobilier commercial au Japon se porte mieux qu’aux États-Unis. Les données publiées jeudi ont montré que le taux d’inoccupation de Tokyo est tombé à 6,11 % en avril, le point le plus bas depuis 2021. Comme je l’écrivais ici , le secteur de l’immobilier commercial aux États-Unis est sur le point de s’effondrer.

La prochaine actualité clé du Nikkei 225 à surveiller sera les prochains revenus de Softbank. Les analystes estiment que les activités de l’entreprise se sont mieux comportées au premier trimestre, car la technologie les entreprises ont rebondi. Aux États-Unis, l’indice Nasdaq 100 est passé à un marché haussier. Le cours de l’action Softbank a bondi de plus de 7% cette année.

La dernière nouvelle de Softbank est que l’unité mobile de l’entreprise a rejoint la course à l’intelligence artificielle alors qu’elle cherche à créer un clone ChatGPT. En outre, la société est sur le point de conclure un accord pour vendre Fortress à M뫚la dans le cadre d’un accord de 3 milliards de dollars.

https://www.youtube.com/watch?v=mVhM8XqQc48

Analyse technique du Nikkei 225

Graphique Nikkei par TradingView

L’indice Nikkei a connu une forte tendance haussière au cours des dernières semaines. En augmentant, l’indice a dépassé le point de résistance clé à 28 518 ¥, le point le plus élevé du 22 novembre.

Il se rapproche également du point de retracement Fibonacci de 78,6 % tandis que l’indice a bondi au-dessus de la moyenne mobile exponentielle sur 50 jours (EMA). Par conséquent, l’indice continuera probablement d’augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain niveau psychologique à 30 000 ¥.