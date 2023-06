7 raisons pour lesquelles même Janet Yellen s’inquiète de l’avenir du dollar

La secrétaire au Trésor, Janey Yellen, a témoigné hier devant le comité des services financiers du logement.

Il convient de noter que ses commentaires auraient trait à la résistance du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale.

Depuis la guerre d’Ukraine, les pays sont de plus en plus désireux de diversifier leurs actifs, leurs échanges et leurs règlements transfrontaliers dans des devises autres que le dollar.

Cette tendance a été fortement accélérée par l’engagement de l’administration Biden à déployer des sanctions unilatérales agressives.

Dans ses commentaires, elle a noté,

Nous devrions nous attendre au fil du temps à une augmentation progressive de la part des autres actifs dans les avoirs de réserve des pays… Mais le dollar est de loin l’actif de réserve dominant.

Un autre rapport concernant la procédure Yellen suggérait que nous devrions,

… s’attendre à une lente baisse du dollar en tant que monnaie de réserve.

Bien que les vents anti-dollar mondiaux ne soient pas un secret, les paroles du secrétaire au Trésor, tout comme le gouverneur de la Réserve fédérale, ont un poids incroyable sur les marchés financiers mondiaux.

Dans l’annonce de la Fed prévue plus tard dans la journée, on s’attend à ce que le FOMC annonce une pause dans les hausses de taux sur le dos du rapport IPC largement positif d’hier.

Un rapport sur le chiffre de l’IPC et les mesures probables de la Fed est disponible ici.

Étant donné que la Fed pourrait signaler un changement significatif de l’élan vers un retour plus durable à des niveaux de 2 %, les commentaires de Yellen ont soulevé des sourcils et pourraient constituer un moment malheureux.

Développements mondiaux

L’accord bilatéral sino-brésilien

La Chine et le Brésil, deux poids lourds des exportations mondiales, ont signé en 2023 un mémorandum pour réduire leur dépendance au billet vert et passer aux échanges en devises locales.

En 2022, les flux commerciaux entre les deux pays se sont élevés à 150 milliards de dollars, soit une multiplication par près de 40 depuis 2001.

Le partenariat ne devant que se renforcer, cela pourrait certainement jouer un rôle dans l’érosion de l’influence du dollar.

Pour les deux pays, l’opérationnalisation de ces lignes aiderait également à protéger les transactions contre un risque de change indu.

Dans un article précédent pour Invezz, j’ai noté qu’en 2023, la Chine s’était engagée dans des accords similaires avec plusieurs partenaires, notamment,

…l’Argentine, le Kazakhstan, le Bangladesh, le Pakistan et le Laos, et cherche à opérationnaliser de nouvelles lignes au Moyen-Orient.

L’influence croissante de la Chine au Moyen-Orient

Le Moyen-Orient a joué un rôle crucial dans le maintien du statut de monnaie de réserve du dollar, en particulier en raison de son utilisation comme norme de tarification de l’énergie mondiale.

Cependant, dans une démonstration de leur influence diplomatique croissante, le président Xi s’est récemment rendu dans la région et a joué un rôle déterminant dans la négociation d’un accord diplomatique entre l’Iran et l’Arabie saoudite.

L’année dernière, l’Iran avait choisi de devenir membre à part entière de l’Organisation de coopération de Shanghai.

Cette année, l’Arabie saoudite a également accepté d’intégrer l’organisation.

Il s’agit d’une forte démonstration de puissance externe non américaine qui pourrait rivaliser avec les États-Unis dans la région.

Dynamisme des BRICS en Occident ?

Selon Lena Petrova, CPA, YouTubeuse populaire et commentatrice financière,

… La France (pourrait) devenir le premier pays européen à rejoindre les BRICS… Macron a demandé au président sud-africain Ramaphosa une invitation au prochain sommet des BRICS qui doit avoir lieu à Pretoria en Afrique du Sud.

En cas d’approbation, la France serait le premier pays occidental à rejoindre le bloc en pleine croissance, qui recherche de plus en plus d’alternatives au dollar.

