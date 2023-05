Prévision du prix du blé : pas de fin en vue pour cette tendance baissière

Les prix du blé ont continué de baisser lundi alors que les investisseurs ont réagi à la récente prolongation de l’accord sur les céréales. Le prix s’est effondré à un creux de 591 $, le niveau le plus bas en deux ans. Cela signifie que les prix du blé ont chuté de plus de 55 % par rapport au point culminant de 2022.

Prolongation de l’accord sur les céréales avec la Russie

La Russie et l’Ukraine sont deux des acteurs les plus importants du blé et d’autres produits agricoles dans le monde. La Russie produit et exporte le plus de blé au monde, ce qui en fait un élément crucial de l’économie mondiale.

L’actualité la plus importante concernant le blé et le maïs a été la décision de la Russie d’autoriser le transport du blé ukrainien vers les marchés internationaux via la mer Noire. Cela s’est produit après que l’ONU a aidé à négocier l’accord.

Par conséquent, le prix s’est effondré en raison de l’abondance de l’offre de blé par rapport à la demande. Les analystes notent que les stocks de blé en Russie restent à leur plus haut niveau depuis des années. Comme je l’ai écrit dans cet article , c’est important puisque la Russie devrait passer à la saison des récoltes en juillet.

Pourtant, à long terme, il est probable que les prix du blé rebondissent. D’une part, la production en Ukraine devrait rester fortement inférieure pendant un certain temps. L’USDA estime que la production de blé du pays sera de 16,5 millions de tonnes pour la saison 2023-2024. Elle exportera 10 millions de tonnes. Les deux chiffres étaient de 20,9 millions et 15 millions, respectivement en 2022 et 2023.

La Russie devrait également avoir une production plus faible cette année. L’USDA s’attend à ce que la production de blé dans le pays chute de 11 % par rapport à son niveau record de 2022. De plus, on craint toujours que l’Australie ne traverse El Nino, qui verra les exportations chuter d’un tiers. Le seul point positif est l’Argentine, où la production devrait bondir de 45 %.

Prévision du prix du blé

Graphique du blé par TradingView

Le graphique journalier montre que les prix du blé ont suivi une forte tendance baissière au cours des derniers mois. Il a réussi à passer en dessous du niveau de support important à 720 $, le niveau le plus bas en janvier de cette année. Le blé est également bloqué en dessous de toutes les moyennes mobiles tandis que l’oscillateur stochastique est passé en dessous du niveau de survente.

Il a également franchi le support important à 596 $, le niveau le plus bas du 4 mai. Par conséquent, il est possible que le prix continue de baisser alors que les vendeurs ciblent le support clé à 500 $. À long terme, le spot et les contrats à terme rebondiront.