Les prix du cacao ont suracheté à un plus haut de 40 ans dans un contexte de problèmes d’approvisionnement

La plupart des matières premières agricoles ont chuté cette année, aidées par l’accord maritime entre la Russie et l’Ukraine. Un produit de base, cependant, a défié la gravité alors que son prix a atteint son plus haut niveau en plus de quatre décennies. Le prix du cacao s’échangeait à 3 400 $, ~ 36 % au-dessus du niveau le plus bas de 2022 et ~ 93 % au-dessus de ses plus bas de 2018.

Déséquilibre de l’offre et de la demande

Les prix du cacao ont bondi en raison du déséquilibre persistant de l’offre et de la demande dans l’industrie. La demande de grandes entreprises comme Hershey et Mondelez a grimpé en flèche, aidée par la réouverture de l’économie mondiale. La demande a également bondi en raison de la croissance de la classe moyenne dans des pays asiatiques comme la Chine et l’Indonésie.

L’offre, en revanche, est sous pression. Alors que la Côte d’Ivoire produit une récolte record, la production du Ghana est restée à la traîne. Les données montrent que la production de cacao au Ghana a chuté de 18 % au cours de la dernière saison qui s’est terminée le 30 septembre de l’année dernière.

La production dans les deux pays devrait continuer de baisser au cours des prochaines années. D’une part, la plupart des plants de cacao vieillissent alors que la fertilité des sols a chuté. Contrairement aux cultures comme le maïs et le soja, les plants de cacao mettent deux à quatre ans à mûrir.

Une autre différence entre le prix du cacao et les autres prix est que les agriculteurs ivoiriens reçoivent un montant fixe du gouvernement. En tant que tels, ils ne profitent pas à l’entité de la flambée des prix en cours.

De plus, des entreprises comme Mars, Mondelez et Hershey concluent des contrats d’achat à long terme qui les protègent des prix du marché. Le changement climatique a également un impact sur la production agricole. Dans une note au WSJ, un employé de Mondelez au Ghana a déclaré :

« Nous n’avons pas le couvert forestier que nous avions, nous n’avons pas la pluie qu’avaient nos grands-pères et le sol n’est pas aussi fertile… Les jeunes partent souvent chercher une vie meilleure en ville.

La demande de tablettes de chocolat devrait continuer à augmenter dans les années à venir. Les analystes s’attendent à ce que plus de 2 milliards de personnes consomment du cacao chaque année et ce nombre continuera d’augmenter pendant un certain temps.

Prévision du prix du cacao

Graphique du cacao par TradingView

Le graphique hebdomadaire montre que les prix du cacao ont suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Il a récemment dépassé le point de résistance important à 2 932,5 $, le point le plus élevé de février 2020.

Le cacao a bondi au-dessus des moyennes mobiles sur 50 et 25 semaines, tandis que l’indice de force relative et l’oscillateur stochastique ont dépassé le niveau de surachat. Par conséquent, il est probable que le prix recule brièvement dans les semaines à venir, puis reprenne la tendance haussière.