Plus tôt en mars, le français TotalEnergies a conclu son premier commerce de GNL réglé en yuan, ce qui a probablement lancé une tendance aux transactions non libellées en dollars.

Pour les pays BRICS, le prochain sommet est potentiellement très important.

Dans un article précédent concernant la rencontre à venir, il a été déclaré,

Un cadre monétaire alternatif étant l’un des points de discussion, le sommet des BRICS d’août 2023 pourrait offrir une feuille de route potentielle. Désireux de rompre avec la dépendance au dollar, Schectman s’attend à ce que ces pays négocient un passage à la monnaie -marchandise ou à la création d’une monnaie fixe liée à une unité de la marchandise choisie. Si un tel changement se matérialisait, le dollar perdrait sans aucun doute une partie importante de son attrait sur les marchés mondiaux.

La réunion est très susceptible d’aborder la question d’un manque de marchés obligataires profondément liquides sur la diversification loin du dollar.

Ainsi,

… toute nouvelle tentative de change exigera un consensus sur un modèle de mobilisation de capitaux et un cadre solide qui offre la protection des mécanismes de monnaie-marchandise.

L’Inde refuse l’invitation américaine à l’OTAN

La montée du billet vert a largement profité de la suprématie des capacités militaires américaines.

Dans un article antérieur pour Invezz intitulé “Gold and silver outlook as 23 states move to reclaim les métaux précieux comme cours légal”, une référence a été faite à David Graeber, anthropologue et auteur renommé de “Debt – The first 5,000 years”, dans lequel il déclaré,

… La prédominance militaire américaine… Aucun autre gouvernement n’a jamais eu quoi que ce soit de semblable à ce genre de capacité. En fait, on pourrait bien prétendre que c’est cette même puissance qui tient ensemble le système monétaire mondial tout entier, organisé autour du dollar.

Cependant, malgré cette position, la diplomatie militaire combinée des États-Unis et de l’OTAN a connu un revers significatif plus tôt cette semaine.

En réponse à une invitation adressée à l’Inde à rejoindre l’alliance, le ministre des Affaires extérieures S. Jaishankar a noté :

… la réalité est que ce n’est pas un modèle qui s’applique à l’Inde.

Une autre vision de la guerre en Ukraine ?

Dans une interview rendue disponible le 13 juin 2023, le colonel Douglas Macgregor, Ph.D., s’est entretenu avec le Center for the National Interest à Washington DC.

Il croit,

… des contre-attaques qui ont coûté énormément de vies aux forces ukrainiennes. Nous ne pouvons même pas commencer à imaginer à quel point l’armée ukrainienne doit être désespérée à ce stade après avoir perdu près de cent mille… ils lancent ces attaques sans relâche dans l’espoir de créer l’illusion du succès.

En ce qui concerne le rôle des États-Unis, a-t-il ajouté,

… ils ont supposé qu’ils pouvaient écraser la Russie financièrement et économiquement … ils ont également essayé d’isoler la Russie du reste du monde alors qu’en fait le reste du monde moins l’Europe et l’Amérique du Nord est largement du côté de la Russie … (soutien de) Les alliés américains (et) européens sont réduits à un filet. Il se tarit et nous arrivons maintenant à la fin de nos stocks de guerre

Ses commentaires sont conformes à un graphique intéressant publié par The Economist en 2022, qui montrait que les pays qui représentaient plus de 60 % de la population mondiale (ex-Russie) étaient favorables ou neutres à la position de la Russie sur l’Ukraine.

The Economist (2022)

Étant une histoire incroyablement complexe et en développement avec des perspectives concurrentes, Macgregor semble impliquer que, à mesure que le conflit s’étend, cela peut avoir des répercussions négatives sur l’image des États-Unis.

Cela pourrait à son tour avoir un effet d’entraînement supplémentaire sur la confiance mondiale dans le dollar.

Les défis du dollar domestique

Métaux précieux ayant cours légal

Ironiquement, peut-être que le défi le plus important pour le dollar américain s’est matérialisé au pays.

