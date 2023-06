Russell 2000 : les actions de minage de Bitcoin et d’IA sont les principaux gagnants en 2023

L’indice Russell 2000 a effacé certains des gains réalisés plus tôt ce mois-ci alors que les investisseurs évaluent l’impact des décisions de la Réserve fédérale. L’indice a reculé à un creux de 1 838 $, quelques points en dessous du sommet du mois à ce jour de 1 906 $. Il reste environ 8 % au-dessus du niveau le plus bas cette année.

Meilleures actions de l’indice Russell 2000

Copy link to section

Les FNB Russell 2000 et iShares 2000 ont été parmi les meilleurs cette année. Les actions minières Bitcoin Cipher Mining, Marathon Digital et Riot Platforms ont été les actions les plus performantes de l’indice cette année. Ils ont tous bondi de plus de 240 % cette année, aidés par la solide performance de Bitcoin, qui a augmenté de plus de 100 % depuis ses plus bas de décembre.

Pendant ce temps, les entreprises de l’ intelligence artificielle et les secteurs de l’informatique quantique, se sont également bien comportés. C3.ai, qui fournit des solutions d’IA aux entreprises, a vu son titre bondir de 211 % cette année. Les investisseurs pensent que l’entreprise sera un bénéficiaire majeur à mesure que le monde adoptera l’IA dans ses opérations.

IonQ, dont j’ai parlé ici , a également augmenté de plus de 190 % en 2023 alors que les investisseurs augmentent leurs paris sur l’informatique quantique. C’est une industrie qui a une corrélation étroite avec l’industrie de l’intelligence artificielle.

Root Inc est un autre gagnant notable de l’indice Russell 2000, ayant gagné plus de 170 %. La plupart de ces gains se sont produits la semaine dernière lorsque des spéculations sur un rachat ont émergé. Les autres acteurs les plus performants de l’indice sont Selectquote, Redfin, Skywest et Microstrategy. Ce dernier a bondi en raison de son exposition au Bitcoin.

Les meilleurs abatteurs Russell 2000 de 2023

Copy link to section

Il y a eu plusieurs grands retardataires dans l’indice Russell 2000 cette année. Mullen Automotive, qui est un véhicule électrique entreprise que j’ai couverte auparavant, est la moins performante après avoir perdu plus de 97 % de sa valeur. D’autres sociétés de véhicules électriques comme Lordstown Motors et Canoo ont toutes chuté de plus de 90 %. Ces entreprises brûlent de l’argent, ce qui entraîne des risques existentiels.

Wheels Up, une société de charter bien connue pour les jets privés et les hélicoptères, s’est écrasée de plus de 95% cette année alors que la demande pour ses services diminuait. Elle a également vu ses réserves de liquidités chuter au cours des derniers mois.

Les autres retardataires notables de l’indice Russell 2000 sont Chegg, F45 Training Holdings, Bluebird et Digital Turbine, entre autres.

Pour l’avenir, je soupçonne que l’indice Russell et l’ETF qui l’accompagne seront à la traîne du S&P 500 et du Nasdaq 100 en raison de leur concentration sur les sociétés à grande capitalisation comme Amazon et Apple.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle