Yellen va "priver" les gouvernements locaux d'un outil de financement clé, la demande de cours légal de Gold pourrait monter en flèche

May 2, 2023

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a confirmé que les États-Unis pourraient connaître un défaut sans précédent dès le 1er juin 2023.

Dans une lettre au Congrès américain, Yellen a exhorté les législateurs à relever le plafond de la dette et a fait valoir,

Après avoir examiné les récents reçus fiscaux fédéraux, notre meilleure estimation est que nous ne serons pas en mesure de continuer à satisfaire à toutes les obligations du gouvernement d’ici début juin, et potentiellement dès le 1er juin… il est impératif que le Congrès agisse dès que possible pour augmenter ou suspendre le plafond de la dette…

La lettre explosive est arrivée le jour même où les régulateurs ont vendu la First Republic Bank (NYSE : FRC) assiégée à JPMorgan (NYSE : JPM) dans le but de réduire la pression sur le système bancaire.

Raghuram Rajan, ancien gouverneur de la Reserve Bank of India a noté,

… alors que la première phase du problème bancaire est probablement terminée, une détresse lente émerge dans les banques car elles découvrent qu’elles ont des prêts à long terme consentis à des taux d’intérêt bas et que les dépôts sont réévalués à des taux d’intérêt beaucoup plus élevés, donc leur rentabilité, en particulier le secteur des petites et moyennes entreprises, est mise à mal…

SLGS arrêté

En outre, le Trésor a choisi de suspendre l’émission de titres du Trésor de la série State and Local Government Series (SLGS), qui sont émis aux organismes locaux pour se conformer à des codes fiscaux spécifiques et faciliter la gestion des finances publiques.

Le communiqué de presse officiel du Trésor américain est disponible ici et entrera en vigueur à partir du 2 mai 2023, à 10 heures.

L’arrêt de l’émission de SLGS est une « mesure extraordinaire » utilisée pour gérer les retombées du plafond de la dette et est généralement envisagée pour une période temporaire.

Yellen note,

…mais ce n’est pas sans coût, car cela privera les États et les collectivités locales d’un outil important pour gérer leurs finances.

Outre la douleur infligée aux gouvernements des États et aux administrateurs de base, l’incertitude entourant le plafond de la dette peut gravement nuire à la confiance des entreprises et des consommateurs.

Mais elle a laissé le commentaire le plus révélateur pour la fin,

… (l’incertitude de la limite de la dette pourrait) augmenter les coûts d’emprunt à court terme pour les contribuables et avoir un impact négatif sur la cote de crédit des États-Unis… causer de graves difficultés aux familles américaines, nuire à notre position de leader mondial et soulever des questions sur notre capacité à défendre notre pays intérêts de sécurité.

Suite à l’admission de Janet Yellen, les bons du Trésor à court terme étaient sous pression, le papier liquide à 1 mois augmentant de 0,455 % à 4,823 %, au moment de la rédaction.

Sans une résolution rapide de la crise du plafond de la dette, les obligations resteront probablement imprévisibles, ce qui posera de sérieux problèmes aux gestionnaires de fonds et à ceux qui investissent dans des durées plus courtes.

Opinions sur la prochaine décision de la Fed

Jim Bianco, président de Bianco Research, ne s’attend pas à ce que la crise en cours dans le secteur bancaire et les paiements de la dette nationale dissuadent la Fed d’augmenter de 25 points de base lors de la réunion de demain.

Principalement, l’inflation sous-jacente n’a pas encore diminué de manière significative, ce qui reste un défi majeur pour les 57 % (selon une enquête Bankrate) de la population américaine qui continue de vivre chèque après chèque.

Bianco pense que Powell est prêt à risquer une certaine instabilité sur les marchés financiers, en particulier dans le cas des portefeuilles à valeur nette élevée pour donner la priorité au contrôle efficace de l’inflation.

La crise du plafond de la dette

Bianco ajouté,

… (le plafond de la dette) n’aura pas vraiment d’importance. Oui, c’est une grande surprise que nous soyons début juin (plutôt que fin juillet) … c’est un acte politique à cent pour cent et il doit être résolu par le Congrès … ce n’est pas le problème de la Fed … ne va pas laisser la possibilité de les défauts de paiement ou les gros déficits changent ce que nous pensons être la bonne politique monétaire.

La demande d’or et d’argent des États-Unis

Le mois dernier, j’ai évoqué la forte augmentation du nombre d’États américains entamant des processus législatifs pour rétablir l’or et l’argent comme cours légal.

Pour les lecteurs intéressés, l’article est disponible ici et fournit une plongée approfondie dans les arguments en faveur de la re-reconnaissance des métaux précieux dans le système monétaire ainsi que les différentes mesures que les législateurs des États prennent dans cette direction.

Ce processus semble s’inscrire en grande partie dans le programme de dédollarisation, les finances de l’État croulant déjà sous le coût élevé des retraites et les législateurs craignant un affaiblissement du dollar.

Dans cet article, les lecteurs peuvent en savoir plus sur le mouvement mondial vers une monnaie BRICS.

En remettant en question le caractère sacré de la position de leader mondial et de la cote de crédit des États-Unis sur les marchés internationaux, la lettre de Janet Yellen pourrait encore accélérer la demande constitutionnelle d’ or et d’argent parmi les représentants des États.

Le mois dernier, des estimations suggéraient que l’État du Missouri à lui seul devrait acheter pour 9 millions de dollars de lingots pour répondre aux conditions énoncées dans son projet de loi pour accepter l’or et l’argent comme monnaie légale.

Compte tenu du récit autour du dollar aujourd’hui, il serait intéressant de voir si les législateurs des États tentent d’accélérer les factures locales ayant cours légal dans le but de s’adapter à la lettre de Yellen et au plafond de la dette X-date.

Il convient de noter que le Trésor n’a aucune obligation légale d’émettre des SLGS, il peut donc choisir de suspendre cette facilité à tout moment, et l’a fait 16 fois depuis 1995.