Un nombre toujours croissant d’États ont commencé à afficher un manque de confiance dans le dollar.

L’article ci-dessus qui porte sur le cours légal de l’or et de l’argent note trois raisons principales du mécontentement qui se prépare,

Premièrement, l’inflation continue de ravager les budgets des ménages et menace l’accès aux produits essentiels tels que le carburant et la nourriture. Deuxièmement, en juillet de cette année, le gouvernement américain devrait déployer sa monnaie numérique de banque centrale (CBDC). Compte tenu de la nature programmable de cet instrument, Robert E. Wright, chercheur principal à l’American Institute for Economic Research, met en garde contre une centralisation excessive du contrôle sur les décisions d’achat des citoyens ordinaires. Wright ajoute que les CBDC peuvent ne pas être considérées comme de l’argent en vertu de la Constitution. Troisièmement, les obligations saignant au cours des deux dernières années, un nombre croissant d’États ont trouvé leurs fonds de pension dans une situation désespérée.

En approfondissant la crise des retraites en dollars,

Dans cet environnement, les États sont contraints de liquider des montants toujours plus importants de leurs avoirs pour couvrir leurs obligations, tandis que les passifs continuent d’augmenter à un rythme alarmant. En conséquence, les fonds de pension subissent des pertes importantes en capital, une baisse des revenus sur la vente d’obligations, des risques de crédit accrus et des chances accrues d’intervention réglementaire.

Source: Equable (2022)

Dans un article précédent, j’ai noté que le fiasco du plafond de la dette a également eu un effet d’entraînement sur les budgets des gouvernements locaux, où,

… le Trésor a choisi de suspendre l’émission de titres du Trésor de la série des gouvernements d’État et locaux (SLGS), qui sont émis aux organismes locaux pour se conformer à des codes fiscaux spécifiques et faciliter la gestion des finances publiques.

En conséquence, plusieurs États ont déjà reconnu ou accélèrent les processus juridiques pour permettre à l’or et à l’argent d’être traités comme ayant cours légal.

Essentiellement, les gouvernements locaux se protègent contre le potentiel de retombées du dollar.

Plafond de la dette et crise bancaire

Janet Yellen signale depuis un certain temps la situation du plafond de la dette et les dommages qu’elle cause à la crédibilité mondiale des obligations de la dette des États-Unis.

Dans une lettre au Congrès plus tôt cette année, le secrétaire au Trésor a écrit,

… alors que la première phase du problème bancaire est probablement terminée, une détresse lente émerge dans les banques car elles découvrent qu’elles ont des prêts à long terme consentis à des taux d’intérêt bas et que les dépôts sont réévalués à des taux d’intérêt beaucoup plus élevés, donc leur rentabilité, en particulier le secteur des petites et moyennes entreprises, est mise à mal …… (l’incertitude de la limite d’endettement pourrait) augmenter les coûts d’emprunt à court terme pour les contribuables et avoir un impact négatif sur la cote de crédit des États-Unis… causer de graves difficultés aux familles américaines, nuire à notre économie mondiale position de leadership et soulèvent des questions sur notre capacité à défendre nos intérêts de sécurité nationale.

Plus d’informations sur la lettre de Yellen au Congrès sont disponibles ici.

Un changement de ton ?

Comme mentionné précédemment, les commentaires du secrétaire au Trésor peuvent avoir un impact significatif sur les marchés mondiaux.

Un article de Bloomberg de 2022 a déclaré,

…(Yellen) a déclaré que le dollar américain ne risquait pas de perdre son statut de monnaie de réserve mondiale dominante à la suite des sanctions imposées à la Russie suite à son invasion de l’Ukraine.

Cependant, lors de ses commentaires rapportés de son témoignage cette semaine, Yellen a déclaré qu’il y avait,

…une envie naturelle de se diversifier…

Cela suggère qu’il y a beaucoup de motivation pour s’éloigner du billet vert, alors que la politique étrangère des États-Unis au cours de l’année écoulée a certainement été une source d’anxiété pour une foule de partenaires commerciaux importants.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle