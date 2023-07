Prestige Wealth stock: Apprenez de TOP, AMTD et évitez PWM

Le cours de l’action Prestige Wealth Inc (NASDAQ: PWM) a fait la une des journaux jeudi lorsqu’il a presque doublé lors de son premier jour de bourse. Les actions ont bondi à 5,40 dollars jeudi, ce qui lui donne une capitalisation boursière de plus de 48 millions de dollars. Il a ensuite doublé lors de la session de pré-commercialisation où il se négociait à 10,86 $.

AMTD et Top Mémoires Financières

Les entreprises basées à Hong Kong ont pris l’habitude de devenir paraboliques lorsqu’elles sont cotées aux États-Unis. Il y a quelques années, les actions AMTD ont bondi, rendant sa capitalisation boursière supérieure à celle de Goldman Sachs, comme nous l’écrivions ici.

Plus récemment, les actions de Top Financial ont bondi à plus de 114 $ avant de plonger à 6,67 $ actuellement. On ne sait toujours pas pourquoi ces actions ont tendance à bien se comporter après leur introduction en bourse. Mon opinion est que ces entreprises ont tendance à concevoir des systèmes de pompage et de vidage bien orchestrés qui laissent de nombreux investisseurs tenir le sac.

Prestige Wealth Inc est une autre société qui a gagné du terrain cette semaine alors que son action a bondi. Pour commencer, PWM est une société basée à Hong Kong qui fournit des solutions de gestion de patrimoine et de gestion d’actifs.

Selon son profil, la société aide ses clients à identifier et acquérir des solutions de gestion patrimoniale et patrimoniale. Le profil ajoute que la société sert des particuliers fortunés à Hong Kong et en Chine continentale.

Évitez le cours de l’action Prestige Wealth

Il y a trois raisons principales pour lesquelles vous devriez éviter le stock PWM. Tout d’abord, l’histoire suggère que ces pompes ont tendance à s’effriter, laissant de nombreux détaillants tenir le sac. Dans le graphique ci-dessous, nous voyons que les cours des actions AMTD et Top Financial ont tous plongé après être devenus paraboliques au cours de leurs premiers jours. Par conséquent, il est probable que le stock de Prestige Wealth fasse de même.

Cours des actions TOP Financial et AMTD

Deuxièmement, on sait peu de choses sur Prestige Wealth et ses activités commerciales. Par exemple, en septembre de l’année dernière, la société n’avait que 702 000 $ d’actifs sous gestion. Ses revenus et revenus ne sont pas bien connus pour l’instant. Les relations avec les investisseurs de son site Web ne fournissent aucune ressource significative sur ses ressources financières.

Troisièmement, il est toujours important d’investir dans des entreprises que vous comprenez bien. Dans le cas de Prestige, il n’a pas fourni plus de détails sur le fonctionnement de son entreprise et sur la façon dont il gagne de l’argent.