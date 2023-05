Le prix du maïs franchit le «point de non-retour» après l'accord sur les céréales avec la Russie

Les prix du maïs se sont effondrés au plus bas niveau depuis décembre 2021 après que la Russie a accepté de prolonger l’accord sur les céréales. Les données de TradingView montrent que le prix du maïs a glissé à un creux de 5,72 $, poursuivant la faible performance de cette année. De même, le Teucrium Corn Fund (CORN), étroitement surveillé, a glissé à un creux de 22,20 $, soit environ 27 % en dessous du niveau le plus élevé de 2022.

La Russie prolonge l’accord céréalier avec l’Ukraine

L’une des plus grandes nouvelles sur les matières premières Cette semaine, la Russie a décidé de prolonger de deux mois l’accord céréalier ukrainien sur la mer Noire. L’annonce signifie désormais que l’Ukraine pourra expédier des marchandises par la mer Noire.

L’Ukraine et la Russie comptent parmi les pays les plus importants de l’industrie céréalière. Les données montrent que l’Ukraine est le quatrième exportateur de maïs au monde après les États-Unis, le Brésil et l’Argentine. La Russie est le septième.

Par conséquent, les analystes estiment que le monde sera bien approvisionné en maïs cette année. Comme je l’ai écrit dans mon article sur le blé , l’extension de l’accord d’exportation de céréales est dans l’intérêt de la Russie, qui en détient de grandes quantités dans ses stocks.

En outre, de nombreux pays producteurs de maïs devraient avoir une récolte mitigée cette année en raison de la situation météorologique. L’Argentine, dont la monnaie plonge, devrait avoir un rendement plus faible en raison de la chaleur de mars. Il en va de même en Europe, en Serbie et en Uruguay. D’autre part, la Russie devrait avoir un rendement plus élevé cette année. Le rapport WASDE disait :

« Les stocks de clôture de maïs étrangers sont plus faibles, reflétant principalement des baisses pour l’Ukraine, l’UE, le Mexique et la Serbie qui sont en partie compensées par des augmentations pour la Russie et le Brésil. Les stocks de clôture mondiaux de maïs, à 295,3 millions de tonnes, sont en baisse de 1,1 million par rapport au mois dernier. »

Prévision du prix du maïs

Le maïs a connu une forte vente au cours des derniers mois. Et mercredi, il a réussi à passer en dessous de 5,8 $, ce que je considère comme le point de non-retour. C’était le swing le plus bas en juin 2022.

Le maïs est également tombé en dessous de la moyenne mobile sur 50 jours tandis que l’Awesome Oscillator est passé en dessous du point neutre. L’indice de force relative (RSI) s’est rapproché du niveau de survente.

Par conséquent, le chemin de la moindre résistance pour le maïs est plus bas, le prochain niveau à surveiller étant à 5 $, soit environ 12 % en dessous du niveau actuel. Un passage à 4,5 $ ne peut pas être exclu par la suite.