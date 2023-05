Rapport: Le mineur de Bitcoin Bit Digital se développe en Islande, les actions bondissent

Bit Digital ( NASDAQ : BTBT ), l’une des principales sociétés minières de Bitcoin, s’efforce d’étendre ses opérations en Islande alors que la situation aux États-Unis se détériore.

Dans un communiqué, Samir Tabar, PDG de la société, a déclaré que la situation réglementaire aux États-Unis obligeait la société à rechercher des alternatives. Il a déclaré que la société avait déjà acquis 2 500 machines minières Bitcoin et les avait hébergées en Islande. Il a acquis les machines pour 5 millions de dollars. Il a dit :

«Ce que nous avons fait dans le passé, c’est que les machines arrivent aux États-Unis, mais maintenant, au lieu de faire cela, nous devons examiner différentes juridictions en raison de l’instabilité. Nous devons prendre cela au sérieux.

Bit Digital a élaboré des plans d’urgence en raison des changements proposés par l’administration Joe Biden. Le gouvernement, qui se concentre sur la lutte contre le changement climatique, a proposé d’imposer des taxes aux sociétés minières Bitcoin.

L’administration a également déclaré que les sociétés minières augmentaient le coût de l’électricité sur les réseaux partagés et augmentaient les émissions. À ce titre, le gouvernement a proposé d’augmenter les taxes sur les sociétés minières BTC à 30% de leurs coûts d’électricité.

Les États-Unis adoptent également une politique plus dure contre les sociétés de cryptographie après l’effondrement de FTX. Par exemple, la Securities and Exchange Commission (SEC) a mis en garde Coinbase contre l’offre de produits de jalonnement. Il a infligé une amende de plus de 40 millions de dollars à Kraken pour ces produits de jalonnement.

La SEC se bat également contre d’autres entreprises de l’industrie de la cryptographie. Par exemple, il combat Ripple Labs, qui a créé XRP. Comme nous l’avons écrit dans cet article , le PDG de Ripple a averti que de nombreuses entreprises du secteur s’éloigneraient des États-Unis en raison de règles confuses.

La plupart des machines minières de Bit Digital se trouveront au Canada et en Islande, dont un petit nombre aux États-Unis.

Le cours de l’action BTBT de Bit Digital s’est bien comporté cette année. Il a bondi à 2,50 $, soit environ 376 % au-dessus du niveau le plus bas de décembre de l’année dernière.