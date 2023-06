Prévisions NZD / USD alors que la Nouvelle-Zélande exporte et que les importations augmentent

La paire NZD/USD a dérivé vers le haut après les chiffres commerciaux relativement solides de la Nouvelle-Zélande. Il a atteint un plus haut de 0,6218, quelques points au-dessus du plus bas de cette semaine de 0,6135. Au total, le kiwi a bondi de plus de 3,67% par rapport au niveau le plus bas de juin.

Le commerce néo-zélandais rebondit

L’économie néo-zélandaise ne va pas bien. Les données publiées la semaine dernière ont montré que le pays a sombré dans une récession au premier trimestre après que la RBNZ a poussé les taux d’intérêt à un plus haut de 14 ans. L’économie s’est contractée de 0,1 % au premier trimestre après avoir reculé de 0,7 % au trimestre précédent.

Les chiffres économiques publiés jeudi ont montré que le commerce du pays s’est amélioré en mai. Les exportations sont passées de 6,61 milliards de dollars en avril à 6,99 milliards de dollars en mai. De même, les importations sont passées de 6,37 milliards de dollars à 6,99 milliards de dollars. Cela signifie que l’excédent commercial du pays est passé de 236 millions de dollars à 4 millions de dollars.

La Reserve Bank of New Zealand a été l’une des banques centrales les plus bellicistes au monde. Il a relevé les taux d’intérêt de 0 % pendant la pandémie à environ 5,50 % dans le but de lutter contre l’inflation. Les données les plus récentes montrent que l’inflation en Nouvelle-Zélande a augmenté de 6,7 % au premier trimestre après avoir augmenté de 7,2 % au trimestre précédent.

Les prochaines nouvelles importantes sur le forex à surveiller sera une déclaration de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale qui témoignera au congrès. Lors de son premier jour de témoignage, Powell a répété que la bataille contre l’inflation n’était pas encore gagnée. Il s’attend à ce que la banque propose au moins deux autres hausses de taux.

La paire NZD/USD réagira également aux prochains chiffres des ventes de maisons existantes aux États-Unis. Les économistes s’attendent à une légère baisse des ventes en mai.

Analyse technique NZD/USD

Graphique NZD/USD par TradingView

Le graphique 4H montre que la paire NZD/USD a bondi dans les chiffres commerciaux de la Nouvelle-Zélande. Il reste légèrement au-dessus des moyennes mobiles sur 25 et 50 périodes. La paire a également bondi au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 50 %. Il est également légèrement au-dessus de l’indicateur de nuage Ichimoku.

Par conséquent, la paire continuera probablement à augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain point de résistance clé à 0,6247, le point le plus élevé ce mois-ci. Si cela se produit, les taureaux devront le forcer au-dessus de ce niveau pour éviter une formation à double sommet. Un double-top est généralement un signal baissier.